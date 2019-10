T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

CON LA VARA QUE MIDIERON, SERÁN MEDIDOS.

REZA EL ADAGIO que, “con la vara que midas, serás medido” y vaya que esto, es lo que sin temor a equivocarme “le habrá de suceder a los nefastos ex dirigentes petroleros”, los que por espacio de 26 años, “se la pasaron amasando fortuna”, cortando de tajo a miles de obreros, de la ex máxima industria de México, “dejándolos en la vil desgracia junto a sus familias”.

POR LO QUE, todas las mezquinas trapacerías consumadas por los caciques sindicales petroleros, “tendrán que pagarlas en el marco de la ley”, es decir que ahora, les tocará “la de alreves”, porque aducen que “no solo el repudiado ex líder CARLOS ROMERO DESCHAMPS, tiene denuncias penales en su contra, sino también varios de sus ex secretarios generales incondicionales, que “fueron sus socios” en toda una gama de acciones de corrupción e impunidad y por esta fundamental causa, cuando menos lo esperen, “les caerá la voladora”, es decir la correspondiente orden de aprehensión.

DURANTE SU estancia en Reynosa, la aspirante a la dirigencia nacional el Sindicato Petrolero María de Lourdes Díaz Cruz “Lula”, fue tajante y certera en sus expresiones y más cuando dijo que, Carlos Antonio Romero Deschamps, enfrenta poco más de 20 denuncias penales por diversos delitos, entre estos “el lavado de dinero” y “enriquecimiento ilícito” y la venta de bienes muebles e inmuebles propiedad de Pemex. Lo que viene confirmar que, este “sujeto de baja caterva moral”, tendrá que, sufrir “el trago amargo”.

PUES está claro que, “los adversarios de Romero Deschamps, no cesarán en su propósito de “VER TRAS LAS REJAS” al bestial e inhumano sujeto de marras, al que, “poco o nada le importó” que muchas familias de auténticos petroleros, llegaran a “no tener ni para comer en sus hogares” porque el muy cruel ex dirigente, “los dejó sin trabajo y si los más mínimos beneficios laborales”, con cuyas acciones el repudiado sujeto, “gozaba del daño que consumaba contra sus opositores” en petróleos Mexicanos.

HAY QUE recordar que, “nada es para siempre”. Por ejemplo: en las teorías ancestrales, se establecía que, el tiempo y el universo mismo, llegarían a su fin. Y la agonía sería lenta y al final, no quedaría nada. También recordemos que, el Gran Imperio Romano, el mismo que dominaba todo el mundo en ese tiempo, cayó. Lo mismo sucedió con el Imperio Español al mando de Carlos V, que regía un territorio tan grande que llegó a decir “en mis dominios nunca se oculta el sol” y al final se acabó. Es decir todos se sentían eternos y al final quedaron en la nada.

Y PRECISAMENENTE, esto es lo que ahora, le está pasando al ultra mega influyente ex líder petrolero e intocable ex senador y ex diputado federal Carlos Antonio Romero Deschamps, quien para su desgracia, “el poder político y sindical”, se le ha esfumado de las manos y por esta razón, ahora tendrá que andar huyendo para naturalmente, “evitar caer en las manos de la justicia”, porque “el que la hace la paga” y vaya que por la serie de delitos que tiene en su haber, expuestos por petroleros inconformes e indignados, “Romero Deschamps, no habrá de tener escapatoria judicial”, al menos es lo que citan en plan candente los afectados petroleros que, “fueron víctimas de la saña inaudita consumada contra ellos” por el rufián ex cacique del Sindicato de PEMEX, el que “ahora anda en la vil desgracia”, porque sabe que su situación judicial es delicada y tendrá que “pagar los delitos consumados” en agravio de los hoy petroleros denunciantes.

LA ACCIÓN PENAL, según denuncias expuestas por la señora “Lula” Díaz Cruz, habrá de seguir su curso. Porque subrayó que, “Carlos Romero Deschamps, humilló y pisoteó los derechos laborales de los trabajadores de Pemex”. Y eso por supuesto que, no podrá quedarse a la deriva. Cuyo detalle por esta causa, pone en serio dilema también a la gran gama de sus incondicionales, los que, todo mundo en Petróleos Mexicanos, saben que se enriquecieron en grado superlativo, sin que les importara el daño a las verdadera clase trabajadora. Y como todo tiene un inicio y un final, el final de Carlos Romero en la Industria Petrolera ya se gestó.

