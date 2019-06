T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“CON DINOSAURIOS, EL P.R.I. YA NO SE LEVANTARÁ DE SU TUMBA”

MIENTRAS QUE, en “las altas esferas tricolores” allá en la metrópoli, sigan empecinados con las estafetas “del compadrazgo y el amiguismo”, y continúen imponiendo en la dirigencia nacional, estatales y municipales a “reconocidos dinosaurios”, tengan la certeza de que “el P.R.I., “ya no se levantará de la tumba en la que se encuentra sepultado”.

LO ANTERIOR, es porque el priista “recién derrotado” aspirante a reelegirse como Diputado ALEJANDRO ETIENE LLANO, “ya ha levantado la mano”, para que, de México volteen a verlo y “le tributen el escaño directivo tricolor aquí, en Tamaulipas, lo que a mi juicio, sería un garrafal error del PRI Nacional.

PORQUE ESTE, también ex alcalde de Victoria, “ya no junta ni a los de su casa”, pues simple y llanamente este “sujeto de baja caterva moral”, la verdad, se ha hecho millonario a costillas de los cargos públicos que ha tenido, pero a cambio, no ha ofrecido nada a la sociedad victorense y eso no lo digo yo, lo aducen en plan molesto las familias de la capital tamaulipeca, que conocen perfectamente bien “al referido gandaya”.

Y AUNQUE ETIENE, subraya que “ni se apunta, ni se descarta”, esto, lo manifiesta de manera estratégica, para que quien manda en el PRI Nacional CLAUDIA RUIZ MASIEU o alguno de sus “compadres cercanos” a la líder nacional del PRI, lo recomienden, pero repito y reitero que Alejandro, “no es una buena carta priista”, para dirigir los destinos de este vapuleado partido y ellos, los directivos del Revolucionario Institucional, lo saben.

PUES AL GRANO, el ex Presidente Municipal de Victoria, Alejandro Etiene Llano, es uno de los ultra-mega-bandoleros que han dejado al PRI “a ras de lona” y “en la bancarrota política” y a cómo van, no hay la menor duda de que, el ex poderoso tricolor, continuará cayendo aún más, al precipicio político y evidencia de esto, que aquí expreso, es la contundente derrota tricolor del pasado domingo, cuyo perjuicio al PRI, parte del mal trabajo ejercido por “los rufianes y saqueadores ex gobernadores” que están en la cárcel y otro que anda prófugo, aunque de momento, huyendo solo de la sociedad, porque se fue a vivir a San Pedro, en el vecino Estado de Nuevo León.

PARA ELLO, hay que remarcar que si realmente el PRI-Tamaulipas, desea recuperarse, tendrá que echar mano de lo poco bueno que le queda y, que está en el aparador de este endeble partido político, pero además, tendrán que “darle la oportunidad a nueva caras”, porque en el partido, hay jóvenes que piensan de manera propositiva y si les dan oportunidad y les tributan apoyo, no dudo que esto, pueda ayudar al Revolucionario Institucional, “a empezar a repuntar”, pero de no hacerlo y darle prioridad a “dinosaurios” como el ex Presidente Municipal victorense Alejandro Etiene, “seguirán echándose más tierra”, para quedar más sepultados de lo que ya están.

EL PRI, en la pasada contienda electoral del 2 de junio, “no logró nada de nada”, es decir, no avanzó, tan siquiera un centímetro en lo político, porque a la Neolaredense, YAHLEEL ABDALÁ CARMONA, lo único que le interesaba era agenciarse la primera posición plurinominal y por esta razón “será Diputada en la próxima legislatura”, es decir, ella ya la hizo y lo demás, a esta bella mujer, ya le es ambiguo, ecuánime e indiferente, porque Yahleel, por tres años, estará devengado un decoroso salario en el Congreso del Estado, como lo hizo cuando fue Diputada Federal, donde por cierto, “hizo un papel denigrante, al quedar mal con su pueblo”, porque nunca les consiguió “lo de la nacionalización de autos americanos”, tema que tanto cacareo y en eso se quedó. ¿Lo recuerdan?. Pero la gente de Nuevo Laredo, ya lo veremos, “le cobrarán la factura a Yahleel”, cuando esta oportunista dama, obre por buscar ser la candidata del PRI a la Presidencia Municipal y sino “pal baile vamos”. Y en esto, apunte usted amable lector, “dejará en la Diputación”, a su comadre, la también buena para nada de la riobravense COPITZI YESENIA HERNÁNDEZ GARCÍA, otra reconocida vivales, identificada en el grupo de los dinosaurios”. ¡Ya lo verán!.

EL PRI, desde que fue derribado de manera contumaz y artera por “el actual Gobernador de Tamaulipas el panista FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA; quien por cierto, le dio una tremenda tunda electoral al matamorense Baltazar Hinojosa Ochoa, “el PRI no se ha levantado”, cuya recuperación política, “todo mundo la ve muy lejana”, porque MORENA, ya se les montó arriba y hoy el partido de AMLO, es la segunda posición electoral en Tamaulipas, detalle que deja el claro hundimiento político del Partido Revolucionario Institucional. Y si del CEN del PRI, se aferran a seguir teniendo como “líderes a dinosaurios” como Alejandro Etiene Llano, apunten desde ahora que, “el tricolor, seguirá de mal en peor”.

Y FÍJENSE bien que, el pobrecito Diputado derrotado”, ALEJANDRO ETIENE, dijo mantener la esperanza de que el PRI, se recupere, lo que tal vez sea cierto, “pero al paso de los años” y no al corto o mediano plazo, porque “de la noche a la mañana”, difícilmente, podrían los priistas convencer al contexto estatal ciudadano, porque “las familias saben que el PRI, está plagado de corruptos y bandidos de siete suelas” y por este esencial motivo, “no volverán a darle la mano y creer en ellos” y la prueba fehaciente de esto, es que, “el PRI no ganó, tan siquiera una diputación de mayoría relativa”. Pues los hechos así lo muestran.

PARA CONCLUIR, hay que señalar sin cortapisas que, en el ex invencible PRI; “hay muy buenas intenciones” respecto a avanzar y recuperarse políticamente, pero para desgracia de los cabecillas tricolores, “la pérdida de confianza del pueblo hacia ellos”, es muy evidente, lo que viene a confirmar que “el partido de YAHLEEL ABDALA CARMONA, “no despega y ni despegará”, pero mientras tanto, la Neolaredense ya es Diputada y por ende, “a ella si le fue bien”, a la que por cierto seguiremos muy de cerca.

