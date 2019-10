LA@RED

CON LA LEY NO SE JUEGA, BONILLA GOBERNARA POR DOS AÑOS

Rubén Dueñas

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, sentó ayer el precedente sin antecedentes en el gobierno de la Cuarta Transformación (CT), en el sentido de que con la ley no se juega, al confirmar el cómputo estatal, la declaración de validez de la elección y la constancia de mayoría para Jaime Bonilla Valdez por un período de dos daños y no de cinco, como lo pretendía el gobernador electo y quizás alguien más.

Creemos que el otrora diputado federal y senador se quiso pasar de lanza al buscar ampliar a cinco años el período de su gobierno para el que resultó electo en las pasadas elecciones del 2 de junio del 2019 en las que ganó la gubernatura de BCS por la coalición Juntos Haremos Historia y el día 11 le fue entregada la constancia de mayoría que lo acredita como gobernado para el período 2019-2021.

Pero creemos que además de él alguien más tenía –o tiene– todavía especial interés en que en el estado de Baja California Sur gobierne MORENA, que el partido en el que milita Jaime Bonilla Valdez. Así lo creemos por ya anunciaron que el 13 de octubre se realizará la consulta popular sobre la Ley Bonilla, con la que el Congreso Local decidirá si se publica la ampliación de la siguiente gubernatura de dos a cinco años y los ciudadanos solamente tendrán la opción de contestar “Si ó No”.

En éstos casos extremos años atrás un conflicto de ésta naturaleza no se decidía con encuestas, ya que el último recurso para ello era la Suprema Corte de Justicia de la Nacional, porque en ese entonces aún no llegaba López Obrador con sus encuestas, en las que no ha perdido una sola en lo que va del primer año de su gobierno, empezando con la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto de Texcoco.

Por cierto el dirigente nacional del PRD, Ángel Ávila Romero, que estaba impugnando la elección en la que resultó electo Jaime Bonilla, por su doble nacionalidad, creemos que se congratuló por la decisión que tomó el TEPJF en no aceptar la ampliación de su gobierno de dos a cinco años, dejando ver su contento dijo que el Tribunal Electoral “ha dado una gran lección sobre la Constitución, sobre cómo respetar la democracia y los derechos de los ciudadanos”.

“Hoy no se van a burlar de Baja California ni de todos los ciudadanos en el país, en México las leyes tienen que respetarse”, remarcó el máximo líder del PRD.

Ávila reconoció que las denuncias presentadas por el PRD fueron fundamentales para que el Tribunal resolviera como lo hizo, dijo, y remarcó que después de esta lección “MORENA y su presidenta, Yeidckol Polevnsky, aprenda a respetar las leyes”.

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, la que todavía no nacía cuando sucedió la matanza de Tlatelolco, y que ayer miércoles encabezó la ceremonia del 51 aniversario de la represión estudiantil del 2 de Octubre de 1968, dijo en su mensaje que lo ocurrido en esa histórica fecha fue “un crimen de Estado”.

Por cierto al referirse a las demandas de los estudiantes estuvo muy apegada a la realidad, ya que entre otras cosas pedían en primer lugar la desaparición del Cuerpo de Granaderos del Distrito Federal, porque eran unos salvajes que no se medían y al que se les atravesaba iba al bote y bien madreado. Ese era el punto número uno del pliego petitorio que le hiciéron llegar al Presidente en funciones, Gustavo Díaz Ordaz.

En el segundo punto planteaban la desaparición de los artículos145 y 145 Bis del Código Penal, que tipificaban como disolución social la reunión de personas en la vía pública y en el tercero demandaban la libertad de los presos políticos. En lo que estamos totalmente de acuerdo.

Pero la Jefa de Gobierno y el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador no se podrán quejar de que la celebración del 51 aniversario de la represión estudiantil del 68 en éste 2 de octubre les salió barata, ya que hubo desmanes pero también un montón de policías, chaparros, gordos, altos, con escudos y bien pertrechados en todos los sentidos, los que mal que bien mantuvieron el órden, pero algunos diarios naciones hablaban en sus medios digitales de que los vándalos había logrado romper o rebasar el llamado Cinturón de Paz.

Si hicieron “pintas” aquí y allá” lo mismo en edificios públicos, entre ellos el del Banco de México que no se les escapó a los encapuchados de color negro y semi encapuchados, lo que al más no encontrar a su paso dejaron su mensaje en los cientos o miles de láminas galvanizadas que tendiéron a todo lo largo del recorrido. Pero para acabar pronto los daños fuéron –según nosotros– mayores en la marcha por los femenicidios y la segunda en favor del aborto. Les salió barato el día.

Lo que nos da risa es que López Obrador dijo ayer que cuando termine su mandato, si el pueblo así lo decide, en el 2024, se va a retirar de la política y de antemano advirtió que no quiere que le pongan su nombre a calles ni que instalen estatuas en el país, en su memoria, obviamente.

Y pensar que nosotros llegamos a creer que el diputado y coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Baja, Mario Delgado Carrillo, era una persona sensata como político. A decir verdad nunca creímos que, al igual que su jefe, tuviera la ocurrencia de presentar ante el Pleno una iniciativa para crear un mercado legal, venta y distribución de marihuana con la creación de une empresa pública totalmente del gobierno, denominada Cannsalud.

Con lo dicho Delgado Carrillo se voló la barda y dejo chiquitos a su gran jefe López Obrador y a otro boquiflojo como lo es Vicente Fox Quesada, aquel que un día dijo “las lavadoras de dos patas”. Pues Mayo se la ganó y de calle. Lo que nos hace pensar que el día que dijo eso a la mejor andaba grifo, no sabemos, pero lo dicho, dicho está.

Que chistoso se ve López Obrador con sus collares de flores. como que se siente realizado cuando los porta y más en montón y con flores de diferentes colores. Pero más risa no dio todavía el escucharlo decir que “mi administración va bien, aunque no ha sido fácil”. Dicen que alabanza en boca propia es vituperio, debería dejar que eso lo diga el pueblo, eso sería lo correcto, pero no se arriesga.

Nuestras antenas uateñas nos reportan que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ-UAT) “Dr. Norberto Treviño Zapata, refrendó la colaboración en los programas que ha instrumentado la Secretaría de Salud Estatal, para la prevención y control de enfermedades transmisibles como la rabia y otras zoonosis en Tamaulipas.

El rector José Andrés Suárez Fernández, en éste marco de vinculación, firmó un convenio con la titular de la SST, Gloria de Jesús Molina Gamboa y el alcalde de Victoria, Xicoténcatl González Uresti, documento que refrenda la participación universitaria en los programas de salud pública.

Durante el evento Suárez Fernández reiteró la disposición de seguir fortaleciendo éstos lazos que permiten a los estudiantes desarrollar sus prácticas con una visión más amplia en la solución de problemas en la comunidad.

Agregó que el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado y el Municipio traerá a los jóvenes una experiencia profesional muy importante para su parte formativa en la que sirven a la sociedad. Y vamos por más.

