Por Guadalupe E. González

CON EFICIENCIA Y RESULTADOS, DESTACA GOBIERNO DE TAMAULIPAS.

A PESAR de la adversidad política, “instrumentada por mezquinos intereses” de integrantes de Morena en el Senado de la República, “en Tamaulipas hay eficiencia y resultados”, gracias al fecundo y creador trabajo social que, con tenacidad y perseverancia, ha logrado impulsar desde el inicio de su mandato el Gobernador del Estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, quien “no cesa en su diario peregrinar, para darle a los tamaulipecos, lo que bien merecen”, cuyo detalle ha sido confirmado con gran certeza, por organizaciones civiles, industriales y empresariales de las diversas ramas, pero sobre todo, la misma población, “en redes sociales”, al ejecutivo tamaulipeco, “ya le han refrendado, su irrestricto apoyo”, por la serie de retos y metas logradas, en sus primeros tres años de Gobierno.

SIN EMBARGO, lo meramente lamentable es que, “a nivel de ocurrencia política”, como lo puntualiza y expresa el abogado Horacio Ortiz Renán, “los Senadores de Morena, pugnan por la desaparición de Poderes en Tamaulipas”, en un afán amenazante, todo porque “en Veracruz, la gente si desea que se separe del poder al Gobernador vecino Cuitláhuac García”, porque éste, por su evidente incapacidad política y social, no ha respondido a las más elementales necesidades de seguridad a los veracruzanos, cuyas familias, a diario están en “manos de los grupos delincuenciales que allá operan”.

Y POR ESTA CAUSA, hoy, los pendencieros e irresponsables Senadores de Morena, en plan abierto y amenazante, han declarado proyectar “desaparecer los poderes de Tamaulipas y Guanajuato”, pero los pueblos de ambos estados, representados por Acción Nacional, han expresado hoy, su solidario apoyo a los ejecutivos de estas entidades, porque las familias de ambas regiones, han encontrado en sus gobernantes, “eficaces resultados de trabajo y servicios”, porque la gente de condición humilde, principalmente, han recibido las mejores repuestas, en obras de infraestructura, empleos, inversiones nacional y extranjeras y también están recibiendo todos los beneficios de los programas que, con éxito han emprendido, los Gobernadores de Guanajuato DIEGO SINHUE y de Tamaulipas FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

AHORA BIEN, en el área de seguridad, Tamaulipas, incrementó su fuerza con 1,682 nuevos integrantes de la Policía Estatal. Y en octubre de 2018, creó el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de búsqueda de personas. Pero además en el mismo año pasado, el Gobierno del Estado, superó la meta del 12 % en recaudación de ingresos propios, correspondientes a impuestos, derechos, productos y aprovechamiento para el Ejercicio Fiscal 2018 y entre otros de los factores de bienestar a los tamaulipecos, se “autorizó la eliminación del cobro de la tenencia vehicular, para este año 2019”

Y POR ESTA razón fundamental, “Tamaulipas pasó del lugar 31 (en el 2016) al 12 en la “Evaluación Nacional del Sistema de Administración Tributaria (SAT), por su eficiencia recaudatoria” en este 2019, lo que viene a confirmar que aun eliminando ingresos, como la tenencia vehicular, Tamaulipas, con orden administrativo y de austeridad, sigue a paso firme llevando todo lo esencial hasta en los más recónditos lugares de la geografía estatal, cuya cuestión ha sido evidente, porque simplemente, “los hechos no mienten”. Pero los aviesos intereses de los Senadores Morenos, no quieren ver y muchos menos aceptar “la diferencia que hay entre Tamaulipas y Guanajuato, en comparación con el fallido Gobierno de Veracruz”, donde Cuitláhuac García, por su marcada ineficiencia, “no ha podido con el paquete” y por eso los veracruzanos allá, si están solicitando, “la desaparición de poderes” y con ello, la obvia salida del Gobernador emanado de MORENA.

EN TAMAULIPAS, también destaca el índice de absorción que, subió a 111.9%, superando el promedio nacional que era de 100.3 %, porque en el ciclo 2016-17 el índice de absorción en media superior fue de 106.2 %, lo que significa que la totalidad de los egresados de secundaria, ingresaron al bachillerato. Y con la inauguración de “Winner Cafetería”, en el último año, se benefició a 5 personas con discapacidad, al contarse con un espacio para el desarrollo Productivo, Y con lo recaudado en la venta de alimentos, se ha logrado el impulso de 5 personas y 4 organizaciones, en competencias regionales, estatales y nacionales. Y como primer cafetería incluyente, se presentó el “Menú para Todos”, que es una carta en formato accesible para personas con discapacidad visual y/o auditiva, impreso en sistema braille y código de respuesta rápida.

EN LA INAUGURACIÓN de la Cafetería Dulces Recuerdos, se impulsó el desarrollo productivo, lúdico y cultural de 60 adultos mayores, a través de la venta de alimentos típicos de la región y presentaciones de danza, coro y música por parte de la Casa Club del Adulto Mayor. Mostrando Tamaulipas un crecimiento en sus actividades económicas de 1.6 por ciento y, se ubicó en el lugar 12 a nivel nacional.

Y EN LO QUE va de la presente administración estatal que preside el Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en materia de empleos, se han generado un total de 69 mil 466 espacios laborales, cuyo detalle representa un 12.06 % de crecimiento acumulado, con respecto a 2016, esto en base a los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, habiéndose creado solo en 2017, más de 33 mil empleos, cuyo detalle, obviamente, representa la cifra más alta en los últimos 15 años, en este importante rubro.

TAMBIÉN debemos recordar que, Tamaulipas en 2016, generaba 54 mw/h, con un Parque eólico en operación, pero hoy en nuestro estado, funcionan 9 parques con una capacidad de generación de 1043 mw/h, lo que en promedio viene a representar 20 veces más energía. Pero además, se cuenta con 3 parques en desarrollo, lo que viene a confirmar que, Tamaulipas es un estado energético por excelencia.

OTRO ASPECTO de muy alto significado para los tamaulipecos es que, en marzo 22 del presente año 2019, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, emprendió “LA ESTRATEGIA UNIDOS POR TAMAULIPAS”, como una alternativa “para combatir la violencia”, a través de acciones de fortalecimiento para la seguridad ciudadana, el bienestar social y el impulso al desarrollo económico, “lográndose así, recuperar la confianza y la tranquilidad de los tamaulipecos”.

PARA FINALIZAR, les diré que, me parece insensato el actuar burdo y grotesco de los Senadores de Morena, que buscan la desaparición de poderes en Tamaulipas, cuyo objetivo nefasto de “los Morenos” de RICARDO MONREAL ÁVILA, por nada del mundo, podrán lograr su mezquino propósito, porque simplemente “EL SENADO DE LA REPÚBLICA, NO ESTÁ FACULTADO PARA ELLO”, como lo explica el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado Lic. HORACIO ORTIZ RENAN. Y para ello, dijo “no creer que la sangre vaya a llegar al río”. Y vaya que el abogado tiene razón, porque lo que andan haciendo “Los Morenos”, en mi punto de vista, no es otra cosa más que, “ES UN VERDADERO CIRCO, MAROMA Y TEATRO” y por esta razón, “el avieso propósito de ellos, no pasará de ahí” y sino “el tiempo es el que os dará la razón”.

