Victoria y Anexas

Ambrocio López Gutiérrez

CON SUS MEJORES PROMESAS

Los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Verde Ecologista de México (PVEM) y Acción Nacional (PAN) hacen campaña en Tamaulipas tratando de colocar en el congreso local a sus mejores cuadros. En el distrito XIV Alejandro Etienne Llano aprovecha la animadversión hacia las autoridades estatales y municipales exhortando a los victorenses a recuperar la grandeza que tuvo nuestra capital en el pasado reciente, especialmente durante las gestiones de los exgobernadores Eugenio Hernández Flores y Egidio Torre Cantú.

El abogado Etienne Llano goza de prestigio entre las viejas familias de la región, fue alcalde de la capital estatal (antes fue secretario del ayuntamiento), es diputado en la actual legislatura local y pretende reelegirse a pesar de las condiciones adversas en las que compite el priismo cuya dirigencia estatal ha dejado solos a sus abanderados en los distritos conformándose con administrar la crisis heredada. Para tratar de animar a sus compañeros, estuvo por tierras tamaulipecas la presidenta nacional del tricolor quien se reunió con algunas de sus bases intentando contagiar algo de entusiasmo a sus correligionarios en general, pero especialmente a los abanderados a las diputaciones locales.

Una prueba contundente de nuestra recuperación es que todos los días estamos en la calle, construyendo la confianza y el respaldo popular que nos van a hacer ganar el 2 de junio, afirmó Claudia Ruiz Massieu, al encabezar en Matamoros un Encuentro con la Estructura Territorial de su partido en Tamaulipas. “Tenemos mucha confianza en que nos va a ir muy bien. Escogimos a las y los mejores candidatos, estamos recorriendo las calles, escuchando y recuperando lo que la gente quiere, haciendo compromisos de manera personal y nos va a ir muy bien porque ésta es una gran oportunidad para el PRI”, subrayó en la explanada del Comité Municipal, donde fue recibida por cientos de militantes priistas tamaulipecos, que le demostraron que, como ellos mismos dicen, nunca se rajan.

Según comunicado de prensa, a la reunión con la estructura que se desarrolló en la sede de Matamoros, asistió también José Benites Rodríguez, Secretario General del CDE del PRI; el delegado político en Tamaulipas Julián Luzanilla Contreras; el Secretario de Organización Héctor Gutiérrez de la Garza, el Secretario de Operación Política Jorge Márquez Montes y Diva Gastelum Bajo, Secretaria de Estados en Oposición del CEN. También Rosa Elia Pecina Hernández, candidata del PRI por el 09 distrito; Héctor Silva Santos, candidato por el distrito 10; Guadalupe Reyes Pérez por el distrito 11; Irma Castillo Segoviano, candidata por el distrito 12, Gerardo de la Cruz Carrillo, presidente del PRI en Matamoros, así como los representantes de sectores y organizaciones.

En la frontera, como una muestra de su unidad y fortalecimiento como partido, la dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, acompañada de la presidenta del Comité Directivo Estatal Yahleel Abdala Carmona, encabezaron un encuentro con la militancia y donde los candidatos del PRI por los distritos electorales, que corresponden al municipio de Matamoros, refrendaron su compromiso de ser defensores de sus demandas, desde el Congreso. La dirigente estatal del PRI subrayó que las elecciones representan la oportunidad para demostrar ‘a propios y extraños’ de lo que están hechos los priistas, de la fortaleza y la grandeza que tiene el Partido Revolucionario Institucional.

“No se nos olvida, por nuestras venas corre la sangre de luchar por servir siempre a los demás y hoy tenemos que decir con orgullo, le pese a quien le pese, tenemos a los mejores hombres y a las mejores mujeres para representarnos. Hoy mi reconocimiento especial a quienes son nuestros abanderados, a quienes junto con ustedes están recorriendo el territorio a quienes son la única opción real y verdadera”, señaló. Dejó en claro que los candidatos del PRI quieren llegar al Congreso del Estado para llevar la voz de los ciudadanos, para defenderlos, estar junto con la sociedad y el único propósito de los candidatos priistas es ayudar a que Tamaulipas, sea diferente. De manera conjunta Claudia Ruiz Massieu y la dirigente estatal Yahleel Abdala, hicieron entrega de nombramientos a Coordinadoras de Área y Representantes Generales.

LA CANDIDATA DEL PRI a la diputación local por el Distrito 15, Ofelia Garza Pineda, subrayó que la población de la capital del Estado no debería estar viviendo problemas sociales como la falta de agua en los hogares, falta de empleo y de pavimentación, pues esas y más inquietudes escucha de la ciudadanía en su visita a los hogares victorenses. En recorrido por colonias como San Marcos, Altas Cumbres, Ampliación Altas Cumbres, Bertha del Avellano y Pedro Sosa, la abanderada priista tuvo la oportunidad de saludar y dialogar con madres de familia, hombres trabajadores y jóvenes que no dejaron de externar su preocupación, por el problema de abasto del vital líquido en sus hogares.

