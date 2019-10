AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

“Cochinero” el proceso interno de MORENA

Rinde el Senador Ismael su informe legislativo

Cumple alcaldesa Noemy con su gente de Xico

Destaca alcalde de Ocampo hallazgo de agua

Tenía mucha razón el Senador suplente de MORENA en Tamaulipas, Dr. FAUSTINO LÓPEZ VARGAS, y uno de los serios aspirantes a dirigir dicha organización política en la entidad, cuando recientemente pidió y exigió una investigación a fondo contra funcionarios federales y delegados estatales que forman parte del Gobierno de la llamada Cuarta Transformación para evitar que la corrupción llegue a cualquier nivel de quienes supuestamente son servidores públicos del nuevo régimen de izquierda y que al más viejo estilo del viejo PRI manosean los procesos internos de MORANA, tal y como se evidenció en la elección interna de esta domingo, donde se eligieron delegados que formarán parte del nuevo consejo estatal de dicha organización política, la cual bien recordamos que fue fundada por el actual presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, con los principios de no mentir, no robar y no traicionar, principios que muchos trepadores, mercenarios y oportunistas venidos de otros partidos políticos se han pasado por el arco del triunfo sin que nadie les ponga un freno y mucho menos los expulse de MORENA por andar con sus marranadas.

Para el Dr. FAUSTINO LÓPEZ VARGAS es inconcebible que servidores públicos y funcionarios de la Cuarta Transformación en la entidad, se vean involucrados en denuncias públicas y judiciales, por cometer viejas prácticas de otros partidos y gobiernos a los que se les fustigó por muchos años con señalamientos y críticas negativas por acciones ilegales, apoyando con recursos públicos aspiraciones y proyectos políticos que solo corresponde a los militantes de MORENA o de algún otro partido político.

Para muchos militantes, la elección de domingo, fue un verdadero cochinero y manoseo del proceso por parte de servidores públicos de la Cuarta Transformación, que mintieron y acarrearon militantes para satisfacer intereses de tipo personal, pero quienes también violaron los estatutos y principios de MORENA debido a que no pueden participar en cuestiones políticas.

En conocido salón de fiestas de ciudad Mante (Hobby), se efectuó la asamblea interna de MORENA donde se elegirían delegados (hombres y mujeres) que formarán parte del nuevo Consejo Estatal de dicha organización política, pero lo más visto y denunciado públicamente fue el descarado acarreo de militantes y de simpatizantes de esposas de servidores públicos de la nación, quienes participaron en el proceso interno, violando estatutos y cometiendo todo tipo de irregularidades como en los viejos tiempos lo hacía al PRI, al que tanto criticaban y linchaban, pero que resultaron ser una cochina copia y tan sencillo porque muchos de esos voraces servidores públicos y aprendices de políticos surgieron del PRI.

HUGO MIGEL ROJAS RAMOS y REFUGIO ESPRIELLA DOMÍNGUEZ aparecen en la nómina del Gobierno Federal como Servidores Públicos, y supuestamente cobran entre 10, 217 pesos y 8 mil 173 como sueldo bruto mensual.

Según las denuncias que circulan en redes sociales, estos dos personajes no debieron de haber participado en el proceso interno, pero finalmente se salieron con la suya.

También participaron las esposas de don PEDRO CASTILLO RÍOS, quien es Enlace Regional del presidente AMLO y de JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL “JR”, lo mismo que la esposa de JULIAN HERNÁNDEZ, servidor públicos federal y recientemente denunciado ante la FEPADE.

Fue el ciudadano RODRIGO SÁNCHEZ GALLARDO, quien hizo la denuncia no solamente ante la FEPADE sino también ante la Secretaría de la Función Pública, donde además se involucró a otros servidores de la nación como: RENATO JOSAFAT MOLINA ARIAS, JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEDINA, MARTHA IRMA ALONSO, GUILLERMINA MEDINA REYES, entre otros que han utilizado supuestamente estructuras y recursos del Gobierno Federal en cuestiones internas de MORENA, según la denuncia que se hizo pública a través de un video que circula en redes sociales.

Pero en fin, lo que se vivió en la elección interna de MORENA, al menos en esta región cañera de Tamaulipas fue una elección como en los peores tiempos del PRI autoritario, clientelar y nada democrático.

Eso no quiere decir que a MORENA le vaya mal en futuros procesos electorales, pues bien que están aprendiendo de lo que tanto criticaron.

DEL ARCHIVERO…

A propósito, con la elección de los 90 delegados de MORENA en los 9 Distritos Federales, quienes votarán en noviembre próximo por la nueva dirigencia nacional de MORENA, quedó de manifiesto que son los alcaldes MARIO LÓPEZ, de Matamoros y ADRIÁN OSEGUERA KERNIÓN, quienes mostraron el control y liderazgo ejercido al interior de la organización política que los llevó al poder, pues no comentan que la mayoría de los delegados (casi el 70 por ciento) están a favor de BERTHA LUJAN para que presida el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, brazo político hasta ahora del Gobierno de la Cuarta Transformación.

