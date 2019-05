AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

* Con el liderazgo de Sonia, el PAN a la victoria

* El impulso de la UAT a proyectos productivos

* “Vamos bien… de hecho, mucho mejor”: Yelile

Ciertamente, el próximo 2 de junio no solamente será el día de las elecciones en Tamaulipas en la que se habrá de renovar el Congreso Local. Será el preludio de un muy probable triunfo- quizás apabullante- de la actual dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar CNC, abastecedores del ingenio Mante, y candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la diputación local por el Distrito 17 que comprenden El Mante y González- SONIA MAYORGA LÓPEZ, quien de acuerdo a encuestas tiene hasta más del 40 % de las preferencias electorales.

¿Cuáles son las claves de lo que sin duda alguna será el triunfo de SONIA MAYORGA?, ¿Por qué otros partidos como el PRI y MORENA se fragmentaron y sus campañas políticas están a punto de culminar sin éxito alguno?. Estas inquietudes aquí las analizamos y se las compartimos a nuestros lectores sean de su agrado o no, pero la situación política actual así la observamos desde nuestro muy particular punto de vista.

De entrada, le comentamos que la gente vota por muchas razones. Los números en las encuestas son evidentes, y SONIA MAYORGA es la más popular porque tiene más virtudes para comunicarse con los electores y esa cualidad es evidente en los actuales comicios. La líder cañera genera mucha adhesión en los sectores populares y de las trabajadoras mujeres, lo que nunca lograron sus más cercanos contrincantes JAVIER “JAVO” VILLARREAL TERÁN, de MORENA, y BRUNO “BATMAN” DÍAZ LARA, del PRI. También sucede que la mayor parte de la población está conforme con la gestión actual porque hay una situación de estabilidad en cuanto a un tema importante como era el de la inseguridad- y la opinión pública está de acuerdo con la ampliación de servicios por parte del Estado, que es lo que ha estado haciendo este gobierno panista, de tal modo que la favorece, así como también al resto de los candidatos a las diputaciones locales.

Por eso, el PAN que dirige “KIKO” ELIZONDO, en la entidad, considera que el cambio va hacia adelante, pues de acuerdo a encuestas, se podrían llevar el triunfo en 19 de un total de 22 diputaciones locales de mayoría relativa.

En el panismo de El Mante y González esperan un triunfo contundente de SONIA MAYORGA LÓPEZ, un resultado electoral que podría tener un impacto en los posicionamientos políticos a nivel estado.

Y es que la mayoría de las consultoras- admiten que la candidata panista hoy supera por mucho a sus más cercanos adversarios.

Lo que sin duda alguna le ha resultado a SONIA MAYORGA es su liderazgo, carisma, trabajo y compromiso que ha pactado con muchas familias de El Mante y de González, a quienes ha escuchado sus necesidades, pero también en algunos casos dando soluciones.

Como mujer trabajadora, luchona y echada para adelante, SONIA se ha ganado el aprecio, el reconocimiento y respaldo de las mujeres, pues una de sus principales propuestas ha sido la de seguir impulsando la equidad de género laboral.

“Las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, la igualdad debe ser absoluta en las oportunidades”.

“Las mujeres estamos desde hace años preparadas para ocupar los mismos puestos de alto nivel en una empresa y los mismos cargos públicos”.

“Es el tiempo de las mujeres. Ya comprobó la sociedad que las mujeres somos capaces de ser jefas de familia, que podemos organizar un hogar, administrar un negocio y educar a los hijos”, afirma la candidata panista en cada uno de sus diálogos con la gente del Distrito 17.

Otras propuestas son: Impulsar un campo que pueda hacer de las comunidades autosustentables. Servicios de salud de prevención. Impulsar el comercio a través de los grandes comercios o almacenes que llegan al estado. Gestionar que en todas las escuelas exista la inclusión con todos los apoyos, ya que existes muchos niños con capacidades diferentes que pueden estar en las escuelas normales, y aprender con mayor facilidad las actitudes y conductas que se dictan.

