Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Comportamiento humano 2020.

Cuando a los ciudadanos se les ha consultado sobre la razón de que no disminuyan los casos de COVID-19 en México, casi el 50 por ciento considera que se debe a la desorganización que tiene el Gobierno Federal para enfrentar la pandemia, mientras que, el 34 por ciento cree que se debe a la falta de colaboración de los mexicanos y acatar las medidas para la prevención que son dictadas por las autoridades sanitarias.

Otro de los factores señalados con un 12 por ciento de opiniones, fue el hecho de que la reapertura de los establecimientos se hiciera en forma anticipada, ya que eso ocasionó las medidas dieran mejores resultados y, por último, llama la atención que menos del cinco por ciento crean que se debe a la desorganización de los Gobiernos locales, es decir, los de las entidades federativas del país.

La diferencia es enorme entre los dos niveles de gobierno, de más del 43 por ciento, situación que hace pensar que las personas sienten cera el respaldo de las autoridades estatales y ven que a nivel nacional, con el seguimiento que todos los días hace el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, quien, dicho sea de paso, tiene diferencias marcadas con varios Gobernadores del país debido a que, los datos que tienen las secretarías Estatales de Salud, no concuerdan con aquello que dan a conocer en las conferencias para anunciar el comportamiento de la pandemia.

Por cierto, México no aparecerá nunca entre los países que manejan bien la pandemia. Las opiniones de los consultados son en el sentido de que Nueva Zelanda, Alemania, Corea del Sur y China, son las naciones que la supieron hacer mejor, sus porcentajes son 37, 33, 18.5 y 11, de forma respectiva.

Otro dato bien interesante, en esto de las investigaciones sobre el comportamiento de las personas a través de la opinión de ellas mismas, es que, por increíble que parezca, en los últimos nueve años, el tiempo que los poseedores de un teléfono celular pasan con su atención centrada en el aparato, pasó de media hora a poco más de dos horas y media.

Al observar la gráfica, el asenso es vertiginoso, porque la línea jamás deja de crecer, pasó de 30 minutos en el 2011, a 70 en el 2012, a 110 en el 2015 y para el 2017 ya había rebasado los 150 minutos diarios.

Luego, en el 2018 se ubicaría en 160 minutos y para el año pasado fueron 170 y terminará el 2020 con 180 minutos y seguro que, para el 2021, se habrá ubicado en los 200 minutos diarios, por tanto, estamos en el tiempo que podría agregarse medio ahora más a la estimación hecha con los datos obtenidos en la encuesta de la empresa Media Consumption Forecasts.

Los otros.

La situación en varios municipios de la Frontera tamaulipeca fue más complicada de lo previsto, porque las precipitaciones pluviales fueron intensas por un buen período de tiempo y a pesar de que, tanto las autoridades estatales como municipales estaban preparadas, la realidad es que mucho agua en un tiempo corto echa a perder cualquier estrategia que se haya tomado.

Todo indica que fue la ciudad de Reynosa la más afectada, aunque también hubo acumulación de agua en las partes bajas de Matamoros, Díaz Ordaz, Miguel Alemán y Camargo municipios que estuvieron en el paso del Ciclón Tropical Hanna que pasó por la ruta que se había trazado y en el horario que los responsables de los pronósticos de los fenómenos naturales hicieron.

El Gobierno de la entidad, determinó que personal de todas las dependencias deberá acudir a la ciudad de Reynosa para trabajar en apoyo a las persona que resultaron afectadas por las inundaciones que dejó el Ciclón Hanna, así que, la autoridad municipal representada por la señora Maki Ortiz Domínguez, contará con mucho respaldo para salir delante de este otro tipo de emergencia, por aquello de que ya están en una, la de la pandemia de COVID-19, al ser el municipio que más casos confirmados y más defunciones de personas tiene en la entidad.

El ingeniero Pedro Granados Ramírez, Coordinador estatal de Protección Civil de la Secretaria General de Gobierno, debe de aportar información muy efectiva a su jefe el ingeniero César Verástegui Ostos, porque se encuentra en cuarentena ya que dio positivo a la prueba de COVID-19 que le fue practicada hace unos días y todavía no puede salir a la calle para atender las urgencias de Tamaulipas.

Las rachas de aire fuerte que trajo el Ciclón Hanna, vencieron la estructura del muro que el Gobierno del presidente Donald Trump comenzó a armar en la frontera con Tamaulipas, situación que deberá de molestar mucho al hombre ya que, sin que el muro lo hayan hecho mexicanos y menos haber recibido ayuda de ellos, que la naturaleza se encargue de decirle que tan mala es su idea de separar las naciones, tiene que causarle enojo y en el otro lado de la moneda, a los mexicanos alegría, porque no tuvieron que usar herramienta alguna para echar abajo el miro de la ignominia.

Al interior del grupo del PAN victorense que se supone trabaja ya en la construcción de candidaturas para la presidencia municipal y presentar prospectos fuertes llegado el momento, dan por descartado que el Diputado Arturo Soto Alemán, sea por enésima ocasión candidato.

En ese mismo grupo se habla con gran seguridad de que el tema de la reelección del alcalde Xicoténcatl González Uresti no es motivo de comentarios, porque está descartado en más del cien por ciento, pero, eso no cierra todas las posibilidades al alcalde, porque puede buscar quedarse un trienio más con el respaldo de otro partido político y hasta en calidad de independiente, el asunto es que le harán mucha falta los votos del PAN victorense, es decir, sin ellos no gana.

Respecto a los prospectos por el PRI, que ahora es la tercera fuerza electoral en la capital de Tamaulipas, además del exdiputado Carlos Morris Torre, manejan la posibilidad de que se registre otra vez el exalcalde de dos años, Oscar Almaraz Smer, porque se le ven posibilidades de remontar el marcador negativo del 2018.

Alguien se acordó que el abogado Ricardo Rodríguez Martínez, tiene buen identificación con los grupos sociales de Victoria y que su capital electoral acrecentado porque su padre el abogado Jaime Rodríguez Inurrigarro hizo buen papel tanto como alcalde, Diputado y funcionario estatal, podría funcionarle para escoger el membrete de algún partido político, en el entendido de que, hasta Regeneración Nacional está en la perspectiva de los Rodríguez de la Mainero.