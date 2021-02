David Ed Castellanos Terán

@dect1608

Con El Rosario hasta la muerte.

El actor mexicano Eduardo Verástegui, realizó el primer rosario en el ciberespacio, dedicado a las 32 entidades de la República Mexicana en el que pidió por los enfermos de Covid-19, los policías, gobernantes y La Paz de las familias que han perdido a un ser querido.

Cada domingo, desde el rincón guadalupano de su casa, el ex cantante y modelo rezará un rosario. El primero fue por Tamaulipas, su entidad natal, pues nació en Ciudad Mante, en la región centro- sin embargo, creció en Xicoténcatl, otro de los 43 municipios tamaulipecos por el que también pidió, todo como parte de las jornadas de oración que realiza diariamente desde el pasado 22 de marzo de 2020, cuando comenzó sus plegarias por la contención y fin de la pandemia. También, pidió por el gobernador, su familia, así como por las intenciones personales de los millones de ciudadanos de todo el mundo, conectados a través de sus plataformas digitales.

En cada misterio Verástegui, pidió por la vida de los no nacidos y sus mamás; también elevó la oración por la sabiduría y salud del Papa Francisco, sin olvidar a los que perdieron su trabajo; igual oró por la humanidad, legisladores, alcaldes, personal médico y policías tamaulipecos.

Antes de finalizar exhortó a los tamaulipecos a crecer en oración e instalar un rincón guadalupano para la unidad de la familia, y desde donde también ha pedido por todos aquellos que lo han atacado severamente en redes sociales.

El tamaulipeco, Eduardo Verástegui, es visto por algunos como el abanderado proVida de Latinoamérica con personalidad para asumir la agenda del rescate de los principios y valores en México, al grado que podría contender en 2024 por un cargo de elección popular.

Habrá quien lo tache de oportunista y no le crea su postura, pero en pleno siglo XXI, no cualquiera dedica tanto tiempo a través de sus plataformas, a elevar plegarias. Sea como fuere, una ayudadita celestial en los tiempos que corren, no nos viene mal a nadie.

[email protected]

Visits: 62 Today: 62 Total: 166922