Así, en contacto directo con la gente, ofreciendo propuestas y hablándoles claro sobre su proyecto político, con el agregado de no prometer lo que no puede cumplir, SONIA MAYORGA es como se ha ganado también el apoyo y voto de confianza de ciudadanos que saben de su liderazgo y capacidad, un liderazgo político que fue creciendo al paso de los días y que no fue destituido o que no pudieron destituir, es hoy un patrimonio de las mayorías populares y el punto de partida alrededor del cual diseñar la nueva etapa de transformaciones en la política local y regional con la participación de la mujer en los cargos políticos venideros.

Está más que claro que la sociedad no quiere saber nada del PRI, tampoco de ex priistas y de políticos corruptos caracterizados por su ambición y voracidad desmedida que ahora se refugian en MORENA para seguirse sirviendo con la pala más grande que encuentren.

En cambio, SONIA es lo que SONIA misma representa. Una cara nueva, una dama de trabajo, de lucha y honesta. Lo que ha construido desde hace algunos años a base de esfuerzo y de trabajo al frente de una organización cañera, caracterizada por dar resultados: un piso muy alto de políticas implementadas en la defensa de los intereses de las familias cañeras, y que hoy como abanderada del PAN a la diputación local por el Distrito 17 Mante- González garantiza la dirección y el sentido de la continuidad del proyecto estatal del Cambio Hacia Adelante.

DEL ARCHIVERO…

En una investigación desarrollada por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se propone el aprovechamiento del pescado para elaborar productos alimenticios como el jamón, con un alto contenido de valor nutricional y de bajo costo.

A este respecto, la investigadora de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH), Dra. ROCÍO MARGARITA URESTI MARÍN, refirió que la propuesta fue presentada a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGARPA).

“Es un proyecto de bioquímica con enfoque en tecnología de los alimentos, que es mi línea de investigación; este trabajo es un proyecto propuesto a SAGARPA para desarrollar productos a partir de pescados”.

“El pescado tiene omega 3, tiene proteínas de alto valor biológico, tiene proteínas fáciles de digerir, esa parte es la que nos impulsa al desarrollo de nuevos productos, enfocados a darle un valor agregado al producto de la pesca”, indicó.

Señaló que la propuesta es elaborar el jamón de pescado y transferir el proceso a cooperativas o las personas que estén trabajando en esa misma área.

En otros asuntos, le comentamos del eficiente trabajo territorial, de promoción política y presentación de propuestas que realizan en el vecino municipio de González, la candidata suplente a la diputación local por el Distrito 17 Mante- González, INÉS DUARTE RUIZ.

Apoyada por su equipo de trabajo, así como por grupos políticos del Partido Acción Nacional, se encaminan rumbo al triunfo electoral por la importante aportación de votos a la candidata titular SONIA MAYORGA LÓPEZ.

Pero lejos de distraerse por ataques de sus adversarios y críticos de siempre, que no toleran el crecimiento de Acción Nacional en este municipio, la señora INÉS imprime día a día, trabajo y resultados.

González, seguirá siendo territorio azul después de la jornada electoral del próximo 2 de junio, gracias a los resultados de sus buenos gobiernos.

Y otra destaca dama que está teniendo mucho éxito con su campaña política, es la candidata del Movimiento Ciudadano a la diputación local por el Distrito 17 Mante- González, YELILE COBOS.

Con evidentes muestras de alegría y manifestaciones abiertas de apoyo a su proyecto, la candidata naranja realiza recorridos casa por casa, donde recibe muestras de apoyo.

YELILE no pasa saludando, se queda a platicar por varios minutos con cada una de las personas que la reciben y eso le ha ganado mucha simpatía.

Y es que, como la propia YELILE asegura, su candidatura no sólo no le cambió su manera de ser, sino que la reforzó. “Me gusta ser como soy, hablantina, alegre, transparente… al principio tenía miedo de que la gente no aceptara mi candidatura, pero cuando me di cuenta, ya iba toda encarrerada y muy contenta porque enseguida aprendí que no tenía que adoptar ninguna pose “de candidata” o “de política”. Tenía que ser yo y ese papel me lo sé de memoria, jajajajaja…!”

“Vamos bien… de hecho, mucho mejor de lo que esperábamos, pues desde el primer momento fijé mis metas y con satisfacción puedo decir ahora que ya estamos en la lucha por el primer lugar”, dijo la candidata naranja.

