POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

CON EL PND SE DA FIN A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS

A decir verdad se nos hace muy aventurado de parte de la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, –además de anticipado– el asegurar que con la nueva política social del gobierno que está enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo del Presidente Andrés Manuel López Obrador “se da fín a la guerra contra las drogas”.

La responsable de la política interna del país durante la inauguración de los trabajos de análisis del PND, que iniciaron ayer en la Cámara de Diputados, dijo que uno de los principios que impulsa la nueva política social del gobierno es la de atender a los grupos vulnerables, que son de fácil acceso para el crímen organizado.

Presentes en la inauguración de los trabajos el presidente de la Cámara de Diputados Porfirio Muños Ledo y la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacaron la importancia de que ahora el Congreso tenga acceso a analizar el Plan de Desarrollo de cada Presidente de México.

Sánchez Cordero, durante su intervención, hizo hincapié en que el PND de López Obrador está inspirado en dos documentos históricos : uno de ellos el programa del Partido Liberal y el otro, el Plan Sexenal del ex presidente Lázaro Cárdenas del Río, los dos con una profunda visión social que pone primero al pueblo de México, dijo.

Luego remarcó sobre del histórico documento que el Plan Nacional de Desarrollo del Presidente Andrés Manuel López Obrador “está apegado a nuestros intereses y necesidades, no a las del mercado ú otros países”. Apuntó que uno de los ejes principales que lo integran es el de la seguridad pública, el respeto a los derechos humanos y la división entre el poder político y el económico.

Destacó la creación de la Guardia Nacional “como el mecanismo fundamental para la pacificación del país y para garantizar la seguridad interior”. Eso además de la eliminación de privilegios en la clase política y el compromiso para eliminar duplicidad de funciones en la Administración pública federal, para evitar generar mayor gasto.

Por su parte el Subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo Aburto, dijo que la nueva política de drogas del gobierno federal incluye la despenalización de algunas sustancias, en particular la marihuana, para lo que se tiene que revisar el marco normativo que ya tienen otros países.

Sin embargo de manera categórica el funcionario negó que para concluír la guerra contra las drogas se vaya a dejar de perseguir criminales y líderes del narcotráfico, ya que los delitos contra la salud y el trasiego ilegal de drogas se persigue por norma, lo que en parte le endereza la mira a doña Olga.

Por cierto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó fracciones de los artículos 6 y 7 de la Ley Federal de Remuneraciones que establecen la determinación y la presupuestación de los salarios de los servidores públicos, incluído el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Concluído el análisis de dicha ley la SCJN emplazó al Congreso de la Unión a establecer parámetros para fijar el sueldo del Presidente de la República y del resto de los servidores públicos.

El ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara Carrancá , dijo que uno de los malestares del aparato burocrático que ha impugnado la Ley Federal de Remuneraciones es que no se dan “las normas y las pautas exactas” para establecer en 108 mil pesos mensuales el sueldo del titular del Ejecutivo Federal.

En el archivo de mi sala de prensa tengo la foto del día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió por la tarde en su despacho del Palacio Nacional al gran actor y activista norteamericano, Richard Gere. En el grabado los dos están muy sonrientes saludándose de mano.

Desde luego que hay traductores para un caso semejante, pero, pero, pero, lo que nos parece muy lamentable es que el señor presidente de México no hable inglés, mientras que el visitante extranjero además de su propia lengua habla español y dos o tres más idiomas de otros países. No tendrá López Obrador ningún amigo que le enseñe Inglés, ya de perdis o su izquierdismo o religión se lo prohíben. Digo, ya que por eso no saluda a la bandera ni canta el himno nacional.

Desde luego que no es mala la idea del candidato del PRI a diputado local, Alejandro Etienne Llano, el tomar como bandera de su campaña el serio y grave problema del abasto de agua potable que tienen tiempo de estar sufriendo los habitantes de Ciudad Victoria y sus alrededores.

El otrora alcalde de Ciudad Victoria abordó ayer lunes en conferencia de prensa el caso del problema del agua y en sus palabras dijo a todos los periodistas ahí reunidos ser un convencido de que la solución del grave y serio, muy serio problema es el traer el agua de la presa Vicente Guerrero, la que tiene el agua suficiente para resolver el problema, que él dijo haber vivido también cuando fue alcalde, “pero no tan fuerte como hoy”.

Victorense de nacencia el abogado Etienne Llano precisó que el problema del agua en Victoria es recurrente; luego hizo hincapié en que la falta de agua en la capital del estado “es una situación que se registra cada año”. Luego hizo hincapié en que la presa Vicente Guerrero tiene toda el agua “que no nos acabamos”, pero para eso hay que se requiere de la segunda toma para que los victorenses “no estemos padeciendo la escasés de agua.

Supuestamente el 9 de mayo del 2013 el Estado y la CONAGUA celebraron el convenio para “Construír el acuaférico y la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, en la capital del estado, acuerdo que según nuestras antenas se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio del 2013.

Lo chistoso del caso es que según nuestras antenas, que en todo están, a la construcción del acuaférico si le metiéron mano, pero fuentes confiables nos aseguraron ayer al mediodía que el acuaférico no está funcionando. El 22 de octubre del 2014 el director general de la CONAGUA y el gobernador de Tamaulipas, diéron inicio a la construcción del acuiferito y la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, pero al parecer todo quedó en buenas intenciones.

Por cierto en la muestra empresarial organizada por la UAM Reynosa-Aztlán un grupo de alumnos de la Licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos (LNCA) expusieron a la comunidad universitaria los proyectos empresariales que realizan como parte de su formación profesional en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

En el marco del evento los estudiantes de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán (UAMRA) diéron a conocer sus propuestas durante la reciente Muestras Empresarial de Diseño de Plantas Alimentarias en las instalaciones del plantel.

Al término del ciclo escolar los jóvenes mostraron a sus profesores y autoridades universitarias el producto de su esfuerzo, creatividad e innovación en el campo de la nutrición y el desarrollo de diversos productos que han experimentado en laboratorio y aulas de la UAMRA.

Alumnos de la LCNA presentaron en maquetas el diseño de plantas alimentarias, así como sus propuestas en la elaboración de productos alimenticios naturales, orgánicos, nutritivos y saludables, bien.

