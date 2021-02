Punto de vista…..!

Por Guadalupe E. González

CON ALMARAZ, PARECE QUE “EL PAN JUEGA A PERDER EL AYUNTAMIENTO”….!

X.-YA SE HABLA DE “POSIBLE DEBANDADA” ENTRE PANISMO RIOBRAVENSE.

POR LA Grotesca e irresponsable “designación al vapor” del ex presidiario, ex perredista y huachicolero Miguel Ángel Almaraz Maldonado, ha venido creciendo la inconformidad e indignación en las filas del Partido Acción Nacional, porque resulta inexplicable que, se haya obrado por favorecer como Pre-candidato a Presidente Municipal por Río Bravo, “a un presunto delincuente que, a panistas de gran solvencia moral y política”, con cuya decisión “parece que el PAN, le apuesta a perder el Ayuntamiento riobravense”. Pues “no hay otra explicación”

PANISTAS locales consultados, soslayan que, “es una incongruencia o aberración política” que el Partido Acción Nacional, haya definido apoyar a Miguel Ángel Almaraz, a pesar de que éste fue encarcelado, por operar en la compra, venta y robo de combustible a la Nación, cuyo antecedente es imborrable, porque el hoy viable pre-candidato a alcalde en este municipio, estuvo detenido por el delito que en el marco legal, le imputó la ex PGR.

POR ESTA RAZÓN, mismos militantes del Albiazul, coinciden que, “el PAN, increíblemente, ha tomado decisiones erróneas e irremediablemente grotescas”, porque repito y reitero que resulta inexplicable, que la directiva del PAN en México y el Estado, estén cayendo en consecuencias que, pueden ser arteramente lamentables, porque asignarle la pre-candidatura a quien está manchado por los flagelos o emblemas de corrupción e impunidad, además de haberle robado combustibles a Pemex o a la nación, eso no tiene la menor explicación, ni sensatez.

ADEMÁS, Raúl García Vivian, quien aparece como el Pre-candidato suplente a alcalde en Río Bravo, bajo las siglas del PAN, éste, aparte de que se mofa argumentando “ser el padrino” del proyecto político Río Bravo, “es un reconocido traidor al partido” porque nadie olvida que en 2014, este holgazán (porque no trabaja) y mantiene quebrada la COMAPA, se fue al “Partido Convergencia por la Democracia” para buscar ser alcalde por Reynosa, en cuya elección “Raúl fue arteramente vapuleado”.

PERO REZA el refrán que, “no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre”, porque si analizamos a fondo el tema, llegamos a la conclusión de que Miguel Ángel Almaraz, como él dice: “no pidió la pre-candidatura del PAN, se la fueron a ofrecer hasta su casa”, ÉL, pomposamente, ASÍ LO PRESUME, cuya cuestión, por obviedad es lamentable, porque esta clase de decisiones irresponsables, lastima, ofenda y agravia a respetables panistas que “traen bien puesta la camiseta albiazul” y por ende, no merecen ser ofendidos y mucho menos “pisoteados en sus derechos partidistas”.

ESTA BURDA decisión del alto mando del PAN, “está dejando por los suelos” las doctrinas que son la cimentación o la solidez política de este partido. Y peor aún, porque, “entregarle en greña o en mazorca” una candidatura a un presunto delincuente, esto viene a confirmar que “algo raro está ocurriendo” al interior de Acción Nacional, porque es inexplicable e inadmisible, pero sobre todo injusto, que se tomen decisiones a la ligera y se esté cayendo en el garrafal error político, de “mermarle bonos” al partido que actualmente está en el poder político aquí en Tamaulipas.

POR ELLO, al paso de los días, han asegurado que panistas riobravenses, “están decididos a no participar” en favor del ex presidiario Miguel Ángel Almaraz Maldonado, a quienes el PAN, increíblemente, “se los está imponiendo” como el viable abanderado a la Presidencia Municipal de Río Bravo, todo porque “soltaron la terrible falacia” de que “Almaraz, está muy bien posicionado”. Y llevar una mentira de esa magnitud a los altos mando del partido, eso es son tener conciencia y es además “UNA FALTA DE RESPETO” para quienes toman las decisiones del gremio albiazul y también para los militantes del PAN que, “toda la vida son fieles al partido” y además son gentes que no delinquen, ni se dedican a saquear dependencias como en COMAPA, lo hace Raúl García Vivian.

Y SI EN EL PAN están pensando que no habrá desbandada, ¡cuidado con eso!, porque, repito y reitero, que muchos panistas de gran calidad moral, no dedicarían su tiempo a apoyar electoralmente a presuntos delincuentes como “el referido dueto de ALMARAZ Y GARCÍA VIVIAN”, los que, ante la sociedad, “son personas non-gratas”, así es que habremos de ver, si el alto mando del panismo en Tamaulipas, “SE AFERRA A DEJAR A PRESUNTOS DELINCUENTES”, como sus candidatos a la Presidencia Municipal (propietaria y suplente), respectivamente. Y como el tema, se antoja interesante, hay que esperar el desenlace de esta evidente decisión grotesca e irresponsable.

Por hoy es todo y hasta mañana.

