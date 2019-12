David Ed Castellanos Terán

Con calma Sheinbaum, con calma.

En política, el radicalismo es un movimiento político social que pretende, según, reformar desde la raíz el orden público, moral y hasta el religioso. Mestizo, es la cruza de las razas; antes en el Siglo XXI, se tenía muy claro que solo se trataba aquella persona con ascendencia europea y americana. Hoy para algunos solo es la mezcla de las etnias.

Pero el Festival Musical Radical Mestizo, fue el concierto distractor organizado en el Zócalo de la Ciudad de México por la Secretaría de Cultura, para potencializar el hartasgo xenófobo e intolerante de Claudia Sheinbaum, para con los indios y artesanos mexicanos.

La jefa de gobierno que más divide las opiniones de la clase política en torno a su primer año de gestión, por la alta percepción de inseguridad en la CDMX, por su ingobernabilidad, los homicidios dolosos y escalofriantes feminicidios perpetuados durante sus primeros 12 meses de administración, envió este fin de semana a sus colaboradores de a pie atacar a los artistas indígenas que pretendían comercializar sus productos en las inmediaciones del Festival Musical Radical Mestizo.

Es el Gobierno de la Ciudad de México, el que menos empatía ha mostrado para con la crisis social por la que atraviesa, quizás si no fuera por la cercanía con el presidente más popular Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum, ya hasta hubiera renunciado, y no lo digo de broma pues el manejo de las crisis no ha sido lo más destacado de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, desde la contingencia ambiental de mayo en 2019, se notó su falta de empatía. culpar, es y le ha sido más fácil.

Eso sí, mientras la reputación -lo que sobra- de Sheinbaum, estaba siendo maltratada como sufrieron los mismos artesanos este domingo en la tarde, en Twitter, doña Claudia, retumbaba:

“EL heroico Cuerpo de Bomberos nos apoya neblina de agua para refrescar el ambiente en el Zócalo capitalino previo al concierto de Radical Mestizo, Festival Internacional de Música del Mundo”.

Por cierto, con eso de ser radicales… el artista urbano, Daddy Yankee, logró interpretar la canción más reproducida en Youtube durante el agonizante 2019; “Con calma”, -Informer, en los 90- fue la más escuchada.

