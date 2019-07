DE PRIMERA…… LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA….

TENDRAN AUDIENCIA PRODUCTORES CON AMLO; AL PEJECITO LE EXITAN LAS MANIFESTACIONES.

COLONIAS PIDEN S.O.S. A MARIO LOPEZ; QUE LOS VISITE.

Bloqueos en más de 23 estados fue el saldo de este miércoles como consecuencia de la falta de apoyos de parte del gobierno federal hacia los productores y el enojo por el abandono al campo.

Tal y como lo anunciaran desde el martes después de mediodía fue cumplido, las inconformidades se hicieron ver en las diferentes carreteras del país, así como en los puentes internacionales en las fronteras.

“Pocas ganas” del Gobierno Federal por atender su petición de que se libere el presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión para este sector, fue el detonante de tomar la decisión que para muchos es drástica para quien tiene el padecimiento es un mejoral a su dolor.

Tamaulipas estuvo incomunicado con entidades vecinos como San Luis Potosí y Veracruz como resultado del movimiento campesino.

Productores, campesinos, bloquean el acceso al puente internacional en la Villa de Nuevo Progreso, para exigir al gobierno federal aporte los apoyos que redujo a los agricultores.

Ante los recortes del presupuesto para el campo, cientos de campesinos tomaron la iniciativa de manifestarse pacíficamente.

En el puente de Nuevo Progreso, se ha cerrado el paso a los camiones de carga, sin embargo pueden circular automóviles ligeros.

MANUEL GUERRERO SANCHEZ, Presidente Nacional del Sistema Producto Oleaginosas, estuvo agotando las negociaciones con las autoridades del gobierno federal para que se les atendiera por parte del mandatario nacional, al no lograrse ese dialogo con el presidente iniciaron las movilizaciones este miércoles desde las 8 de la mañana de este miércoles.

Después de todo este movimiento ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, ya les dio audiencia, por tal motivo se levantaron los bloqueos a nivel nacional.

Este movimiento no termina de acuerdo a un comunicado enviado en redes, pero señalan que estarán atentos para dar seguimiento a los acuerdos que se tomen en la audiencia con AMLO.

El trabajo de los diputados federales ha sido fundamental para alcanzar objetivos, como ejemplo ERACLIO RODRIGUEZ, Presidente de la Comisión Agricultura, ALFONSO RAMIREZ CUELLAR, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como el senador JOSE NARRO, Presidente de la Comisión de Agricultura del senado, quienes han estado apoyando a los productores para lograr un acercamiento con el Presidente de la Republica, este último fue dado a conocer por Cadenas Productivas Nacionales.

Las colonias de Matamoros todas sin excepción tienen alguna necesidad, pero en la mayoría son muchas las carencias, algunas de estas son prioridad, por lo tanto las autoridades de los tres niveles de gobierno deben atender, como es el caso tan solo de 14 colonias que convergen en un eje vial que requiere pavimentación ya que son más de 100 niños que acuden entre el sol algunas veces y otras entre el lodo a la escuela para poder prepararse para ser hombres y mujeres de bien en el futuro.

Los vecinos de la colonia Agrícola Oriental, desesperados por no encontrar eco en sus demandas acudieron con una servidora a fin de denunciar el abandono en el que se encuentra esta y otras colonias más en cuanto a accesos, pero también obras.

La intención no es mala dijo VALERIANO MARTINEZ, solo queremos que nos escuchen y que del presupuesto que ha anunciado el alcalde MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ, para los polígonos de pobreza nos llegue algo, ya que esta falta de acceso género que las peseras ya no quieran entrar a la colonia y desde hace más de tres años no hay transporte.

Sobre el líder de colonia que tienen, una imposición de MARIA DE LA GARZA, no resuelve nada y los vecinos señalan que AGUSTIN VEGA PINEDA poco hace por ellos.

Incluso que MARIA tiene a toda la familia en el equipo de enlace que acude a visitarlos pero sin resolverles los temas prioritarios y que les llevo dos botes de pintura y algunos cupones, si los vecinos dicen eso, seguramente no deben de mentir.

Aquí el punto es que BETITO GRANADOS, debería darse un bañito de pueblo y visitar a la gente ya que si no tienen recursos para ofrecerles mínimo que les lleve algo de verbo como dicen a fin de mantenerlos esperanzados hasta que les lleguen los recursos, mínimo ¡!.

Se pidió una escuela para este sector pero en aquel entonces no califico porque el número de niños no convenía, pero ahora la población infantil del nivel primaria aumento y con ello la necesidad de una institución que albergue a los pequeños.

Ese acceso converge a colonias irregulares que se encuentran en la parte trasera las cuales si reciben apoyos como cuartos firmes de cuatro por cuatro, así com luz y agua, ya que estos asentamientos humanos producen votos para el partido MORENA.

ALEJANDRO MAYER destacado militante del partido Morena, dio de baja a gente que fue ubicada en la Secretaria de Bienestar Social con la que se comprometió ya que ellos lo molestaban mucho pidiéndole beneficios, que tal el futuro diputado federal de Morena, eso quiere ser!!!.

La necesidad en estas colonias en orden de prioridad; acceso de tres kilómetros, relleno de la escuela, kínder; relleno del centro de salud; postes de luz, alumbrado, agua, escuela pavimentación, transporte

En su visita a la Ciudad de México el Presidente Municipal, Mario Alberto López Hernández sostuvo una reunión con Román Guillermo Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Urbano, Territorial y Agrario -SEDATU- para impulsar los proyectos de infraestructura en 57 colonias consideradas en pobreza extrema, para las cuales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador autorizó una inversión superior a 520 millones de pesos.

Las colonias que se beneficiarán con el citado programa, contarán con los servicios básicos de agua, drenaje, electrificación, pavimentación; con el recurso también se construirá un mercado, Centros de Desarrollo Integral de la Familia, espacios públicos, entre otras acciones

El programa también contempla el mejoramiento de 1, 400 viviendas, programa para el que se ha destinado una inversión aproximada a 200 millones de pesos.

Podrían asignarle de estos milloncitos unos para los amigos de estas colonias que requieren tantas cosas, seguro que si se puede, a ver que dice el alcalde, ojala fuera a visitarlos para que se conozcan.

