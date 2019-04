T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

COMUNICADOR COPA GACHO AL ACHICHINCLE DE MONREAL

EL RECONOCIDO “achichincle” del Senador Ricardo Monreal, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, “de tenebroso acusador, salió acusado y escurridizo”, porque no supo que responder a la pregunta que, “a boca de jarro” y en plan tajante le soltó el colega Jesús Rivera (Pegaso), durante la rueda de prensa de ayer tarde, en la que, el turbulento “merolico de barrio” pensó lucirse y adornarse, pero al final de cuentas “el tiro le salió por la culata”, porque este payaso de quinta, simplemente “no supo que responderle a Rivera”, cuando le preguntó que, “si el acusaba al Gobierno Estatal de “instrumentar programas electoreros”, por la entrega de despensas y otros beneficios. Y que acaso, el Gobierno Federal, ¿no estaba haciendo lo mismo?, al entregar dinero en efectivo mediante tarjetas a las personas de la tercera edad y otros muchos apoyos. Pero a eso el sujeto de marras, dijo “no saber nada”.

ROJAS DÍAZ DURAN, es un operador político fracasado, porque a los estados donde ha ido a intentar desintegrar estrategias de trabajo de bienestar para las familias, “no ha tenido el menor éxito”, porque sencillamente “este pedorro” senador suplente, ha demostrado “no tener la altura, ni la calidad, y mucho menos la capacidad”, para cristalizar las burdas encomiendas que le hace su patrón Monreal, cuyo tema es realmente penoso, porque ayer ante los representantes de los medios de comunicación aquí en Reynosa, Rojas, como nefasto propósito político, “pensó acribillar al gobierno de Tamaulipas” con toda una sarta de mentiras, “cuyas falacias, la verdad, causan hilaridad”, porque repito y reitero que, este petulante sujeto de barrio bajo, intentó dar rienda suelta a su lengua viperina, pero “fue arteramente copado” ante la pregunta del comunicador Rivera, porque lejos de dar una respuesta sensata y concreta, se salió por la tangente, “sin saber que decir”. Y peor, porque otros colegas más también le tupieron macizo.

ALEJANDRO ROJAS, tras haber sido vapuleado en su anterior visita y, señalado como “presunto mercenario” por “la supuesta venduta” de candidaturas de MORENA, en aquella vez, regresó ardido y derrotado a la ciudad de México, porque nada bueno le pudo llevar a su jefe político Monreal Ávila, dedicándose Rojas a balbucear (o ladrar) sin ton ni son, como lo hacían los perros que le ladraban a don Miguel de Cervantes Saavedra, “el gran Quijote de la Mancha”, cuando cabalgaba junto a su compañero “sancho pansa”, postura que deja a este merolico en clara evidencia, porque una vez más, “salió con la cola entre las patas”.

EN ESTO DE la política, debe entenderse que para “criticar”, el que lo haga, “no debe traer la cola manchada”, pero lamentablemente, aquellos que están o se encuentran en tales circunstancias políticas, como el referido “carga Maletas” del Senador Monreal, deben pensar en saber que decir y no salir con incongruencias, como le sucedió a Rojas Díaz Durán ayer, de quien podremos decir, aquí en Tamaulipas éste, “ya es la botana y el hazme reír del pueblo”, porque en el escenario político tamaulipeco, Alejandro, ha dejado toda una gama de mensajes que lo evidencian, NO como “el homo sapiens”, sino como el payaso que, solo sirve para que la gente se carcajee de las burradas que hace y blasfema en el escenario.

DECIR Alejandro Rojas que, en Tamaulipas en esta época de elección para Diputados Locales, se anda haciendo uso y gala de los programas sociales, “como temas electoreros”, eso de nada le valió, porque repito, Jesús Rivera, de manera profesional “le atizó macizo” con la candente e inesperada pregunta a la que ya hice referencia, detalle que confirma que, “el achichincle” de Ricardo Monreal, sigue sin dar una y por esta segunda ocasión, tendrá nuevamente, que regresar a la ciudad de México, sin éxito y, nuevamente con el rasgo o la herida tangible de su fracaso político. En eso coincidieron la mayoría de los comunicadores que hicieron presencia en la rueda de prensa que Rojas armó, para lucirse, pero finalmente “salió como tapón de sidra”.

PARA ELLO, quiero decirles que, la burda posición de Monreal, usando a Rojas, es porque el Senador ex priista, ex perredista y demás ex…sabe que “la mayoría de los abanderados de Morena”, aquí en Tamaulipas, no están dando una en los recorridos de campaña, porque por más que ellos, digan voz en cuello que “Morena puntea y que va por muy buen sendero”, eso no se ve en la calles, cuando los candidatos de este partido político, andan visitando gente en las colonias, porque hay la versión y, lo saben de qué, los abanderados Morenos, “siguen sin despegar” y solo le apuestan al raiting de AMLO, pero desgraciadamente, estos, es decir los candidatos, no han comprendido o simplemente, no quieren admitir que “la luna de miel” del pueblo hacia el hoy Presidente de la República, “se ha diluido”, porque el mandatario mexicano, si dijo tener muy buenas intenciones de acabar con la corrupción y la impunidad y acabar con todo lo malo, eso que pregonó en grado superlativo, no lo ha demostrado.

LO OBVIO en este escenario político-electoral de Tamaulipas es que, los Morenos, quieren a costa de lo que sea, salir avantes en la elección del próximo 2 de junio, haciendo uso de ataques a diestra y siniestra contra el Gobierno Estatal, “en lugar de hacer propuestas que valgan la pena”, acusando a “los azules” de hacer un mal trabajo, pero sin pruebas y eso, por lo que se observa en el entorno político tamaulipeco, “no es más que el claro grito” que desesperados hacen los Morenos, para intentar convencer al electorado, para que les den el voto, pero no lo han logrado y ni lo lograran, porque la gente está convencida de que, “el Gobierno de AMLO, no ha cumplido a cabalidad” con bajar por ejemplo el precio de la gasolina, ni aplicar realmente el 8 % del IVA en la frontera y lo peor es que, “los gasolinazos continúan a raudales”, afectando los bolsillos de los consumidores. ¿O NO?

PERO ESO SI, los Candidatos de Morena y el propio “carga Maletas” Alejandro Rojas Díaz Durán, se la pasan acusando a los malos gobiernos pasados de Peña Nieto, de Calderón, Zedillo y hasta el de Salinas de Gortari, de huachicoleros, corruptos, traidores y hasta de amantes de lo ajeno y de toda una gama de acciones nefastas, y pese a todas esas acusaciones, muy graves por cierto, “no han enviado a la cárcel a nadie”, obrando solo por quejarse y balbucear contra sus adversarios presentes y pasados, pero no hacen nada, porque si quisiera este nuevo gobierno federal hacer cumplir la ley, ya hubieran actuado legalmente, “contra los malos actores políticos”, señalados por ellos mismos, pero no lo han hecho y ni lo harán, Pero eso sí, acaban de dejar en libertad a la ex lideresa del SNTE Elba Esther Gordillo, pese a las acusaciones que esta tenía en su contra y hasta le regresaron lo que a esta mujer le decomisaron legalmente.

¿Cómo la ven?.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

Lupeernesto@yahoo.com.mx