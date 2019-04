CLAUDIA RUIZ MASSIEU VISITA MATAMOROS EL DISCURSO MUY FRIO, ASI COMO EL PARTIDO

DE PRIMERA…….. LA DAMA DE LA NOTICIA

CLAUDIA RUIZ MASSIEU VISITA MATAMOROS PARA APOYAR A LOS CANDIDATOS DEL PRI; EL DISCURSO MUY FRIO, ASI COMO EL PARTIDO.

NO SOY AZUL NI SERÁ MAS BORREGA DE NADIE; LOLIS DE LA GARZA

APLAZAN UN AÑO MÁS EL JUICIO DE YARRINGTON RUVALCABA; SERA ENERO 2020

No soy azul, y ni seré borrega nunca más de un partido, me inclinare por las personas, por su preparación, por sus propuestas y por su trayectoria a fin de poder lograr que el trabajo que se lleve a cabo de parte de los candidatos, quien gane, se vea reflejado en hechos hacia la ciudadanía, fueron las palabras de LOLIS DE LA GARZA, durante un encuentro social el pasado viernes.

Lo anterior, luego que la ex priista, quien milito toda su vida y quien además fue candidata, por dicho partido, anunciara en redes sociales exponiendo su punto de vista el a poyo que esta vez le está ofreciendo a IVETT BERMEA candidata a diputada local por el Partido Acción Nacional en el distrito 12.

Además Lolis ya apareció públicamente en fotos en las redes sociales con la candidata IVETT y también acudió a una cena del Licenciado JORGE ALMANZA ARMAS, quien el pasado fin de semana festejo sus 60 años para lo cual organizo un convivio familiar entre amigos cercanos y colaboradores de toda su vida donde reunió a 300 personas que se dieron cita en los patios de un hotel de la ciudad.

Ahí estuvieron candidatos del PAN, de los distritos 12, IVETT BERMEA y VERONICA SALAZAR por el 11, así como líderes de partido, operadores, funcionarios del estado, amigos de diferentes grupos y organizaciones, entre otros.

Obviamente LOLIS DE LA GARZA aprovecho para tomarse la foto con diferentes amigos que también se dieron cita en la cena de festejo.

Siguen las campañas, continúan las agendas y pasan los días, sin embargo aunque aún nadie ha sacado encuestas, existen algunas tendencias pero la verdad será el día de la elección, cuando realmente los candidatos vean que salen a votar por ellos y que los partidos hagan su parte con sus estructuras.

Se podría hacer mención que en el distrito 10 la elección ahora es del PRI-PAN; EN EL 12 MORENA-PAN y en el 11 MORENA PAN, nada es confiable hasta en tanto no finalice la contienda y suceda la elección.

¿Qué tanto efecto podrían hacer los 20/32 ¿alguien dice que son más de los que se piensa y aunque no ganen dividen el voto, obviamente más a MORENA; si LETICIA SALAZAR estuviera detrás de todo esto políticamente hablando, estaríamos señalando que la ex alcaldesa se niega a morir porque la realidad podría durarle más el veto político mientras el PAN este en el poder en el estado.

Por las orillas LETICIA SALAZAR ha estado tratando de dar vida a su imagen, a su estructura a su intención de participar en el ramo político, pero no es lo mismo dar la cara que estar escondiéndola y ello es que ha navegado por diferentes partidos; en este momento se le señala estar unida a este movimiento quizá con el mismo alcalde ya que ambos hicieron algunas alianzas al inicio de la campaña y también de la administración.

El PRI es el partido más organizado, el mejor partido de Tamaulipas y México y porque hay mucho corazón, y porque tienen el respaldo de todo el priismo del país, es que en este estado van a ganar los candidatos a diputados locales; y porque en el PRI nadie se raja dijo la líder nacional del PRI, CLAUDIA RUIZ MASSIEU, quien vino a Tamaulipas para apoyar a todos los candidatos a diputados locales de los 22 distritos

Necesitamos que el 2 de junio salgan a votar porque se requiere que Tamaulipas tenga diputados que trabajen por el bienestar de la gente y que estén dispuestos a exigirle al gobierno del estado que cumpla sus compromisos siendo un contrapeso y además que sepan regresar a territorio y continuar construyendo el partido más fuerte .

Nos hubiera gustado escuchar un mejor discurso por parte de ambas lideresas sin embargo fue puro rollo, lo cierto es que el corazón no les da para más dadas las circunstancias de cómo se encuentra el PRI.

No hay motivación aunque YALHEEL le ponga mucha enjundia y CLAUDIA intente expresar emoción, lo cierto es que no hay mucho PRI por el momento.

Incluso la presencia de BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, no significo mucho luego que los mismos operadores de este ahora andan del lado de MORENA y brillaron por su ausencia en el evento de este lunes en el PRI.

EL gobierno de Tamaulipas reclamará a un juzgado de Estados Unidos un predio ubicado en Brownsville, Texas, con un valor de $1.2 millones de dólares, que presuntamente fue adquirido por el ex Gobernador priista TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, mediante malversaciones, como desvío de recursos públicos y uso de prestanombres.

De acuerdo con información oficial, la propiedad que consta de tres lotes fue adquirida a nombre de la esposa de FERNANDO CANO MARTINEZ, actualmente prófugo de la ley de Estados Unidos por lavado de dinero y otros delitos que habría cometido en complicidad con YARRINGTON RUVALCABA, actualmente internado en una prisión del Condado de Cameron tras su extradición de Italia en abrir de 2018.

Según las autoridades, CANO MARTINEZ, habrían obtenido múltiples contratos para obra pública durante la Administración de YARRINGTON, y de acuerdo con acusaciones en Estados Unidos, parte del dinero obtenido como pago fue entregado al ex gobernador.

“El Gobierno de Tamaulipas está solicitando a las autoridades estadounidenses que declaren ilegal la compra de los terrenos y sea declarada propiedad del Gobierno de Tamaulipas, por tratarse de un bien adquirido con recursos erogados de la administración estatal”, se informó en un comunicado.

YARRINGTON de 62 años de edad, está acusado de 11 cargos federales, entre los que se encuentran crimen organizado, lavado de dinero y fraude bancario. Su juicio, que fue aplazado el miércoles por tercera ocasión, se realizará el 14 de enero de 2020.

El único que podría sacar al elección de MORENA es CARLOS ELIIUD PEREZ , en Matamoros, así le ha hecho creer el alcalde para poder mostrar algún poco de interés por el partido MORENA porque de no hacerlo andará mas quemado que frito si ya de por sí, hablamos de los líderes nacionales obviamente; el intento que hace por apoyar a este personaje que en algún momento fue quien lo impugno por no ser afín a MORENA cuando también quería lograr ser candidato a alcalde, muestra una campaña un poco más dinámica sin embargo el perfil del candidato no abona nada.

Se han sumado algunos personajes para apoyar a CARLOS ELIUD PEREZ, entre ellos ZOYLA RODRIGUEZ, MARTHA MOLINA, entre otros perfiles incluso ex priistas, claro con la venia de MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ.

Sugerencias y comentarios arabelagarcia01@hotmail.com