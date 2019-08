HIPÓDROMO POLÍTICO

CON ESTRATEGIAS EFICIENTES, TAMAULIPAS OFRECE RESULTADOS

* En economía, generación de empleos y combate a la violencia, Tamaulipas destaca a nivel nacional.

* Armando Zertuche Zuani y José Ramón Gómez Leal: ¿guerra a muerte?

* José Luis Ornelas Aguilar: malagradecido.

* Egidio Torre Cantú es sobrino de Alejandro Etienne Llano

Dicen en mi pueblo, que el amor y el dinero no se pueden ocultar. Y así ha transitado Tamaulipas en los últimos meses, pasando de una situación trágica, terrible, que se vivió durante el anterior sexenio, a una circunstancia positiva en los últimos años, situación que empezó a cambiar desde la llegada de Francisco García Cabeza de Vaca al Gobierno de Tamaulipas. Y eso, permítame usted decirlo, es innegable querido lector.

Ejemplo de ello es la salida de Tamaulipas del semáforo rojo delictivo y su paso al color verde en los principales delitos que se habían venido registrando en la entidad. Y si bien es cierto que el problema no se ha resuelto del todo, también es cierto que se ha avanzado mucho hacia la solución de éste.

También, permítame decirle que, con la creación de 5,906 plazas formales de trabajo, Tamaulipas ocupó la tercera posición nacional en la generación de empleo durante el mes de mayo pasado, ubicándose entre las entidades del norte del país que más dinamismo ha demostrado durante este 2019. Y con ello, Tamaulipas, junto a la Ciudad de México y al Estado de México, encabeza la lista de las únicas 3 entidades que generaron más de 5 mil empleos formales, de acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y la tendencia se mantiene en Tamaulipas a pesar de que a nivel nacional la economía mexicana pasa por momentos muy difíciles.

Para darnos una idea le diré que de enero a mayo, el empleo formal en Tamaulipas creció en 9,887 plazas, el 82% permanentes y el 18% eventuales, lo que significa que la mayoría corresponde a trabajos que garantizan un sustento formal a largo plazo para las familias tamaulipecas.

En el Estado, los trabajadores formales registrados en el IMSS en mayo del 2019 fueron 684,150, y en este dato destacan por su participación la industria de la transformación con el 44.3% y el comercio con el 17.2% por ciento.

Y en la distribución del número de trabajadores registrados en el IMSS por región, Reynosa agrupa el 34.1% del total, Tampico concentra el 20.4% y Matamoros el 18.9%. En estas tres regiones se concentra más del 70% del total de empleos en el Estado, además que repuntó la generación de empleos en la capital Ciudad Victoria, con 1,977 bases registradas de enero a mayo.

Los resultados globales de generación de empleos formales hasta el mes de mayo del 2019 señalan que Tamaulipas se encuentra en la posición número 12 a nivel nacional, por encima de Coahuila, Yucatán e Hidalgo, entre otras entidades.

Asimismo, dos nuevas maquiladoras iniciarán operaciones en los próximos seis meses en Reynosa, mientras que una más realizará una ampliación de su proyecto, impulsando el desarrollo económico de esta zona del norte de la entidad. Las operaciones de estas tres empresas, de origen inglés, indio y japonés, representan una inversión aproximada a los 80 millones de dólares y la creación de alrededor de mil nuevos empleos.

La llegada de Indo-MIM Pvt de India y de Delphi Technologies de Inglaterra, así como la expansión de Nidec Motor Corp. de Japón, confirma el liderazgo de la zona fronteriza tamaulipeca con los Estados Unidos como un importante punto de desarrollo industrial en el noreste de México y confirma también el compromiso del Gobierno de Tamaulipas por construir un mejor Tamaulipas para todos, a través del impulso a la economía estatal y del desarrollo de estrategias efectivas para la atracción de nuevas inversiones, lo que está impactando en el bolsillo de las familias tamaulipecas, y en general en la economía de la entidad.

Delphi Technologies está invirtiendo más de 22 millones de dólares para su nueva planta en Reynosa, la cual generará 400 nuevos empleos, en tanto que Indo-MIM en Reynosa creará 200 nuevos empleos con una inversión de 25 millones de dólares; y Nidec Motor Corp., crecerá su planta a 126 mil pies cuadrados y agregará 400 nuevos empleos a los mil ya existentes.

