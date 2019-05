ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Con gran éxito se desarrolla la Feria Nacional del Azúcar.

*.- Prevalece gran ambiente familiar y de seguridad también

A unos días de haber iniciado la Feria Nacional del Azúcar el pasado viernes, se continúan las actividades por la senda del éxito gracias a la buena organización del evento en base a las instrucciones del alcalde Mateo Vázquez Ontiveros.

Como es del conocimiento público, durante esta edición de la llamada Feria Nacional del Azúcar, existe cada día una intensa actividad musical con la presentación de grupos musicales para del público en general.

En el evento de la Feria Nacional del Azúcar 2019 también existen otras actividades como es la exposición de muestra gastronómica, cultural y artesanal entre otras a donde día con día asiste la gran cantidad de asistentes.

Durante el evento de inauguración de la Feria Nacional del Azúcar, Mateo Vázquez Ontiveros fue acompañado de su esposa Coral Fentanes Mayorga presidenta del Sistema DIF Municipal e integrantes del Cabildo.

El alcalde de El Mante José Mateo Vázquez Ontiveros, y sus acompañantes efectuaron un recorrido por los diversos Stands para admirar y constatar las exposiciones que se realizan durante esta edición ferial.

De la Feria Nacional del Azúcar, es justo destacar el gran ambiente familiar que se vive, como el clima de seguridad que se deja sentir para tranquilidad y una sana diversión de los asistentes.

