Tendencias

Oscar Contreras Nava

COMAPA Victoria de mal en peor

Uno de los hechos más absurdos de la historia de la COMAPA Victoria sucedió ayer en la planta de rebombeo “La Normal” cuando un grupo de trabajadores acudieron a reparar una válvula, pero nunca se dieron cuenta que al mismo tiempo que hacían ese trabajo se estaba inundando el lugar donde estaba la reparación.

Es decir, iban a dejar por cinco horas sin agua a más de cien colonias de la capital del estado para reparar una válvula, pero por su irresponsabilidad, falta de previsión y experiencia, dejaran sin agua a ciudad Victoria por varios días –de dos a cinco- en pleno inicio de verano con temperaturas que rondan entre los 40 grados centígrados.

Es seguro que el diputado electo, Arturo Soto Alemán, esté muy preocupado porque una vez más su cuñado Humberto Calderón Zúñiga le ha fallado a él y a sus electores y es urgente que lo quite de inmediato de la COMAPA si lo quiere ayudar porque sus errores siguen creciendo y son más frecuentes.

La COMAPA Victoria sigue sin ofrecer un buen servicio de mantenimiento y la distribución del agua potable es inestable, pero ahora sus técnicos, si así se les puede llamar, han demostrado su ineficiencia y el gobierno municipal debe llamarlos a cuentas para que den un informe de lo que hicieron.

Sin duda que esto es muy absurdo porque van a reparar una válvula y descomponen toda una planta y por este error lo mínimo que debe hacer el gobierno municipal es correr al gerente Calderón Zúñiga y no importa que sea cuñado de Soto ya que ha demostrado su inexperiencia e ignorancia para ocupar ese cargo.

Ahora esperamos que sus “técnicos” cuando acaben de sacar el agua de la planta de rebombeo no vayan a conectar la válvula que estaban reparando a la red del drenaje porque son capaces de eso y más…

En fin, es cierto y estamos de acuerdo que se fueron de Victoria los funcionarios más corruptos que la historia de Tamaulipas haya registrado, pero llegaron los más ineptos e irresponsables que nunca la capital del estado había tenido. ¿Cómo la ven?

Cambiando de tema. Inició el proceso de selección del dirigente del PRI nacional y nadie se sorprende que los priistas mantengan el mismo método amañado y “democrático” para imponer a quien la mafia del priismo ha designado previamente.

Esto demuestra que los priistas que controlan este partido no acaban de aprender que sus militantes que aún siguen en sus filas por supuesto que no creen que este sea un método democrático y no quieren este tipo de designaciones la sigan practicando.

Sin embargo, por lo que vemos la mafia del priismo cree que todavía engaña a los mexicanos con la simulación de una elección limpia, transparente y democrática, y lo peor es que puedan creer que de ahí surgirá su nuevo dirigente producto de la confianza que le otorgan los militantes.

Pero bueno, de esta manera Alejandro Morena llegará a la dirigencia nacional del PRI y sin duda que será la continuidad del priismo que todos conocemos e impondrá a los dirigentes en los estados a sugerencia de los gobernadores o ex gobernadores que siguen controlando al priismo.

Esta es una muestra más que el PRI le sigue teniendo miedo a la democracia y prefieren seguir engañándose para no cambiar y que sean los mismos priistas que lo llevaron al fracaso quienes lo controlen.

Es por ello que si Enrique Cárdenas del Avellano logra -por segunda ocasión- llegar a la dirigencia estatal del PRI en Tamaulipas, sabremos entonces que Egidio Torre Cantú volvió a imponer a un dirigente más y sigue controlando a los priistas de Tamaulipas.

Tanto así que Yahleel Abdalá no hizo nada para cambiar el consejo político estatal y el cual es dominado por el 70 por ciento de los consejeros priistas de Victoria con lo cual Torre Cantú tiene la mayoría y pueden actuar en caso de que algún grupo quisiera arrebatarle control del tricolor estatal.

En fin, el PRI nacional y estatal cambia para seguir igual porque le sigue teniendo miedo a la democracia y sí el tricolor no cambia sus métodos para elegir a sus dirigentes, nunca más volverán a ser competitivos como lo fueron alguna vez en la historia… ¿O sí?

Punto final. Estuvo El Guasón en Matamoros y declaró que La Borrega es el mejor alcalde de Tamaulipas de los que tiene MORENA. Así también lo declaró Yeidckol Polevnsky de Adrián Oseguera Kernion en pleno proceso electoral buscando que volviera a MORENA pero fue demasiado tarde porque el alcalde de Madero ya estaba entregado por completo con el Partido del Trabajo y esperamos que a “La Borrega” no le vaya a suceder lo mismo. ¿Verdad?

http://oscarcontrerastamaulipeco.mx