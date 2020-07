CENA DE NEGROS

Marco A. Vázquez

Con la mira muy abajo…

Más de nueve mil millones de pesos se desviaron a través de 120 empresas “factureras” en el gobierno de Egidio Torre Cantú y algunos municipios, por ese delito la Fiscalía General de Tamaulipas está requiriendo a tres de los hombres más cercanos al exgobernador, Jorge Silvestre N, Cristóbal N, y su Director de Pagos, Jorge N. todos ex funcionarios de la Secretaria de Finanzas.

Desde luego, para el gusto de los tamaulipecos es un hecho que traen la mira muy abajo los de la Fiscalía y deje le explicó por qué.

Egidio Torre Cantú es, sin lugar a dudas, el exgobernador de Tamaulipas más odiado, por muchas razones, el primer año de su gobierno no hizo absolutamente nada, acusaron a los pobres de vividores y les regatearon hasta las despensas que luego se supo si se pagaban pero desaparecían o ese era el chisme.

Con las becas hicieron lo mismo, luego se conoció por qué, resulta que las destinaban a los hijos de sus amigos o de conocidos para que pudieran vivir a sus anchas mientras estudiaban en el Tec de Monterrey, otras instituciones de educación superior en México e incluso algunas universidades del extranjero, de a 25 mil mensuales, a veces más, era lo que se les pagaba según una lista que se filtró no hace mucho tiempo y que todavía circula por el internet.

Cuando empezó este gobierno se les acusó incluso de desaparecer despensas, que fueron cientos de millones de pesos que se justificaron de esa manera sin que se tengan registros de cómo se entregaron o a quien.

Egidio fue un hombre que odio profundamente a Tamaulipas, un pelao rencoroso, amargado, que nos quiso hacer pagar por la muerte de su hermano cuando los tamaulipecos, de bien, no hicieron otra cosa que apapacharlo y lo querían de gobernador cosa de la que al final solo Egidio y dos o tres de sus amigos fueron los beneficiados.

Casi de todo se le puede acusar a Egidio menos de tonto, era un hombre que se presumía inteligente y que le aseguraba a propios y extraños que tenía el control total de lo que pasaba y no pasaba en Tamaulipas y, es por ello, que difícilmente se puede creer que no se haya enterado de una facturación tan alta, nueve mil millones de pesos son algo así como el presupuesto anual de Ciudad Victoria, Tamaulipas por 12 años, desaparecerlos equivaldría a que un ratero le dijera dame tu cartera que te voy a robar y saquear la casa, todos se darían cuenta.

Es claro que tanto dinero tenía que dejar huella y aunque se rumora que muchos de los implicados ya estaban en prisión créalo, la mayoría de ellos no fueron más que instrumentos de mentes perversas comandadas por uno de los mencionados en las investigaciones.

Por eso le insisto que la mira de la Fiscalía, con todo y que apunta a un ex Secretario de Finanzas, todavía apunta muy abajo, el pueblo de Tamaulipas clama que se aclare y, sobre todo, que le expliquen porque ha sido tan maltratado sin deberla.

Egidio, si es inteligente como él presumía ser, lo mejor que puede hacer es andar a salto de mata, ocultarse en un lugar donde nadie pueda ver su fea cara porque si quienes son acusados caen a la cárcel tenga la seguridad de que callados no se van a quedar.

Según la información hay 103 órdenes de captura liberadas por más de 120 empresas que participaron en dicho trabajo de facturar miles de millones de pesos aunque no existieran, aunque el lugar donde desempeñaban sus funciones fueran terrenos baldíos o bodegas abandonadas.

No, no se le desea el mal a nadie solo que para el pueblo de Tamaulipas ya están llegando los días de justicia contra su exgobernador, un hombre que no merece vivir tranquilo porque él es parte de todo ese grupo que nos robó la tranquilidad y el karma existe, si, le insisto, hasta hoy la fiscalía tiene la mira muy abajo pero no lo será siempre porque casi estoy seguro que no van a dejar contentos a todos sí no se toca por lo menos con el pétalo de muchas comparecencias a Egidio N, digo, para ir poniéndonos a tono.

