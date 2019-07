CON BAILONGO EN EL ZOCALO FESTEJA AMLO SU TRIUNFO ELECTORAL

La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

CON BAILONGO EN EL ZÓCALO FESTEJA AMLO SU TRIUNFO ELECTORAL

Hoy lunes 1 de julio –al estilo rancho– el Presidente Andrés Manuel López Obrador celebrará con un “bailongo” que se llevará a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México el primer año de su triunfo electoral, supuestamente a última hora la Secretaría de Gobernación dió a conocer en un aviso urgente a televisoras y radiodiodifusoras del país la cancelación de la cadena nacional del acto que encabezará mandatario nacional obviamente.

En la invitación hecha a la ciudadanía por el presidente López Obrador para que asistan al “bailongo” se prevé que el evento inicie a las 12:00 horas del mediodía, en el entendido de que dará un informe en punto de las 17:00 horas pm. Por cierto se prevé que el evento se trasmitirá a través de las redes sociales.

Según el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, al evento asistirán al menos 200 invitados especiales entre familiares del Ejecutivo, representantes de los Poderes de la Unión, amigos, integrantes del gabinete, empresarios, cuerpo diplomático acreditado en México, líderes de los diversos sectores, campesinos, e intelectuales, entre otros.

El evento contará con distintos números musicales, esperándose que a las 15:00 horas se presente Margarita “La Diosa de la Cumbia”. Sin embargo de acuerdo al programa oficial se iniciará el festejo con la participación del flautista Horacio Franco, junto con el contrabajista Víctor Flores.

Posteriormente se prevé la intervención de la Orquesta Sinfónica de Tlaxiaco y Margarita de “La Diosa de la Cumbia”. Después de esto inicia el mensaje del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se estima podría durar un hora y media.

Al término de su discurso se entonará el Himno Nacional a cargo de la Banda de Música de la SEDENA. Culminará el festejo con el Mariachi de la Defensa Nacional. En el evento no habrá un operativo especial ni medidas excesivas de seguridad para los asistentes al Zócalo capitalino, sede del festejo, únicamente las medidas que disponga Protección Civil.

Por cierto ayer domingo en algunos municipios de los estados de Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Yucatán, Guanajuato y Tamaulipas, hubo manifestaciones en contra del Presidente López Obrador por su mal gobierno, pero en todos los casos los participantes no llegaron a más de mil, cuando mucho.

En las protestas los manifestantes se quejaron en pancartas de “AMLO a cuentos has dejado sin empleo”, “Sin Guardería”, “No a la cancelación del NAIM”, “Respeta la Constitución”, “AMLO divide, no Une”, “Fuera Pacto Migratorio”, “No hay Seguridad”, “No hay Medicamentos”, “No hay Inversión”, “No hay posturas firmes con el Desarrollo Econónuco y Empleo” y “No se cuida el medio ambiente”, entre otras más.

Un grupo de apenas 20 personas integrantes del Congreso Nacional Ciudadano, se manifestaron en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, exigiendo juicio político por la mala administración que ha tenido durante su gobierno.

Encabezados por Bernardo Díaz Munguía dijeron que ésta protesta se replicó en todo el país ante las decisiones del mandatario, a quien dijeron critica por su mala política en materia social, económica y migratoria y además traicionar al país y a quienes votaron por él.

En la Ciudad de México al grito de México, México, México, los manifestantes, que marcharon en contra de López Obrador, cientos de personas, arrancaron del Monumento de la Revolución hasta el Ángel de la Independencia, esto a un año de haber ganado la elección presidencial.

Con pancartas en contra de la 4T lamentaron que su gobierno no es lo esperado por los millones de simpatizantes que le diéron su voto hace un año. En ésta manifestación anti-AMLO acusaron que existe una mala política en materia de migración, donde ha tenido un doble discurso, por lo que se pronunciaron a favor de una frontera ordenada.

En León, Guanajuato, el que hizo más ruido fue el ex presidente panista Vicente Fox Quesada, el que el que logró que a mano alzada cientos de personas exigieran la renuncia de López Obrador “por traición a la patria”, pero no le duró mucho el gusto porque otro de los manifestantes del mismo grupo demandó su expulsión ya que solo vino para llevar agua a su molino,pero Fox se amarró y dijo no me voy, yo vengo como simple ciudadano.

Pero los ataques en contra de Fox no pararon hasta que un ex alcalde, Ricardo Alaniz, que estaba a un lado del ex presidente, intervino a su favor y al golpeador lo desenmascaró como gente de López Obrador, tu eres el que divide, le remarcó.

El otro evento grande e importante de día fue la “inauguración” de la tan ansiada y soñada Guardia Nacional, con la que el Presidente López Obrador espera pone poner orden en el país. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, precisó que la Guardia Nacional marcará el inicio del fín de la violencia en el país.

Acompañado de los titulares de la Defensa, Marina y Seguridad, el presidente López Obrador, acompañado de su esposa, tomó protesta de bandera y pasó revista a los integrantes de la nueva Guardia Nacional, cuyos elementos desde hoy se desplegarán en todo el país para realizar labores de seguridad pública. El evento se llevó a cabo por la mañana de ayer domingo en el campo Marte, donde AMLO llevó a cabo también el abanderamiento de la escolta de la Guardia Nacional.

Por cierto el PAN señaló que la Guardia Nacional arranca “coja” porque el 30 por ciento de su personal fue destinado a ser policía migratoria y para lo que fue conformad que es dar seguridad a todo el país. Haciendo hincapié en que el gobierno de México se dejó “someter” por EU y el presidente Donald Trump le “tomó la medida” a López Obrador.

Nos reportan que científicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) establecieron una serie de mecanismos para monitorear las especies de hormigas exóticas invasoras que estén presentes en el estado, entre las cuales se destaca l Hormiga Roja de Fuego Importada, insecto capaz de causar reacciones elérgicas riesgosas para el ser humano.

La Dra. Madai Rosas Mejía, investigadora del Instituto de Ecología Aplicada (IEA) de la UAT, explicó que la identificación de las especies corresponde a un proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con la finalidad de elaborar un reporte para el análisis de especies de hormigas con potencial invasor, que fue entregado a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).

Después de esto se prevén distintas acciones para detectar y frenar el crecimiento de éstas especies exóticas invasoras correspondientes a la familia Formicidae, en coodinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, (SAGARPA ).

“El programa de monitoreo es para detectar a que velocidad se dispersan las especies; al respecto la SINECICA y SAGARPA, estuvimos en pláticas y quieren una propuesta de vigilancia epidemiológica en México, para especies invasoras de importancia mundial, ellos ya tienen un protocolo”, remarcó.