PARA CONCLUIR, se dijo que, los juicios contra el cesado ex líder petrolero, seguirán su curso y serán las autoridades, las que tendrán que determinar lo que, en el marco de la ley se establece contra Carlos Antonio Romero Deschamps, por los delitos de carácter penal que en su contra, “ya se ventilan en los tribunales de justicia del país”.

ES MARIANA GÓMEZ LA PRESIDENTA ESTATAL DE DIF MEJOR EVALUADA DEL PAÍS.

DE ACUERDO con la encuestadora Massive Caller, la presidenta del DIF Estatal Tamaulipas, Mariana Gómez García de Cabeza de Vaca, está evaluada como la segunda mejor del país por su desempeño al frente de la organización.

CON BASE EN la última encuesta realizada por la empresa el 28 de octubre a través de redes sociales, el 58. 4 por ciento de la población tamaulipeca aprobó el trabajo que ha venido haciendo la titular del DIF en Tamaulipas.

DE IGUAL FORMA, la titular del DIF Tamaulipas se encuentra en la tercera posición con el mayor número de beneficiados a nivel nacional, de acuerdo al sondeo, con un 20 por ciento, por debajo de Nancy X. Macías Pacheco, de Aguascalientes (20.8%) y Rosa Isela Fuentes de Ordaz, de Sinaloa (26.9%).

CABE HACER MENCIÓN que Mariana Gómez ha sido una de las presidentas que se ha mantenido en las primeras 5 posiciones durante las últimas evaluaciones realizadas por diferentes empresas dedicadas a encuestas.

LA METODOLOGÍA de investigación se llevó a cabo con la elaboración de encuestas telefónicas a personas mayores de 18 años, con un tipo de muestreo numérico (Representativo-Cuantitativo), obteniendo los telefónicos de cada estado de la República.

BENEFICIA DIF TAMPICO MOVILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CON UNA INVERSIÓN cercana a los cien mil pesos, el Presidente Municipal, Chucho Nader y su esposa Aida Feres de Nader, Presidenta del sistema DIF Tampico entregaron aparatos de movilidad asistida a más de medio centenar de personas con discapacidad motriz, en una ceremonia efectuada en la Casa de la Cultura.

EL JEFE DE la comuna señaló que a través de esta entrega se demuestra que cuando hay voluntad de hacer bien las cosas, se pueden lograr acciones y resultados positivos.

“NUESTRO compromiso es el de mejorar las condiciones de vida de las y los tampiqueños, por ello a través del Sistema DIF municipal fortalecemos programas que favorezcan de manera directa a los grupos en condición de vulnerabilidad”, expresó.

CHUCHO NADER detalló que 52 personas fueron beneficiadas con esta entrega, que incluyó sillas de ruedas, andadores, bastones de uno y cuatro puntos, sillas especiales para personas con parálisis cerebral (PCI), sillas de baño y pañales desechables, entre otros.

POR SU PARTE Aida Feres de Nader destacó que el programa “DIF Somos Todos”, recalca la filosofía del organismo en el sentido de que la inclusión es esencial en la construcción de una sociedad más justa, humana y sensible.

“En el Sistema DIF Tampico trabajamos todos los días para favorecer a los diferentes grupos sociales, y hoy nos da mucho gusto responder con esta entrega a todas y todos los tampiqueños con algún tipo de discapacidad, principalmente motora; pues son ustedes nuestra motivación y nuestro propósito”, subrayó.

La titular del organismo porteño resaltó que con la entrega de estos aparatos, se mejora la calidad de vida de los beneficiarios, quienes ahora, contarán con mayores oportunidades para su traslado personal.

ALCALDESA DE CAMARGO, ENTREGA OBRA DE PAVIMENTACIÓN

LA DRA. LETICIA Peña Villarreal, supervisó la tarde de éste pasado martes la culminación de los trabajos de pavimentación llevados a cabo en la Calle Santa Cruz, entre las Calles, Misión de los Indios y Lomas de Santa Gertrudis, en el Fracc. Nuevo Camargo.

“Ésta obra que entrega el gobierno del estado fue gestionada por la administración 2018-2021 ante las necesidades que requiere la infraestructura municipal, dándole seguimiento al plan de desarrollo que tenemos contemplado éste año”.

Lo anterior; lo expresó, la alcaldesa Leticia Peña Villarreal, en el momento de llevar a cabo la supervisión de la Calle Santa Cruz, agradeciendo las acciones que realiza el Gobernador del Estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca en beneficio, de las acciones que engrandecen el progreso de Ciudad Camargo.