EN LA UAT… A través de la movilidad estudiantil, la colaboración académica y estancias de docentes, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) fortaleció durante el 2019 las estrategias de la internacionalización.

El Rector José Andrés Suárez Fernández, durante su segundo informe dio a conocer las acciones realizadas para asegurar una educación basada en la cooperación, la interculturalidad, el acceso a las redes de conocimiento universal y el mercado de empleabilidad global.

En este sentido y teniendo como marco los convenios con 13 instituciones de educación superior de diversos países, se promovió el desarrollo de competencias interculturales en 503 estudiantes y 28 docentes, que realizaron estancias en universidades de Europa, Asia, Sudamérica y Norteamérica.

En el tema de movilidad estudiantil, por primera ocasión un grupo de siete alumnos de séptimo y decimo semestre de la carrera de Medicina de Tampico, aplicaron y fueron seleccionados para la pasantía en investigación internacional en el Hospital Pediátrico William Soler en Cuba, destacándose como un hecho inédito, pues a esta pasantía aplican regularmente médicos egresados o titulados.

Uno de los objetivos dentro del eje estratégico de la internacionalización, es que los jóvenes al egresar de la Universidad tengan además del título profesional, al menos un certificado con reconocimiento internacional para aumentar sus competencias en el dominio de idiomas y tecnologías digitales.

En la promoción de la adquisición y dominio de un segundo idioma, en los Centros de Lenguas (CELLAP) se atendió a 16 500 estudiantes de idiomas inglés, francés, italiano, alemán y japonés.

Además el 2019 cerró con alrededor de 1066 certificaciones de idiomas expedidas por organismos internacionales como British Council, la Universidad de Cambridge y Servicio de Pruebas de América Latina.

Se impulsó también la certificación de conocimientos de inglés y tecnologías de la información a través de programas de Oxford University Press y de International Computer Driving License (ICDL), respectivamente.

EN NUEVO LAREDO… El programa de ‘Empleo Emergente’ continuará este mes de julio, en apoyo de las y los neolaredenses que perdieron su trabajo por la pandemia del Covid-19, anunció el presidente municipal Enrique Rivas en el Lunes de Informe.

Esta acción es parte de las medidas contracíclicas, que lleva a cabo su administración, para evitar que la crisis sanitaria y económica genere una social.

“En el tema de la economía, se implementó el programa de empleo temporal que va a continuar durante este mes de julio, aquellas personas que por la crisis sanitaria perdieron sus trabajos y estén en condiciones, acudan a las oficinas de Presidencia para obtener una vacante”, indicó.

Las personas contratadas son destinadas a la Secretaría de Servicios Públicos Primarios y a apoyar el programa de ‘Descacharrización’ que realiza la Dirección de Medio Ambiente, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria V y la Dirección de Salud Municipal para evitar la propagación del mosco transmisor de zika, dengue y chikungunya.

Refirió que muchas familias se han visto afectadas por la contingencia y este programa apoya a que las y los neolaredenses hagan frente a sus compromisos y puedan llevar el sustento a sus hogares.

“De esta manera continuaremos aplazando este programa de empleo temporal por cuanto dure la pandemia”, señaló.

En la videoconferencia, Rivas Cuéllar agregó que otras importantes acciones que realiza la administración para reactivar la economía, es la redirección a las compras gubernamentales, impulso de proyectos tractores, como el Centro de Convenciones y la obra pública.

“El gobierno municipal compra a la micro, pequeña y mediana empresa para generar el beneficio en la localía, además de los proyectos tractores y la obra pública que será un factor de generación de empleo, derrama económica y reforzamiento el mercado interno”, puntualizó.