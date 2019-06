CON “ALITO” SE ACABA EL IMPERIO DE EGIDIO TORRE CANTU

La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

CON “ALITO” SE ACABA EL IMPERIO DE EGIDIO TORRE CANTÚ

De llegar a convertirse el gobernador de Campeche con licencia, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, en el nuevo líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyo triunfo muchos auguran, como analistas políticos sentimos que llega a su fin el “imperio” que por varios años ha mantenido entre los priístas del estado el ex gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú.

Torre Cantú y Miguel Ángel Osorio Chong se la jugaron hasta el último día con el rector de la UNAM y ex Secretario de Salud, José Narro Robles, pero, pero, pero, éste se percató de la clara imposición del campechano, el que supuestamente es mano del ex presidente Enrique Peña Nieto, por lo que cortó por lo sano y después de 46 años renunció a su militancia en el tricolor y se bajó de la contienda interna.

De los seis o siete fórmulas que se lanzaron en pos de la dirigencia nacional del tricolor solamente llegaron tres a la recta final, Ivonne Ortega Pacheco, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas y Lorena Piñón, por lo que en lo personal damos por hecho que Moreno Cárdenas va a ser el vencedor en la elección interna del próximo 11 de agosto, cuya toma de protesta del ganador, de acuerdo con la convocatoria, está prevista para llevarse a cabo siete días después. Por cierto a los tres aspirantes ya les entregó la Comision Nacional de Procesos Internos la Constancia que avala su candidatura.

Nuestros respetos para la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, porque no desconocemos que es uno de los cuadros más destacados del tricolor, porque le entiende a la política y sabe de política, que es lo que creemos la motivó a seguir adentro de la contienda interna del partido, pero todo está alineado ya a favor del ex gobernador de Campeche con licencia. A Lorena Piñón, que nos perdone pero no tenemos el gusto de conocerla.

Creemos que el arribo de Alejandro Moreno Cárdenas a la dirigencia nacional del PRI, va a ser saludable el menos en Tamaulipas, ya que al asumir el CEN del PRI el mando del partido en el estado se va a dar junto con la renovación de la dirigencia estatal la renovación los principales cuadros de mando, que en los más de los casos llevan el sello “Egidista”.

Para muchos el sucesor de Yahleel Abadala Carmona en la presidencia del CDE del PRI, que está por concluir su mandato, va a ser Enrique Cárdenas del Avellano, el que por cierto además de alcalde de Ciudad Victoria y diputado federal dos veces, también ya fue dirigente del PRI-Estatal y en suerte de no haber cambios de última hora va a ser el remache que pone fín al imperio de Egidio Torre Cantú.

Aunque todo mundo está en desacuerdo con el proyecto denominado “Nueva Refinería de Dos Bocas, Paraíso. Tabasco, porque consideran obviamente con bases sustentables que no es el mejor momento para hacer esa fuerte inversión para producir petróleo y gasolina, porque en el mundo ya están entrando los vehículos eléctricos, pero el gran proyecto obradorista se va a hacer toda vez que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y su Comité de Estrategia e Inversiones ya diéron luz verde al arranque de su construcción. Será interesante ver en que acaba esto, porque son muchos miles de millones de pesos los que se van a invertir.

Nos parece lógico y hasta en cierta forma normal que el presidente López Obrador no esté de acuerdo con el señalamiento hecho por el coordinador de MORENA en el Senado, Ricardo Monreal, el que comentó que hace falta un Gabinete más cercano al presidente, porque el no para ni descansa, pero el gabinete no está en el acompañamiento.

Así la vemos porque un político de la hechura de López Obrador nunca va a permitir que los integrantes de su equipo le roben cámara, que es donde más les duele, en su amor propio. Respeto su señalamiento, pero no lo comparto, dijo el cabeza de algodón.

Por cierto las autoridades estatales descartan que la tan llevada y traída Guardia Nacional “sea el remedio mágico que terminará con la inseguridad en el estado de Michoacán.

Con mucha visión y con los pies en el suelo pidieron no sobredimensionar las expectativas sobre la llegada de elementos de éste nuevo grupo de seguridad, llamando a los presidentes municipales a asumir su responsabilidad en ésta materia y seguir trabajando.

“Qué bueno que viene un refuerzo, pero los municipios y el estado tienen que hacer su trabajo”, dijo el gobernador del estado, Silvano Aureoles.

Por lo que vemos en un gobierno supuestamente de Izquierda todo puede suceder, así lo creemos porque una hora antes de la sesión, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente había acordado citar a comparecer a los secretarios de Gobernación y de Seguridad para hablar sobre la seguridad del país y del tema migratorio.

Pero, pero, pero, resulta que los legisladores morenos y sus paleros rechazaron incluir en la agenda del día el acuerdo de la Mesa Directiva. Seguramente por órden del Mesías. Optando por que la comparecencia se haga hasta el 17 de julio.

En la sesión solemne del Congreso del Estado ayer miércoles el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, le impuso la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano” a la maestra Diana del Cármen Guardiola Sáenz.

Para ser galardonada se reconoció la trayectoria de la reynosense, la que a través de sus grandes aportaciones, en el ámbito de la Lingüística y la Literatura a nivel nacional e internacional ha dado a conocer al mundo de lo que son capaces las mujeres tamaulipecas, asi lo destacó el diputado Glafiro Salinas Mendiola, al hacer una semblanza de la maestra Guardiola Sáenz.

En su mensaje la experta en letras españolas resaltó su férreo compromiso con la educación en México, así lo ha demostrado con sus contribuciones en el fomento de la lectura, a sabiendas de que las habilidades de leer por hábito y escribir con corrección, son pilares fundamentales para construír una sociedad más culta y preparada.

En ésta ocasión der Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) entregó la tercera generación 2017-2019 de las carreras de Técnico Superior Universitario (TSU) en Hidrocarburos, Tecnologías de la Información y Operación Logística, impartida por la casa de estudios en el sistema de educación a distancia.

Nos enteramos de buena fuente que la ceremonia de fin de cursos y entrega de Constancias se desarrolló en el Centro de Excelencia del Campus Victoria, con enlace por videoconferencias a las sedes educativas de la UAT en Soto La Marina, San Fernando, Jiménez, Tula y Estación Manuel, en donde estuviéron presentes los nuevos egresados de TSU, por cierto acompañados de sus familiares.

En representación del rector de la UAT José Andrés Suárez Fernández, presidió la ceremonia la Secretaria Académica de la UAT, Dra. Rosa Issel Acosta González, acompañada del director de Educación a Distancia, Dr. Arturo Amaya Amaya y la coordinadora de las carreras de TSU, Mtra. María Elena Gutiérrez Borbolla.

En su mensaje la Dra. Rosa Issel Acosta González, felicitó a los graduandos y apuntó que el compromiso de la Universidad Autónoma de Tamaulipas es formar jóvenes capacitados académicamente, pero sobre todo comprometidos con la sociedad. Y vamos por más.

