POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

CON ALITO Y QUIQUE EN EL PRI, SE ACABO EGIDO TORRE

Como analistas políticos creemos que con la designación de Enrique Cárdenas del Avellano como coordinador general de la campaña de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas en Tamaulipas –el que va por la dirigencia nacional del PRI—se confirma que el “imperio” que implantó entre los priístas el ex gobernador del estado, Egidio Torre Cantú, por fín llegó a su fín.

No desconocemos que entre los integrantes del equipo del Ing. Cárdenas del Avellano aparecen algunos “Egidistas” que llevan en la frente la cruz de su parroquia, pero, pero, pero, la oportunidad que les está dando el CEN del PRI es para que demuestren su lealtad al Partido Revolucionario Institucional, porque éste es tiempo de unidad.

Lamentamos igual que otros no haber sido invitados a la conferencia de prensa que presidió el domingo el coordinador regional en Tamaulipas y Nuevo León, Felipe González, el que nuestras antenas nos aseguran que le dio las gracias a Cárdenas del Avellano por haber aceptado su nuevo reto, haciendo hincapié en que su experiencia es muy importante en ésta responsabilidad que le ha sido conferida.

Por cierto durante la conferencia de prensa el coordinador regional de la campaña, Felipe González, dio a conocer los nombres de Alejandro Etienne Llano y José Benitez, como coordinador sectorial y coordinador territoriaL, respectivamente, además de Luis Enrique Arreola Vidal como vocero de la campaña.

Al hacer uso de la palabra el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, que ya antes fue dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, además de alcalde y diputado federal, dijo que va a trabajar con pasión en ésta nueva encomienda con el ánimo y entusiasmo que siempre lo ha hecho por su partido.

Agregó que buscará la participación de todos los priístas del estado en torno al proyecto de la fórmula de Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano, como presidente del CEN del PRI y secretaria general. Por cierto Alito y Quique fuéron compañeros en la 62ava Legislatura Federal en la Cámara de Diputados y hoy le ratifica a Alito su confianza con ésta designación.

Como periodistas conocemos la trayectoria como político del empresario e ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano cuyo nuevo nombramiento recién acaba de salir al aire como coordinador estatal de la campaña de Alejandro Moreno Camacho y Carolina Viggiano y estamos seguros de que unirá en éste nuevo proyecto con el que de hecho en lo político van a cambiar las cosas, porque de entrada las decisiones que se tomen durante la campaña vendrán del partido y no de terceras personas, lo que va a ser motivo de gusto y satisfacción para el priísmo del estado.

Aunque parezca increíble la realidad es que el equipo del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, no ha querido o más bien no ha tenido la capacidad para resolver en forma y fondo el problema que ponen en la mesa un buen número de elementos de la Policía Federal, ya que hasta ahora no los han logrado convencer con sus promesas y ofrecimientos.

En razón de ello el problema podría crecer y salírsele de las manos al gobierno y en particular al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo Montaño, el que y ni siquiera da la cara y en su lugar manda representantes, con los que a los policías no les interesa hablar con “títeres” simple y sencillamente porque no tiene capacidad de respuesta.

Ante el estancamiento de las negociaciones seguramente hay malestar entre las dos partes, habiendo advertido ayer los policías federales que van a tomar “medidas contundentes” si no les atiendan sus demandas a las 13:00 del mediodía del miércoles de ésta semana.

Por cierto y dura la crítica de López Obrador al asegurar que la Policía Federal no esta a la altura de las circunstancias y quejó de que en lugar de mostrar disciplina, se rebela. La arremetida en contra de la PF fue durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, ante legisladores, funcionarios federales y casi todos los gobernadores reunidos en Palacio Nacional.

Durante la reunión del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se llevó a cabo ayer en Palacio Nacional, el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no se anduvo por ramas y con la claridad que caracteriza a la gente la frontera puso en claro que Tamaulipas no asume el compromiso de gestionar o instalar centros o estaciones de detención o custodia de migrantes.

Ya que éste acuerdo lo tomó el gobierno en forma unilateral y además el Estado no puede disponer del presupuesto local para su construcción o funcionamiento., remarcó el gobernador de los tamaulipecos.

Apuntó Cabeza de Vaca que a través del diálogo y la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno que se puede enfrentar de mejor manera cualquier coyuntura, pero advirtió que “el diálogo debe ser antes y no después” de que se tomen las decisiones.

Dijo haber sido enterado de la intención de que los gobiernos locales se hagan cargo de las estaciones en las que se albergarán a los migrantes mientras Estados Unidos resuelve el procedimiento respectivo. “Pero no se ha clarificado con que recursos se pretende que hagamos esa tarea”., remarcó.

Cabeza de Vaca destacó en el pódium que existe el fundado de que se produzca una auténtica crisis humanitaria si Estados Unidos incrementa las deportaciones de migrantes en la frontera. Sostuvo que en éste momento no hay condiciones para recibir, acoger y, eventualmente, asimilar a los migrantes.

“Ahora estamos expuestos a que el gobierno de EEUU nos diga en qué condiciones migratorias van a estar los solicitantes que pidan asilo en aquel país”, dijo.

El próximo viernes 12 de julio se llevará a cabo a partir de las 18:00 horas la Segunda Edición del Festival Huasteco que incluirá un programa musical, artístico y gastronómico, que se llevará a cabo en coordinación con los Municipios de Tampico, Madero y Altamira, en las instalaciones del Aula Magna “Herman Harris Fleishman” del Centro Universitario Sur (CUS), evento al que invita la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

El comité organizador del evento informó en conferencia de prensa que la entrada al festival e libre y sin boleto, haciendo extensiva la invitación al público en general para que asista y disfrute de las actividades que se han programado, entre éstas, bailes regionales, muestra de artesanías, degustación de platillos típicos y la música de trios huapangueros.

La presentación del II Festival Huasteco del Sur de Tamaulipas estuvo a cargo del director de Gestión Operativa Zona Sur de la UAT, Edick Martín Rodríguez Camacho, acompañado por el coordinador de Difusión Cultural del Campus Sur, Juan Carlos Barroso Gómez.

