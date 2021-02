LETRAS PROHIBIDAS

Cómo se extraña el Fonden

Clemente Zapata M.

Tamaulipas, al igual que Nuevo León y Coahuila, entre otros estados, está viviendo un frío extremo, pues en la zona norte de la entidad, se registraron temperaturas inferiores a los cero grados, bajando hasta menos ocho grados centígrados (-8°C).

Estas heladas, crudas e inmisericordes, ya generaron afectación a por lo menos 400 mil hectáreas en la zona norte, en los distritos 025 y 026, donde empezaban a salir los primeros brotes.

En el centro del estado, a los productores citrícolas también les ha tocado bailar con la más fea, pues al menos 16 mil hectáreas, entre cítrico dulce y limón, pueden presentar afectaciones.

Para la población citadina y para los productores industriales, este frío también causó daños, pues los apagones del lunes y martes, generaron incomodidades en el menor de los casos, y pérdidas económicas en su grado mayor.

Este miércoles, diversas voces coincidieron en señalar que el Gobierno federal se ha visto lento, como si sufriera de un “tortuguismo” en medio de esta crisis climática.

El tortuguismo que se percibe no es sólo para resolver las fallas en el suministro de energía eléctrica sino para brindar ayuda al campo, donde sus productores sufren por las heladas.

La desesperación llegó hasta el Congreso local, donde las voces azules, bajo el tono del presidente de la Junta de Coordinación Política, GERARDO PEÑA FLORES, hacen una pregunta válida: “¿En dónde está el Fonden?, ¡Ya ven!”.

Ya se sabe que el Fondo para Desastres Naturales (Fonden), fue extinguido por una supuesta purga al manejo del dinero de los Fideicomisos, por parte del Gobierno federal, de la llamada Cuarta Transformación.

Bajo el argumento de que el Fonden era parte de una cadena de corrupción, los recursos de ese Fideicomiso y de otros cambiaron de manos y se concentraron en el Gobierno federal para su uso discrecional.

Personajes como PEDRO GRANADOS RAMÍREZ, titular de Protección Civil del Gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, también pregunta a dónde fueron a parar esos recursos.

Pues ahora, con las heladas, no se puede hacer una declaratoria de desastre para acceder a la ayuda federal, pues simplemente no hay una partida que brinde apoyo tras el extinto Fonden.

El propio GRANADOS RAMÍREZ se sorprende que los apoyos a los tamaulipecos que sufren los estragos de la onda polar, no se dirijan a través de la Secretaría de la Defensa Nacional o la de Bienestar Social, que son del Gobierno federal, pues al final lo que importa es es la ayuda a la población, independientemente del color de quien la aporte.

Otras voces, como la del líder de la Confederación Nacional Campesina (la llamada CNC) en la entidad, el ex alcalde de González, RAÚL GARCÍA VALLEJO, reconoció que este tipo de heladas tenían 34 años que no se presentaban y menos los daños a la producción agrícola.

Además, el diputado local del Revolucionario Institucional, TINO SÁENZ COBOS, también demandó apoyos para el sector campesino, el que representa, urgiendo a la Federación una respuesta inmediata.

Ya sea que el Fonden haya sido o no parte de una cadena de corrupción que debía ser purgada, lo cierto es que en estos momentos se requiere apoyos por parte de la Federación, quien es la que parte y debe compartir los recursos que se generan vía impuestos y otros rubros.

Desatender el clamor de los tamaulipecos, quienes también son mexicanos, en medio de esta crisis climática, puede ser un acto criminal que le costaría muy caro a la Cuarta Transformación… Pendientes…

~~CIENTÍFICAS DE LA UAT REALIZAN EXPOSICIÓN.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través del Instituto de Ecología Aplicada realizó un conversatorio virtual que destacó la participación activa de las científicas universitarias en materia de medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y estudios de los ecosistemas… Teniendo como marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el evento se transmitió por Facebook Live, con las investigadoras Claudia González Romo, Edilia de la Rosa Manzano, Glenda Nelly Requena Lara, Griselda Gaona García, Juana Irma Manzano Banda, Lorena Garrido Olvera, Madai Rosas Mejía, Sandra Grisell Mora Ravelo, María Cruz Juárez Aragón y Yolanda del Rocío Moreno.

Las investigadoras expusieron temas en las áreas de su especialidad y sus experiencias en los proyectos que han desarrollado, cuya labor ha fortalecido el impacto de la Universidad en el desarrollo sustentable de diversas comunidades del estado.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… No todo es miel sobre hojuelas para la llamada coalición “Va por México”, pues está viviendo una ambivalencia… Cuentan que cuentan que aunque los candidatos de dicha alianza conformada por Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática tendrán el apoyo total de buena parte de la clase empresarial, también es cierto que implícito va cierto repudio por buena parte de los mexicanos… También cuentan que los del Movimiento de Regeneración Nacional saben las debilidades de “Va por México” y en breve las machacará, tratando de sacudir la memoria colectiva de los potenciales electores, de esos a los que en los “war-room” se les llama indecisos… ¡Ay ojón!

++CUENTAN QUE… Aunque los apagones en las plantas de la Comisión Federal de Electricidad pudieran considerarse como unan “oportunidad” para entrarle de lleno a las energías limpias, parece que para la Cuarta Transformación es todo lo contrario… Cuentan que cuentan que lejos de voltear la mirada hacia la generación de otro tipo de energías que no sea a base de combustibles fósiles, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR “tranquilizó” a los industriales y a la población en general al anunciar, como solución para garantizar el constante flujo de energía, la importación de gas a través de buques y la reactivación de plantas de carbón… Ahora sí que esta crisis energética le vino “como anillo al dedo” al Gobierno federal… ¡Calla pesáo!

++CUENTAN QUE… Quien se acaba de dar y sin querer queriendo, un baño de pueblo, fue el ex alcalde de Altamira y ex priista, PEDRO CARRILLO ESTRADA, quien ahora está apuntado como precandidato a la Alcaldía pero bajo las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional… Cuentan que cuentan que CARRILLO, acudió a recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, pero siendo político no desaprovechó la oportunidad para mantener su imagen vigente… También cuentan que CARRILLO es de los políticos que no desaprovecha un bautizo, una boda, una quinceañera y hasta la vacunación contra el coronavirus… Bien dicen que genio y figura… ¡Ay ojón!

