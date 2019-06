EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

CÓMO PERDER UNA ELECCIÓN

Los alcaldes de MORENA en Tamaulipas se desinflaron en las elecciones de este 02 de junio.

Tanto Mario Alberto López Hernández (Matamoros) y Adrián Oseguera Kernion (Madero) perdieron aire.

Aunque hay que decir que el edil maderense siempre se opuso a la imposición de candidatos en el sur de Tamaulipas.

Imposición que hizo el Señor de las Ligas René Bejarano, y que a la postre fue una mala decisión. Esto salva a Adrián Oseguera.

Bueno pero no sólo esos ediles se desinflaron, también el Dr. Américo Villarreal Anaya tuvo cierta participación en estas elecciones y se desinfló perdiendo aire para mayores responsabilidades en el futuro.

Y es que el médico Villarreal Anaya también se desinfla por los terribles resultados de MORENA ya que de 22 distritos pierde 21, y con la posibilidad de que le impugne el PAN el distrito 11 ya que la diferencia de votos es muy poca.

Pero hay que decir que sólo el oficial mayor de la SEP Héctor Martín Garza González no se desinfla, ya que se mantuvo fuera del desastre que se veía venir en MORENA Tamaulipas en las elecciones de este año.

Héctor Garza mantiene intacta su figura política en espera de mejores circunstancias para salir al ruedo político en Tamaulipas. No se peleó con nadie, no hizo desfiguros políticos y mostró experiencia al no meter manos en el desastre.

Tengo que decirle que un simpatizante de relevancia de MORENA Tamaulipas subraya que este partido se empeñó en perder las elecciones al aplicar consciente o inconscientemente, la máxima aquella de “las 10 reglas básicas de cómo perder una elección”:

1.-No tener comité estatal con liderazgo; 2.-No tener coordinación general de campañas; 3.-No tener estrategia de operación política; 4.-No tener organización electoral (todos andaban por su lado); 5.-No construir estructura de militantes y/o simpatizantes; 6.-No seleccionar buenos candidatos; 7.-No buscar o no tener financiamiento suficiente; 8.-No tener uniformidad en el mensaje enviado a la población (cada quien enviaba el mensaje que quería en redes sociales); 9.-No tener el manejo adecuado de redes sociales (dejaron que el odio, la descalificación y los pleitos fueran la herramienta principal en redes); y 10.-Nulo apoyo del comité nacional.

Y por su parte en el PAN la lectura posterior a la elección del domingo 02 de julio de 2019 arroja una percepción interesante con proyección futurista.

Por un lado vemos que Maki Ortiz Domínguez se desinfla porque fiel a su costumbre jugó contras a su partido, pero sobre todo quiso meter zancadilla al proyecto del PAN estatal que gobierna desde palacio de gobierno de Tamaulipas.

Esta alcaldesa que fue mal calificada en sus funciones por empresas encuestadoras, fue un lastre muy pesado para el panismo de Reynosa.

Pero bueno, a pesar de ella y sus cortesanos, el ciudadano refrendó el apoyo al gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca porque votó mayoritariamente a favor de los candidatos del PAN.

Por lo que el ganador de esta elección, pésele a quien le pese, es en realidad el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca que atajó la ola morenista en Tamaulipas con buen trabajo y que se reflejó en las urnas.

Y por otro lado agarran aire y mejoran su imagen los alcaldes de Nuevo Laredo Enrique Rivas Cuellar y de Tampico Chucho Nader.

Enrique Rivas Cuellar ha sido una revelación en el PAN, porque desde que ganó en el 2016 la presidencia municipal neolaredense ha ganado todas las elecciones que se le han presentado.

En el 2018 ganó su reelección en las urnas como alcalde debido a la buena percepción ciudadana que se tiene de su trabajo en palacio municipal.

Pero también en el 2018 gana el PAN la diputación federal con Salvador Rosas como candidato, pero teniendo como responsable político de esa elección a Enrique Rivas.

Y ahora en el 2019, Enrique Rivas Cuellar siendo el responsable político de la elección (haciendo un buen trabajo en el ayuntamiento para beneficio de la población) vuelve a ganar.

Los 3 candidatos del PAN ganan en las urnas por lo que Enrique Rivas Cuellar se destaca con estos resultados que son reflejo de su gobierno. Va invicto. Ha ganado todo.

Y Chucho Nader gana en esta elección también las diputaciones de los distritos que corresponden a la ciudad que gobierna con buen tino.

Chucho Nader agarra aire para seguir con buen paso en la política de Tamaulipas, y Enrique Rivas no se diga.

MAQUIAVELITO

…Un colaborador asociado de esta columna del municipio de Madero, me dice que la conformación del Congreso de Tamaulipas después del 02 de junio de 2019 puede ser así:

PAN con 22 diputaciones; MORENA con 10; PRI con 3; Movimiento Ciudadano con 1.

Desde luego que puede haber variaciones, pero el colaborador de esta columna subraya que la tendencia sería así.

[email protected]