CARMEN LILIA CANTÚ ROSAS, su grupo político y la diputada ELBA RIVERA LÓPEZ se la juegan con YEIDCKOL POLENSKY.

Pero también hay que ver cómo les va a MARIO DELGADO y payasudo ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURÁN, quienes también pretenden dirigir MORENA, pero que traen entre todos un verdadero desgarriate como en los viejos tiempos del ex poderoso PRI.

En temas locales, tenemos que la incansable alcaldesa de Xicoténcatl, NOEMY GONZÁLEZ MÁRQUEZ no afloja el paso y sigue cumpliendo compromisos pactados con las familias de este importante municipio cañero.

Acompañado por miembros del Cabildo, servidores públicos de la administración municipal y comerciantes, la alcaldesa NOEMY dio el banderazo de arranque de la rehabilitación de la red de drenaje sanitario y agua potable en el mercado 20 de noviembre, donde se aplica una importante inversión de recursos del gobierno municipal.

Reafirmó el compromiso de seguir trabajando por el desarrollo y progreso de Xicoténcatl como parte de los compromisos contraídos con las familias de este municipio cañero.

Por otro lado, la presidenta municipal llevó acabo la develación de la placa como parte de la conclusión de los trabajos de rehabilitación y modernización de la plaza Los Fundadores, donde se instaló césped, aparatos de ejercicio al aire libre y juego infantes, además de andadores de adoquín, construcción de escaleras en el kiosco y piso de concreto estampado.

Dijo la alcaldesa GONZÁLEZ MÁRQUEZ que la obra es con la finalidad de preservar y mejorar los espacios de convivencia para que las familias tengan áreas adecuadas donde puedan venir a disfrutar y tomarse la fotografía del recuerdo además de una amena convivencia.

Y en el vecino municipio de Ocampo, una buena noticia es que la administración municipal que encabeza el Profesor, JESÚS ÁVALOS PUENTE, con los Trabajos de perforación en busca de agua, llevados a cabo en la colonia Milpa Vieja, dieron resultado, pues se logró encontrar agua a 25 metros de profundidad; para enero concluirá proyecto hidráulico que hará frente a la temporada de estiaje en la cabecera municipal.

Fue el propio alcalde del vergel tamaulipeco, quien confirmó el hallazgo del vital líquido, luego de realizar trabajos de perforación y quien destacó esto como un logro importante que traerá a Ocampo la posibilidad de acabar de golpe con el desabasto natural de agua que se genera año con año en temporada de estiaje.

Afirmó que se abre una muy buena posibilidad para acabar con el desabasto de agua en la cabecera municipal.

Ya por último, tenemos que en el primer año como integrante de la LIX Legislatura, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, senador del PAN por Tamaulipas, dio prioridad a propuestas para reactivar la economía del país, mejorar la competitividad de la frontera, y apoyar a madres y padres que trabajan por el bienestar de sus familias.

Ante cerca de dos mil personas, en el Centro Cultural de Reynosa, el legislador tamaulipeco informó que presentó una iniciativa para que también los padres de familia que trabajen obtengan el servicio de guardería de los hijos a su cargo.

De igual forma, exigió en el Senado la permanencia del programa de estancias infantiles para madres trabajadoras, que el Gobierno Federal suspendió en 2019 sin tomar en cuenta las necesidades de las jefas de familia.

En su mensaje con motivo del primer informe legislativo, el senador del PAN por Tamaulipas hizo un reconocimiento al Ejército Mexicano y a la Marina Armada de México por el apoyo que brindan a la entidad para preservar la seguridad.

En esa materia, dijo que aprobó la creación de la Secretaría de Seguridad y de la Guardia Nacional con mando civil, pero esta última corporación no ha logrado reducir los delitos de alto impacto.

“En los más oscuros que claros del Gobierno Federal discutimos y dijimos: ¡no a la desaparición de las delegaciones federales! No al uso electoral del desarrollo social, porque es un derecho de la gente. ¡No a la cancelación de programas sociales! No a la entrega de recursos sin reglas claras y transparentes”, expresó.

GARCÍA CABEZA DE VACA dijo también que propuso la disminución del IVA al 8 por ciento en la zona fronteriza, pero el Gobierno Federal solo aplicó una reducción a ciertos sectores y por un periodo no mayor de dos años.

“Seguiré apoyando a nuestro país, al Gobierno Federal, y a todo aquello que sin importar su color o ideal partidista contribuya a mejorar la calidad de vida de los mexicanos, pero sobre todo de los tamaulipecos”, sostuvo.

“El nuevo Tamaulipas no se debe a la Cuarta Transformación que comenzó hace diez meses; se debe a los vientos de cambio que tocaron primero Reynosa y luego soplaron por todo el estado en el 2016”.

En su primer informe legislativo acompañaron al senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA su esposa EVELYN y sus dos hijas; MARCO ANTONIO GARCÍA BASARTE, senador del PAN por San Luis Potosí; GERARDO PEÑA FLORES, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado; MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, alcaldesa de Reynosa; FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR, presidente estatal del PAN, así como alcaldes, diputados locales e invitados.

lerma2002@hotmail.com

lermavillegas2002@gmail.com