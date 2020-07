Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Como los frijoles, dentro de la olla.

Por ahora, todo es suponer y adivinar en materia de comportamiento electoral de los ciudadanos para el 2021, sin embargo, los dirigentes de los partidos políticos y los aspirantes a puestos de elección popular tienen bien claro que, si no se mueven no salen en la foto y por tanto los ciudadanos que tienen credencial del INE y que estará en la lista nominal, pueden no verlos.

Claro, hablar de elecciones futuras en tiempos de rigurosidad de medidas sanitarias encaminadas a tratar de contener los contagios en la población y de situación económica difícil en todas direcciones, da la impresión de ser incorrecto, sin embargo, debe de insistirse en que los aspirantes a cargos públicos deben de actuar para que la gente les vea.

Ya cuándo llegue el momento de las campañas, será el tiempo de los compromisos, por lo pronto todos quieren estar en la agenda de los grupos sociales y políticos, en el entendido de que habrá muchos más, incluso aparecerán nombres que en ningún momento se pensó que estaban listos para actuar en política, como el caso el ex beisbolista victorense de las grandes ligas de los Estados Unidos, Ismael Valdez Álvarez.

También se habla de más prospectos para la sucesión gubernamental del 2022, como Manuel Garza González, el hijo de Don Manuel de los mismos apellidos, originario de Reynosa y que, aunque tiene toda su vida en la capital del país, abriga la esperanza de colarse para la candidatura al Gobierno de la entidad en esa fecha, basándose en las buenas relaciones construidas con grupos cercanos a la presidencia de la República.

Este hombre que ahora anda por arriba de los 60 años, fue muy amigo y hasta jefe de Antonio Martínez Torres, el exsecretario General de Gobierno, ex secretario de Educación y exdiputado, porque estuvieron en la política del Distrito Federal, se sabe que a los dos Memes Garza González, les debe haber llegado a la entonces Delegación Magdalena Contreras, es decir, si fuesen estos tiempos, trabajó como Alcalde de esa parte de la Ciudad de México.

Decía el inolvidable Héctor Treto Cisneros que cuando se acercan los tiempos de la política, se aprecian las transformaciones de los políticos y tenía razón, porque amoldan su personalidad y sus proyectos a las circunstancias porque, como los frijoles mas vale estar arriba o abajo, pero dentro de la olla.

A juzgar por las intensiones viejas, nuevas y futuras, es el momento de pensar en la olla y meterse en ella a como de lugar, para que los ciudadanos que tienen credencial para votar con fotografía puedan analizar cada perfil y decidir a quien darán su voto, al margen de los partidos por los cuales los candidatos lleguen a las boleta electoral.

Ahora bien, si de los partidos políticos se trata, clásico es decir que no haya nada para nadie, que existen proyectos, pero, quedan sujetos a las circunstancias y a la descripción de las preferencias que el electorado muestre a través los estudios que lleven a cabo. Además, las reglas cambian y dependerá del escenario que se dibuje a partir de la identificación de los prospectos con los partidos.

No hay nada para nadie a muchos meses de distancia de las votaciones, pero a unas semanas de que inicie el proceso electoral local, marcado para la primera quincena del mes de septiembre que viene y al que deben de sujetarse todos los partidos políticos, comenzando con su comunicación a la autoridades electoral para que les considere prestos a sujetarse a las Leyes Electorales que permiten el relevo en las 43 presidencias municipales, las 22 diputaciones al Congreso del Estado por mayoría relativa y las 14 de representación proporcional.

Decía también Treto Cisneros que en cuánto los partidos políticos comienzan a elaborar sus plataformas electorales entregables uno o dos meses después de que inicia el proceso electoral, llega el momento de la criba, es decir, de todos los que se aceleraron, aparecieron, se transformaron y se sobrepusieron a los que parecían naturales para ser los elegidos, unos cuántos serán quienes queden en la recta final, porque pasaban la criba.

Así como los casos de COVID-19 que se incrementan todos los días porque la movilidad de las personas continua como si no pasara nada, hay que multiplicar por tres los aspirantes que haya para los cargos públicos que se deciden en las urnas el 2021 y después como proceso natural, los partidos, las circunstancias y las preferencias de los ciudades exteriorizadas por la vía de las encuestas darán la opción para la competencia.

Los otros.

Lógica debe de considerarse la petición del Gobierno de Tamaulipas para que los municipios afectados por las lluvias del Ciclón Tropical Hanna, se consideren en una declaratoria de emergencia, para que puedan acceder a los recursos federales del fondo que permite apoyar a los gobiernos estatales y municipio cuándo esto sucede.

Obvio, estas dos instancias de la administración pública tienen que resolver lo inmediato con sus propios recursos y ya después, cuándo llegue el apoyo, aliviarán las necesidades financiera, aunque.

El fondo para contingencias no es en automático, tiene reglas de operación muy complicadas, aunque en la Federación señalan que son correctas, sin embargo, al no ser la disponibilidad inmediata, lo hace complicado, porque entidades y municipios tienen que suspender algunos programas y acciones para atender la contingencia.

Las necesidades de los ciudadanos afectados por las lluvias, es demasiada, así que, la cantidad de recursos que se destinen a los damnificados no alcanzará, así que, mientras más rápido se cumpla con las reglas de operación del Fondo para las emergencia, se tendrá la participación de la Federación, misma que, hasta el momento brilla por su ausencia, máxima cuándo el representante del Gobierno lopezobradorista, José Ramón Gómez Leal, se supone está guardado en su casa con su familia, porque dio positivo a una prueba de COVID-19 que se hizo y debe de cumplir con los protocolos que para ello existen.

Colaborar o no colaborar, es la disyuntiva con el dirigente de los comerciantes organizados de Tamaulipas, Julio Almanza Armas, porque al ampliar las fases de apertura de los negocios porque los casos de COVID-19 parecen manejables, el hombre está feliz, pero, cuándo deben de endurecerse porque la presencia de casos apunta a complicar los escenarios, resulta que ya no jala, más bien pretende subirse al ring para dar la impresión de pelea en defensa de los intereses de sus representados, pero, la realidad es que debe de ganar la razón y la cordura.

La aparición de un Decreto a través del cual se limitan un poco más los horarios para la venta de productos y servicios, es la causa de los comentarios del dirigente de la FECANACO, sin embargo, tienen una relación directa con los casos de COVID-19, por tanto, lo mínimo que esperan las autoridades representadas en el Comité Técnico de Seguridad en Salud, es la colaboración de todos para controlar la pandemia.

Quizá decir que en Tamaulipas ya casi se llega a los mil fallecimientos por el efecto de la pandemia, ponga más en contexto a quienes, como Almanza Armas quieren pelear para que las medidas se relajen.