Tomando en cuenta la información que se nos hizo llegar, la entrada por adulto es de 30 pesos mientras que los niños podrán disfrutar de todos los juegos mecánicos sin costo alguno en apoyo a la economía familiar.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que la Feria Nacional del Azúcar se desarrolla en buen ambiente y una sana diversión, por lo que se invita a asistir y disfrutar algo que se organiza anualmente.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Hace unos días la que estuvo en esta urbe cañera para apoyar la candidatura de BRUNO DIAZ LARA a la Diputación Local por el XVII Distrito Electoral que comprende los municipios de El Mante y González, es la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, YAHLEEL ABDALA CARMONA quien fue acompañada por el ex – diputado Local del municipio de Altamira CARLOS TORAL….. A decir verdad, la presencia de YAHLEEL ABDALA CARMONA de quien se recuerda que en la pasada elección federal perdió la candidatura a Senador de la Republica y actual candidata a Diputada Local por la vía plurinominal, en poco ayudo a las aspiraciones políticas de BRUNO DÍAZ LARA por ser recordada como una candidata perdedora….. En cambio BRUNO DÍAZ LARA, también a decir verdad, tuvo una gran aceptación durante su recorrido hace unos días en busca del voto popular en el Modulo Habitacional Jesús Yurem ya que además de salir los vecinos a esperarlo y saludarlo, también aceptaron les colocaran unas mantas como candidato del PRI a Diputado Local, comentaron algunas ciudadanas y ciudadanos pero acá por dentro de la reja de sus domicilios….. En cuanto a la candidata del PAN a Diputada Local por el XVII Distrito Electoral que comprende los municipios de El Mante y González SONIA MAYORGA LÓPEZ, tuvimos conocimiento que este martes visito la colonia Enrique Cárdenas González ubicada al norte de la Ciudad y que tuvo gran aceptación a sus aspiraciones políticas….. Sobre el candidato de MORENA a la Diputación Local por el XVII Distrito Electoral JAVIER VILLARREAL TERAN manifestamos durante su recorrido en la colonia Quintanilla y nos llamó la atención el saludo con gran entusiasmo, y el grito de JAVIER, JAVIER, JAVIER y como parte del saludo efusión, el comentario fue a una mujer, como vez te mande arreglar la calle que estaba recién motoconformada, no tu no fue la maquina JAVIER, no yo te la mande arreglar porque me tienen miedo porque les voy a ganar sino no lo hubieran hecho y siguieron dialogando entre chascarrillo y chascarrillo….. Otro candidato a Diputado Local por el XVII Distrito Electoral que también está levantando ámpula de los que se dejan escuchar, es ALEJANDRO JIMENEZ este del Partido del Trabajo que lidera el ex – regidor amigo de quien escribe JOSE LUIS CAMPOS SALAZAR, pues durante un dialogo con el primero dice que le va muy bien y que no tiene la menor duda que ganara la elección….. Regresando con la candidata del Partido Acción Nacional a Diputada Local por el XVII Distrito Electoral SONIA MAYORGA LÓPEZ la tarde de este martes efectuara un recorrido por en la colonia Miguel Alemán ubicada al norte de la Ciudad en busca del voto popular que la lleve a ocupar una curul en la próxima legislatura del Congreso del Estado….. Antes de que se nos pase damos a conocer que el presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio Mante BLAS GREGORIO VÁZQUEZ MUÑIZ se encuentra en la Ciudad de México en busca de apoyo para lograr el pago de los Fideicomisos y el pago del daño patrimonial producto de la fraudulenta “quiebra” del Ingenio Mante y hasta el momento de acuerdo a informes recibidos le ha ido muy bien…. Hace unos días precisamente a través del actual dirigente cooperativista BLAS GREGORIO VÁZQUEZ MUÑIZ, nos enteramos del fallecimiento del buen amigo y compadre de quién escribe y también compañero productor cañero del Ejido Rubén Jaramillo de El Mante, JOSÉ GUADALUPE MEDINA GIL; por lo que además de haber estado presentes en su velorio, desde aquí le enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares entre ellos a mi comadre JUANA MORENO y sus hijos FABY y mi ahijado GILBERTO MEDINA MORENO….. En otra información damos a conocer que el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C. certificó a personal del Congreso de Tamaulipas y de la Auditoría Superior del Estado (ASE), como Auditores internos en materia de igualdad laboral y no discriminación….. Cabe mencionar que Los acreditados son GERMÁN RUÍZ PALOMARES, LUIS DAVID GUTIÉRREZ VALDERRAMA, MARGARITO PECINA CADENA, ROBERTO ARTURO JIMÉNEZ MIRANDA, ROLANDO FLORES VÁZQUEZ, de la ASE, así como ABRIL REYNOSO CABRIALES, AMANDA AGUILAR VILLANUEVA, CINTHYA MARISOL GUEVARA LÓPEZ, HÉCTOR ENRIQUE CÁRDENAS VALDERRAMA, LUIS FERNANDO JIMÉNEZ LUNA, MARÍA GUADALUPE GARCÍA GONZÁLEZ, OCTAVIANO VELÁZQUES ARZOLA y LORENA ENRÍQUEZ HUERTA….. Por cierto que es importante señalar que esta entrega de constancias, la encabezó el Diputado GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, quien en presencia del Auditor Superior del Estado, JORGE ESPINO ASCANIO, destacó que se da un paso más para el cumplimiento de la certificación de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad laboral y no discriminación, con una categoría oro….. Además expresó que “Esta Legislatura se distingue por trabajar con eficiencia al menor costo, estamos encaminados a ser la mejor, la más productiva, gracias al compromiso de todos y todas, por el trabajo y esfuerzo en equipo”….. El Diputado Local y Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, GLAFIRO SALINAS MENDIOLA; resaltó que estas certificaciones al personal del Poder Legislativo y la ASE, reafirman la eficiencia que distingue a la Sexagésima Tercera Legislatura, “Es un honor y un gusto contar con ustedes como Auditores, seguramente veremos mejores resultados y mejores prácticas en esta materia”….. Por su parte el encargado de despacho de la Secretaría General del Congreso, JUAN FILIBERTO TORRES ALANÍS, precisó que los nuevos Auditores internos, cuentan con la habilidad laboral para desempeñarán estas actividades, mismas que tienen validez nacional, emitida por la Secretaría del Trabajo….. Cabe recordar que los acreditados, fueron capacitados durante dos días en el curso sobre igualdad laboral y no discriminación, donde se les brindaron las herramientas necesarias para la evaluación de las prácticas en esta materia, emprendidas en sus centros de trabajo y durante este evento de entrega de constancias, realizado el pasado jueves en las instalaciones del Congreso, se contó con la presencia del Secretario Técnico de la Ase, JORGE GUZMÁN ACUÑA, el titular de la Unidad de Servicios Parlamentarios, RICARDO GÓMEZ PIÑA y de Comunicación Social, ENRIQUE CÁRDENAS OCHOA….. Para terminar con temas legislativos damos a conocer que de acuerdo a la actualización de la Agenda de Actividades en el Congreso del Estado para este miércoles 8 de Mayo del 2019, a partir de las 10 horas se trabajara en Comisiones y a las 11:00 horas dará inicio la Sesión Pública Ordinaria misma que se llevara a cabo en el recinto legislativo del Congreso del Estado de Tamaulipas ….. La tarde de este martes, una persona proveniente del municipio de Ocampo, nos comentó el gran peligro que la quema de caña de azúcar a la vera de la carretera sin previa limpieza representa ya que no es tan solo las llamaradas de lumbre, sino que también las cantidades de humo que pueden causar un fatal accidente, en realidad que tiene mucha razón.

