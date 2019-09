CON RENOVADO ESQUEMA, AMLO DARA EL GRITO DE LA INDEPENDENCIA

La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

CON RENOVADO ESQUEMA, AMLO DARÁ EL GRITO DE LA INDEPENDENCIA

Rompiendo moldes e imponiendo su estilo de gobernar y de dirigir al país, antecedido por un pachangón con artistas de primera línea, que va a tener un costo de 3.7 millones de pesos, durante la noche del próximo 15 de Septiembre el Presidente Andrés Manuel López Obrador dará el tradicional Grito de la Independencia a las 23:00 horas, justo desde el mismo balcón presidencial de Palacio Nacional que utilizaron sus antecesores.

En esa noche los festejos los van a cerrar la Banda del Centro de Capacitación y Desarrollo de la Cultura Mixe, después el mariachi de la Secretaría de Martina y los estrellas del pachangón Eugenia León y la original Banda El Limón

Lo que se acaba con López Obrador en la Noche del Grito es la cena con invitados de lujo, ya que en su lugar se llevará a cabo un sencillo festejo, tipo kermes, con aguas de sabor y comida típica en el patio central de Palacio Nacional, donde se esperan 650 invitados, los mismos que asistiéron a su Primer Informe.

El pachangón o bailongo se va a dividir en dos partes, ya que una parte del festejo se realizará con la participación de los artistas en la plancha del Zócalo y la otra parte en el Complejo Cultural Los Pinos. La primera comenzará a las 14:00 horas y desfilarán más de mil artistas de los 32 estados y la segunda a partir de las 13:00 horas consistente en un homenaje a Celso Piña con artistas representativos de la cumbia colombiana y sonideros.

En la mañanera con los niños gritones de la Lotería Nacional, el gobierno sorteó el órden en el que participarán los estados en el festejo del zócalo, cuyos costos de traslado, hospedaje y comida correrán a cargo de la Secretaría de Cultura, que tiene para ello un presupuesto de tres millones de pesos, además de 700 mil más para el acto de Los Pinos.

El lunes 16 de Septiembre se realizará el tradicional desfile con la participación de las Guardias Nacionales de México y de otros países, como Argentina, Chile y España. Obviamente habrá carros alegóricos explicando las transformaciones del país (Independencia, Revolución y Reforma), incluso los beneficios que ha traído la Cuarta Transformación que encabeza el Presidente López Obrador.

Nos van a perdonar todos los partidos de la oposición, pero, pero, pero, para nosotros la renuncia de Porfirio Muñoz Ledo a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados es sin discusión un limpio triunfo de la bancada del Partido Acción Nacional y el que no lo ve así, no es porque nosotros lo decimos, sino porque simple y sencillamente no lo quieren ver.

Como analistas políticos creemos que mismo Muñoz Ledo se dio cuenta de que su causa estaba perdida y no tenía ya nada que hacer en ese lugar, por lo que por pundonor, vergüenza o lo que haya sido, decidió cortar por lo sano y quitarle un problema serio a López Obrador.

Nos da risa y mucha el que los de la bancada de MORENA en la Cámara de Diputados digan que DECIDIERON CEDERLE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA AL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN POR TODO EL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO, como lo establece actualmente la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. Con ésta su actitud los de la bancada de MORENA nos dejan ver que esa entrega ya estaba hablada desde hace tiempo y al siguiente año le toca a otro partido, No cabe duda que los manejan con los ojos cerrados.

Por cierto el diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado Carrillo, adelantó que MORENA hará valer su mayoría y no aceptará cualquier perfil y menos si agravió a Muñoz Ledo y al propio presidente López Obrador. Lo que para nosotros todavía esta por verse.

Parece ser que ahora si es cierto que el Presidente Andrés Manuel López Obrador estará en Tamaulipas durante los días sábado 7 y domingo 8 de septiembre, pero aún nos queda la duda de que vaya a venir, ya que su visita también trascendió días antes del 26 agosto fecha en la que supuestamente vendría a dar al banderazo de arranque del nuevo ciclo escolar precisamente en Ciudad Victoria, pero, pero, pero, salió vana la nuez.

En primera ocasión se atribuyó el rollo al oficial mayor de la SEP Héctor Garza González (a) “El Guasón” y a dos de sus testaferros que se encargaron de regar la noticia por todos lados, de los cuales uno de ellos al parecer ya causó baja en la nómina y del otro no se ha sabido nada, pero debe de estar en la mira de los que cuidan la imágen del mandatario nacional. Con esto el más raspado fue “El Guasón”, el que ya se siente candidato a gobernador del estado, por ser el tamaulipeco más encumbrado en el gobierno de López Obrador.

En esta segunda ocasión la posible visita del tabasqueño se desprende “de una información proporcionada por personal de la Presidencia de la República”, pero nosotros experimentamos en el perro “que se quema el hocico con leche hasta al jocoque le sopla”, ya que en caso de una aclaración no podemos señalar a ningún funcionario en concreto como fuente de información.

Tampoco el Gobierno del Estado ha confirmado o desmentido la especie; tampoco se ha difundido que el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca le vaya a esperar al aeropuerto y acompañar en su gira, previéndose que el sábado estará en Tula e Hidalgo y el domingo en San Carlos y Soto La Marina. Entre otras cosas supuestamente viene a constatar como está trabajando el Seguro Social en ésos lugares. Pero vamos a creer que va a venir.

Por cierto el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, está exigiendo a la Federación que haya reciprocidad presupuestal de su parte para con nuestro estado, ya que ésta entidad es la que genera el mayor ingreso de divisas al país, tanto por las importaciones como la exportaciones.

Estaba previsto que ayer miércoles precisamente el mandatario estatal estaría en la Ciudad de México para exponerle el caso al Secretario de Hacienda Arturo Herrera Gutiérrez, para que la exigencia de Tamaulipas sea considerada en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020.

Cabeza de Vaca comentó que tras el primer informe del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde se dijo que la recaudación fiscal ha crecido un 2.6% y que ha habido ahorros significativos, haciendo hincapié en que Tamaulipas es el segundo estado que más ingresos la representa a la Federación, “lo justo –dijo– es que esto se vea reflejado en el presupuesto para el estado”.

Remarcó el mandatario estatal que Tamaulipas aporta muchísmo al Gobierno Federal “y simplemente lo que estamos pidiendo es reciprocidad, esto es algo que ya se platicó con los gobernadores emanados del Acción Nacional y quienes formamos parte de la GOAN”, dijo Cabeza de Vaca.

Es realmente increíble para nosotros el que a la famosa periodista de nuestro país, Valentina Alazraki, la que desde 1974 ha sido la encargada de seguir los viajes del Papa de la Iglesia Católica, por todo el mundo, la hayan bajado del avión por falta de presupuesto de Televisa.

Si la quieren despedir porque ya tiene muchos años en su haber laborando para esa empresa televisiva, díganselo, para en buen plan llegar a un acuerdo, tal como recién lo hicieron con Carlos Loret de Mola, pero no le hagan eso, porque no se lo merece.

La destacada periodista nacida en el Distrito Federal, Valentina Alazraki, nos dio cátedra cuando cursamos el Diplomado Periodismo Científico y Sociedad del Conocimiento, en el 2006, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Es una gran periodista y una gran mujer, la recordaremos siempre con mucho respeto. Por cierto nos tomamos la foto del recuerdo con ella.

