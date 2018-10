T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“COMPLICIDAD ENTRE EJECUTIVOS DE PEMEX E IHSA, EMPRESA ESPAÑOLA”.

TODO PARECE indicar que, “la complicidad entre los ejecutivos del Complejo Burgos de Pemex-Reynosa” e integrantes de la empresa española “Iberoamericana de Hidrocarburos” (Centro de manejos líquidos) IHSA, “PODRÍA ESTAR LLEGANDO A SU FIN”, esto, por el arribo del nuevo Gobierno de la República, porque los empresarios europeos, a los que por cierto nadie conoce, “porque nunca dan la cara”, han venido consumando una serie de atrocidades en perjuicio de las familias del municipio de San Fernando, Tamaulipas, al consumar violaciones a las normas ambientalistas, pasando por alto a la PROFEPA y todos los protocolos internacionales de esta rama, porque “la gavilla de presuntos delincuentes” que conforman la referida empresa española, desde hace más de una década, se han venido manejando “con un extremo grado de impunidad”, pero el nuevo gabinete del Presidente electo ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, “habrá de obrar en consecuencia”, contra los involucrados para “no solo meterlos en cintura, sino a la cárcel”, junto a los corruptos ejecutivos de PEMEX, para que estos, en el marco jurídico respondan a los serios perjuicios ocasionados a las tierras agrícolas de campesinos y ejidatarios de la región denominada “Los Nejos”.

DE ACUERDO a datos muy precisos que, ya son del dominio público, se detalla que en San Fernando se producen poco más de 2 millones de pies cúbicos de gas al día”, de cuyo carburante se extraen importantes derivados líquidos y sólidos, como un fino aceite de muy alta calidad y gasolina pura que no requiere del procesamientos de refinación, al menos eso es lo que explican técnicos que conocen de este tema, apuntándose que, rumbo a la laguna, allá en San Fernando, “hay un gigantesco depósito” que le caben alrededor de 2 millones de litros de condensado, obteniéndose de este negocio millonarias ganancias, sin que de esto se dé cuenta amplia y transparente a las autoridades ambientalistas, por lo que, todo aquel funcionario de Petróleos Mexicanos que esté inmiscuido en este escabroso tema de explotación de pozos petroleros, “habrá de correr el riesgo que originan las acciones de carácter judicial”.

PARA ELLO, les comento que, el colega Aristeo Manilla, conocido comunicador de este municipio, quien sobre el particular ha realizado un muy detallado reportaje, abordado sobre el tema, explicó que, “para frenar la destrucción ecológica de San Fernando”, promoverá la intervención de organismos ambientalistas internacionales y frenar también “los saqueos de los productos carburantes que son propiedad de la nación”, que supone o presume están siendo comercializados con empresas de Estados Unidos, Monterrey y hasta Guadalajara, apuntando que este ultra millonario negocio, lo desarrolla el Corporativo de IHSA, cuyo edificio, está ubicado frente a la Plaza Fiesta en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, cuyos ejecutivos de origen español, “se manejan con una asombrosa impunidad” con el actual y pasados Gobiernos de la República, porque simple y llanamente “nadie los molesta”. Siendo una empresa intocable hasta ahora.

POR TAL MOTIVO, es importante señalar que lo inconcebible e imperdonable de este escabroso caso criminal, solapado presuntamente por “Ejecutivos del Complejo Burgos de Pemex Reynosa”, es que, “derivado de las exploraciones de pozos petroleros” en la zona rural de San Fernando, familias campesinas del lugar, han venido reportando sentir temblores de 3.5 y 3.7 en escala de rister, lo que representa un alto grado de riesgo para quienes viven en el campo, como también es de muy alto peligro que, la empresa Iberoamericana de Hidrocarburos S.A. “no dé el mantenimiento adecuado” a las líneas de conducción que utilizan para la exploración de pozos petroleros y con ello, la extracción de los productos carburantes, trabajo de mantenimiento que pasan por alto de manera irresponsable, para ahorrarse sumas millonarias y para ello, quiero decirles que, hay la versión, de que hace años, POR UN DESCUIDO DEL PERSONAL DE IHSA, “explotó un tráiler-pipa” y puso en riesgo a numerosas familias, cuyo esquema de peligro, es lo que las autoridades ambientalistas y el nuevo Gobierno Federal de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, habrán de indagar de manera profunda y proceder contra los responsable de este mega peligroso escenario que, “TIENE A SAN FRENANDO, SENTADO EN UNA BOMBA DE TIEMPO”, como lo explica y detalla Aristeo Manilla, en su amplio artículo informativo.

FINALMENTE, les diré que, lo anterior viene a confirmar que, empresas como la aludida española IHSA, dedicada a la explotación de pozos petroleros en San Fernando, Tamaulipas, hay otras muchas más, son parte de los graves emblemas de corrupción e impunidad que prevalece en México, cuyos ejecutivos, “se dedican a corromper a funcionarios de Pemex”, con los que SEGURAMENTE, NO BATALLAN MUCHO PARA CONVENCERLOS, como es el supuesto caso del Complejo de Pemex Burgos Reynosa, cuyos funcionarios de estar involucrados en estos negocios ilícitos, no se dude que, “serán llevados ante las autoridades judiciales”, para que en el marco legal respondan y de resultar responsables de los delitos que se les configuren “sean puestos tras las rejas”, por lo que de suceder esto, no dudemos que más pronto que inmediatamente, muchos de los implicados, “tendrán que poner tierra de por medio”, porque saben que, “las nuevas autoridades federales”, al tener noción de estos actos presumiblemente ilegales, no les quedará otra alternativa que darse a la fuga a tiempo. Y sino “pal baile vamos”.

