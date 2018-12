T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

CON RUMBO Y FIRMEZA, SE TRABAJA PARA COMBATIR LA IMPUNIDAD: DIPUTADOS

TODO PARECE indicar que, “los malos funcionarios públicos, entre estos alcaldes, ex alcaldes, titulares y ex gerentes de COMAPAS y, todos aquellos malos servidores que hayan hecho uso del poder público y político, para hacer fortuna y convertirse en millonarios, queda claro que, “no tendrán escapatoria judicial”, por haber incurrido en los delitos de robo, fraude y otros muchos más que no alcanzan fianza, por lo que indicador jurídico, sin duda generará que, “en el corto y mediano plazo”, como ya lo hemos vaticinado en este espacio, “veremos a muchos ex ediles que, buscarán huir y estar lejos de Tamaulipas o de los pueblos que gobernaron, porque “serán enjuiciados.

ESTE ENDURECIMIENTO judicial, que ha venido implementando el Gobierno de Tamaulipas a través del Sistema Estatal Anticorrupción, ya se veía venir en nuestra entidad, aquí lo remarcamos en plan tajante, porque tras dos años de escudriñarse de manera meticulosa “los malos manejos financieros” arrojados en organismos operadores como las Comapas y en los gobiernos estatal y municipales pasados, los corruptos ex alcaldes, nunca fueron tocados “ni con el pétalo de una rosa”. Pero como los tiempos han cambiado radicalmente, “los políticos con charola”, saben que hoy, ya no tendrán más que huir de las autoridades judiciales o de plano, “ser enviados a la cárcel” como cualquier delincuente común y corriente.

POR TAL MOTIVO, los Diputados del Congreso de Tamaulipas, así como la Contraloría Estatal e incluso el SEA, han determinado en plan candente, “obrar penalmente contra los cínicos delincuentes de cuellos blanco”, lo que, obviamente, nunca pensaron que en este Gobierno, “no les daría cobijo” como era lo tradicional en los gobiernos del PRI, porque hasta en el sexenio tricolor de EGIDIO TORRE CANTÚ, “ningún ex Presidente Municipal, había sido enjuiciados y de “estos hampones” hay muchos que, para estos momentos, “ya andar refugiándose bajo las piedras” para evitar ser localizados y detenidos para sentarse los precedentes necesarios, porque en el actual Gobierno, “no se comulga con la corrupción, ni con la impunidad”. Porque simple y llanamente, “estos malos menesteres”, ya no deben prevalecer y por esta razón, “más pronto que inmediatamente, veremos a ex jefes edilicios puestos tras las rejas”.

POR ELLO, al iniciar ayer las actividades que instrumenta el Sistema Estatal Anti-corrupción, los legisladores tamaulipecos, en voz del Diputado JOSÉ HILARIO GONZÁLEZ GARCÍA y el Contralor ESTATAL MARIO SORIA LANDEROS, sin cortapisas, ni tapujos, “han puestos las cartas sobre la mesa”, para que se obre en consecuencia contra los corruptos, cuyos potenciales delincuentes que se hiciere millonarios con el dinero del pueblo, “serán llamados a rendir cuentas”, por lo que, de no atender el llamados de las autoridades, “ESTARÍAN CONVIRTIÉNDOSE EN PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA”. Por lo que en este tenor, “habrá muchas sorpresas” y sino “pal baile vamos”.

REZA EL ADAGIO que, “lo que no descubre el agua, lo descubre el tiempo”, detalle que es muy cierto, principalmente, cuando hubo vivales en el servicio público que, sabemos dejaron en la vil desgracia social y económica los pueblos que gobernaron y por ello, los malos actores políticos, saben que “no estarán exentos de la acción penal”, porque el proceder legal contra ellos, va en serio, puesto que “los números no mienten” y como los resultados financiero de “muchas cuentas públicas, no concuerdan”, eso generará que ex Presidentes Municipales y hasta el propio ex Gobernador de Tamaulipas EGIDIO TORRE CANTÚ, serán objeto de la aplicación de la ley.

QUIERO DECIRLES QUE, en los foros o mesas de trabajo desarrollados entre los Diputados Locales, se ha destacado que, “las acciones contra la corrupción”, en esta nuestra entidad, “se estarán tornando, en una constante práctica entre las esferas sociales de Tamaulipas y México” y que bueno, porque esto refleja transparencia, pero además “ya no habrá más proteccionismo para los hampones”, los que haciendo uso y gala del fuero y del poder político, dejaron temblando los pueblos, por haberse agenciado los dineros públicos, pero haber hecho eso, no los dejará en paz, porque los nuevos Gobiernos Estatal y Federal, tienen la firme convicción de “actuar en el marco de la ley contra los corruptos”. Porque el ideal en el Gobierno de Tamaulipas, “es tener un estado sin corrupción”.

EN ESENCIA, el Presidente de la Comisión Anti-corrupción en el Congreso del Estado, Diputado Hilario González García, dijo que, “para coadyuvar a la lucha contra la corrupción”, se tienen que ver los parámetros e indicadores de malos manejos de los recursos públicos, cuestión por la que creo y considero que, “se tienen que elaborar estrategias y leyes”, para así poder frenar y por supuesto prevenir las ilícitas prácticas de la corrupción y la impunidad, flagelos que han venido dejando a los pueblos en condiciones infrahumanas, porque los políticos ladrones, validos de que, nunca les hacían nada en lo jurídico o penal, pese a llevarse todo lo que no era suyo, “PERO ESO, YA SE ACABÓ”.

EL LEGISLADOR González García, habló en este escabroso tema, sobre la importancia de prevenir “las viejas prácticas” COMO EL SAQUEO Y EL HURTO, cuyos atracos fueron por muchos años, las herramientas indispensables, para convertir en millonarios a ex Gobernadores y ex Presidentes Municipales, así como a a uno número considerable de funcionarios que tuvieron bajo su poder y dominio las compas. Y SINO, PUES EL TIEMPO ES EL QUE OS DARA LA RAZON.

PARA CONCLUIR, les diré que el Contralor Estatal MARIO SORIA LANDEROS, hizo un valioso pronóstico respecto a que, “el 2019 marcará la pauta, para que se note que, “Tamaulipas está trabajando a tambor batiente” en el tema de anticorrupción. Porque sin ruedas, la gente ya está harta de los nefastos actos ilícitos de los malos servidores públicos y por ende, la sociedad lo que desea “es que se trabaje a favor de ellos” y para eso tiene que haber actuación de nuestra parte y, “eso es lo que hoy vamos a hacer”.

