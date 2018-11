La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

COMO SECTOR DEL PRI LA CTM ES UN ELEFANTE BLANCO

Después del fallecimiento de don Fidel Velázquez que fuera el máximo líder nacional de la Confederación de Trabajares de México (CTM) por más de 50 años, la histórica central que durante su liderazgo llegó a ser considerada como la organización obrera más poderosa de Latinoamérica, dejó de ser lo que era para convertirse en un elefante blanco como sector del PRI, que hoy quiere reverdecer la presidenta del CEN, Claudia Ruiz Massieu.

La dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, sobrina del ex presidente de México Carlos Salinas de Gortari, acaba de convocar a todos los afiliados a la CTM a dejar atrás “añoranzas de un pasado que no volverá”, por lo que ante el cambio de gobierno que está ya a la vista les pidió ir hacia adelante “con fuerza, firmeza y fiereza”, lo que a decir verdad se nos hace mucho pedir.

Después del fallecimiento de Joaquín Gamboa Pascoe el senador del PRI, Carlos Aceves del Olmo, en enero del 2016 asumió la dirigencia de la máxima central obrera del país, habiendo sido ratificado en el Congreso Nacional Extraordinario de la CTM, evento que fue inaugurado por Claudia Ruiz Massieu, presidenta del CEN del PRI.

Para nosotros como simples cristianos el desplome de la CTM –como sector del PRI– fue en parte porque ésta central no estaba respondiendo a los requerimientos del tricolor en tiempo de elecciones, lo que se agravó todavía más al reducir el partido las posiciones o cargos de elección popular a repartir entre los líderes de los trabajadores en todo el país.

Por cierto la CTM poniendo su parte adecuó sus estatutos para responder a los nuevos retos que se presentarán en el mundo laboral a nivel nacional e internacional, al igual que a las nuevas circunstancias que habrá en el país con la reforma a la ley laboral.

En el marco del Congreso de la CTM que encabezó el dirigente nacional, la líder del tricolor dijo que ante la nueva configuración política “desde la oposición no cejaremos ni un momento de defender los derechos de los trabajadores de México y de servirle a todos los mexicanos con verdadera vocación de servicio”.

En el evento que se llevó a cabo en el auditorio Fernando Amilpa, en la sede de la CTM, Aceves del Olmo dijo que ante el cambio de gobierno “seremos aliados, pero con la ley en la mano, por lo que exigimos que se respeten las conquistas que hemos ganado en tantos años de existencia como central obrera”,

Destacó que la CTM seguirá apoyando al PRI y “ni vamos a estar a favor de todo lo que diga Morena, pero tampoco vamos a buscar bronca, pero si nos bronquean, les vamos a contestar”.

“El tiempo de la división y del debate quedó atrás, es tiempo de ver hacia el futuro”, remarcó el dirigente nacional de la CTM.

Parece ser que va en serio la advertencia del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que ante la proximidad de los migrantes que cada vez son más, volvió a reiterar que su país no tolerará “una invasión”, por lo que insistió en su advertencia, pero, pero, pero, ahora hasta con la invitación o llamado, para que se regresen a sus países.

Dijo que las autoridades de Tijuana dicen que no están preparados para manejar esa cantidad de migrantes, “Estados Unidos tampoco lo está”.

“El alcalde de Tijuana acaba de declarar que “la ciudad no está preparada para manejar ésta cantidad de migrantes, el retraso podría durar 6 meses. Del mismo modo EEUU no está preparado para ésta invasión y no la tolerará, escribió Donald Trump, haciendo hincapié en que si dejar entrar a los migrantes que ya están en México, van a venir más.

Por cierto a algunos de los migrantes no les agrada lo que les están dando de comer en nuestro país, otros les da por tomar y hasta consumir drogas, por lo que

seguramente sin querer queriendo se están empezando a convertir en un serio problema para las autoridades locales y algunos grupos de mexicanos los está bloqueando y pidiéndoles que se regresen a su lugar de orígen, escenario en el cual puede surgir la violencia en el momento menos esperado.

Para no violar la ley y que el escritor Paco Ignacio Taibo II pueda hacerse cargo del de Director del Fondo de Cultura Económica (FCE), ya que su nacionalidad de español se lo impide, el equipo jurídico de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ya trabaja en modificar la Ley de Entidades Paraestatales.

Eso y más se hace por los grandes cuates cuando estás en el poder, no es el único caso, a lo largo del camino hay otros semejantes. Ademas el nuevo patrón lo va a necesitar, por eso lo está haciendo.

Los mercados como el mercado Arguelles de Ciudad Victoria hace ya varios años que dejaron de cumplir con su función social, como lo es el acercar a la gente sus productos de consumo popular a bajo precio, pero ya no compiten con los grandes centros comerciales.

En Nuevo Laredo el Mercado Maclovio Herrera se incendió en una noche de Año Nuevo. El Municipio construyó otro con todo y sus servicios de luz, agua y drenaje, pero, pero ya no les rentó los locales a los locatarios, se los vendió a un precio acorde al costo de la obra. Todos los locales se vendiéron. Aquí siempre salen con que hay que darle una manita de gato al mercado y hay va el Municipio de buena gente y los señores locatarios con camionetas del año cabina y media, al cabo el pueblo paga no el alcalde.

Para nosotros tenía que ser un gran éxito el Tercer Foro Educativo Internacional de Comercio Exterior que organizó en Reynosa la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través de la Unidad Académica Multidisciplinaria Raynosa-Rhode (UAMRR). El evento se llevó a cabo en el Gimnasio Multidisciplinario de esa ciudad fronteriza y su duración fué de dos días, en el que participaron sedes de instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Centro de Lenguas y Lenguística Aplicada (CELLAP-Reynosa).

Entre las actividades programadas durante el encuentro regional que reunió la participación de alrededor de mil estudiantes de nueve instituciones de educación superior y planteles de bachillerato de ésta región fronteriza, se llevaron a cabo conferencias magistrales, concurso y exposición de carteles de proyectos de investigación, paneles de discusión, visitas guiadas a empresas locales, talleres, entre otras actividades.

El Tercer Foro estuvo dirigido a estudiantes de las licenciaturas de comercialización, negocios internacionales, comercio internacional, mercadotecnia, Administración de Empresas, Economía, contador público, relaciones industriales y Administración Financiera, entre otras ramas.

De nuestra parte agregamos que en las ciudades de la frontera los egresados de la carrera de Comercio Exterior tienen un gran mercado en las agencias aduanales, ya que buscan gente preparada para el desempeño de su función y además les pagan magníficos salarios. Por eso el foro tenía que ser un éxito.