Indo-MIM Pvt se dedica al moldeo y fabricación de piezas metálicas, mientras que Delphi Technologies elaborará dispositivos para vehículos híbridos y eléctricos, y en su expansión Nidec Motor realizará motores y controles para el sector industrial, comercial y residencial.

En este sentido, no podemos perder de vista que, durante 2018, Tamaulipas se ubicó como el estado número 7 en la atracción de inversión extranjera directa y se sigue trabajando en la gestión y promoción para la llegada de más inversiones, para continuar avanzando en el fortalecimiento de la economía y en la generación de nuevas fuentes de trabajo. En esta vertiente del fortalecimiento de la economía está empeñado el Gobernador de Tamaulipas, incluyendo la atracción de nuevas inversiones, la generación de empleos y el fortalecimiento de la actividad turística.

Como ejemplo de lo anterior, le comento que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca sostuvo una reunión con directivos de Thermion, empresa mexicana independiente de energías renovables dedicada a generar electricidad mediante tecnologías limpias, la cual construirá 2 parques eólicos en el estado a partir del 2020.

La directora de Mercadotecnia de la empresa productora de energía, Xiomara Martin, destacó el modelo integral de desarrollo económico de Tamaulipas, con el que dijo, se busca crecer, ser sustentable y generar bienestar social.

“Compartimos la visión holística que tiene el Gobernador, sobre todo en la parte energética y apreciamos sus esfuerzos para llevar de la mano no solo proyectos con impacto económico, sino que estos se vean igualmente reflejados en la parte social”, manifestó.

Dentro de los dos proyectos mencionados, están el proyecto Delaro que tendrá una capacidad de 117 MW con inicio de su construcción estimado para este año y Los Molinos con una capacidad de 171 MW y un estimado de construcción para 2020.

Y es de destacar la visión del mandatario tamaulipeco para buscar la solución de los problemas del desarrollo con soluciones a futuro, porque no podemos seguir resolviendo los grandes temas con modelos “pasados de moda”. Y ello implica que en la generación de energía eléctrica no debemos seguir dependiendo del combustóleo, por decir uno de los modelos productivos, porque el ambiente ya nos está cobrando las facturas por los abusos y excesos cometidos en su perjuicio y de no cambiar esta inercia serán nuestras futuras generaciones quienes pagará los platos rotos.

1. ¿Será cierto, como se rumora en los mentideros políticos, que el diputado federal, Armando Zertuche Zuani y José Ramón Gómez Leal, el llamado “JR”, perdieron ya la amistad y que ambos personajes se están dando hasta con la cubeta para ver quién es el más grillo y, en consecuencia, quien se quedará con las próximas candidaturas del 2021? Dicen que el pleito está contaminando a otros grupos morenistas. 2. Desde el mediodía de ayer miércoles, corrió como reguero de pólvora, la versión de la renuncia del tampiqueño, Germán Pacheco Díaz, como Director General del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa -ITIFE-. Sin embargo, las otras versiones que también corrieron insistentemente, fue la del cese del funcionario por un millonario subejercicio, dijera una de las especies, y otra por su exceso de protagonismo político. El caso es que se asegura que Juan Patiño podría llegar al cargo. 3. No cabe duda de que quien es mal agradecido es mal agradecido. Y le comento esto porque el director de Desarrollo Económico de Ciudad Madero, José Luis Ornelas Aguilar, ahijado de la exalcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra y excandidato de MORENA a la diputación local, hoy, públicamente, se queja del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque no llegan inversiones federales a la Playa Miramar, donde este personaje ocupa hoy esta cartera administrativa en una administración municipal de MORENA. Y entonces es cuando nos damos cuenta de que aplica como anillo al dedo la máxima de que “cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde” 4. ¿Sabe usted porque el exgobernador Egidio Torre Cantú le tiene, hasta hoy, tantas consideraciones al diputado local y exalcalde, Alejandro Etienne Llano, a quien lo quiere convertir en presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Tamaulipas para sustituir a la ineficiente de Yahleel Abdalá? Le cuento. Alejandro es tío político de Egidio. La primera esposa de Egidio era Heftye Etienne, hija de una hermana de Alejandro y de Fernando Heftye Flores. Y como la familia manda, pues ahí tiene usted las consecuencias.