“Realmente el primer reclamo es el agua, la falta de empleo y, vamos desde el congreso de Tamaulipas a trabajar sobre eso, Victoria desde luego no se merece estar viviendo en estas condiciones de adversidad”, señaló. De esta forma Ofelia Garza añadió: “Invito a todos los victorenses a que crean en nuestro proyecto, que soy una mujer de palabra, de compromiso, que trabajaré con firmeza todos los días para hacer un trabajo digno”. Dentro de su propuesta de campaña se encuentra también Fortalecer los programas de prevención de la violencia y el delito; Crear políticas públicas para las trabajadoras domésticas, así como la generación y protección del empleo; Lograr que los apoyos sociales sean realmente equitativos sin distinción social y política; Promover una atención médica de calidad real las 24 horas y el abasto de medicamento en hospitales.

También el abastecimiento del agua para todos, en calidad y cantidad, con tarifas justas; impulsar el derecho de los animales; Gestionar recursos para mantener las cosechas y sembradíos, así como la creación de un seguro ante desastres naturales, Gestionar becas educativas y alimentarias para evitar la deserción escolar, respectivamente. Durante el recorrido por las colonias a Ofelia Garza Pineda la acompañó su suplente Cuca Hernández Castillo y la Secretaria de Gestión Social del CDE Alejandra Cárdenas Castillejos. Con 23 años de activismo, la candidata a diputada local por el Distrito 15 electoral, Ofelia Garza, (dice que) camina con firmeza rumbo al Congreso de Tamaulipas consciente de las adversidades y necesidades que enfrentan actualmente las familias victorenses.

En el marco de un recorrido por la colonia Echeverría y Estudiantil a 15 días de intensa campaña, dialogó con cada una de las familias que visitó casa por casa quienes le plantearon los principales problemas que tienen que ver con la escasez de agua. La abanderada priista, dijo estar consciente de esos problemas, por lo que les aseguró que si el voto ciudadano le favorece será una voz fuerte y de contrapeso desde el Congreso de Tamaulipas. “Ofelia Garza es una mujer comprometida y firme en sus decisiones, que no miente, que, mira de frente y que le duelen las necesidades que tienen las familias victorenses”, indicó.

Además, dejó claro que “Ya no se vale abusar de nuestro pueblo que tiene sed porque no hay agua, andan batallando y la verdad es que Victoria no había estado en esta situación de adversidad, por lo que no vamos a permitir más abusos”. A su paso por estas colonias asentadas en el poniente de la capital, recibió muestras de apoyo hacia su candidatura y le aseguraron que el 2 de junio será la próxima diputada local del Distrito 15 electoral. Ofelia Garza Pineda, es oriunda del ejido Crucitas del municipio de Güémez. Inició su carrera política a los 15 años de edad en el entonces Frente Juvenil Revolucionario. A los 24 años fue regidora en el Cabildo de Victoria en el 2005-2007. Estuvo como diputada suplente en el 2007-2010 y de ahí, ocupó cargos en el servicio público.

NORA DE LOS REYES recorrió la colonia Mariana Matamoros y el fraccionamiento Praderas, en donde familias enteras externaron su apoyo a la aspirante a legisladora, a su partido y al presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo a su agenda de actividades de campaña dio inicio a su recorrido a las 10 de la mañana en las calles de la colonia Mariano Matamoros, en donde las puertas de los hogares fueron abiertas para la candidata de MORENA. “Los ciudadanos tienen esperanza en nuestro presidente y me están brindando la confianza para que lleve, sea su voz en el Congreso”, dijo. En su recorrido vespertino la abanderada de MORENA, caminó por el fraccionamiento Praderas donde fue recibida con entusiasmo y con el mismo compromiso de parte de los ciudadanos.

Para resolver la falta de agua en la capital, la próxima legislatura tendrá que dejar establecido en el presupuesto de egresos del gobierno estatal en el 2020, que se destinen al menos 600 millones de pesos afirmó Nora de los Reyes. Explicó la candidata de Morena por el Distrito norte de la capital, que la demanda y reclamo de los ciudadanos en sus recorridos es el mismo en la Vamos Tamaulipas que en los fraccionamientos Vista Azul y Azteca; ‘falta de agua, pavimentos’. Afirmó que el tema de la falta de agua es tan serio que todos los candidatos deberían estar interesados en proponer salidas viables ‘no es un tema de ocurrencias, ya sabemos que con 300 millones no se resuelve, así que nosotros desde el Congreso, sí nos toca legislar para garantizar que los recursos se apliquen en la solución’.

Dijo que su equipo de expertos en temas hídricos tendrá lista la propuesta integral que será dada a conocer a la población a través de los medios. Atajó que su propuesta de 600 millones de pesos no es para que el recurso salga de un ‘porrazo’ sino paulatinamente pero que sirva para atender la demanda social de falta de agua en toda la zona norte de Ciudad Victoria. Lo anterior expresó la candidata durante el encuentro que sostuvo con la Red de Mujeres de Tamaulipas. Al iniciar sus actividades proselitistas la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional, por el Distrito 14, Nora de los Reyes, aseguró que, desde el Congreso del Tamaulipas, legislará a favor de los ciudadanos y no se convertirá en una diputada levanta dedos, “agachona” y entregada a las demandas del Poder Ejecutivo.

La aspirante a una curul en el Congreso Local, fue cuestionada sobre el motivo por el cual, el electorado del Distrito 14, debe votar por ella como su diputada, a lo que respondió; “Porque Nora de los Reyes tiene capacidad para legislar; porque Nora de los Reyes sabe de los temas -legislativos-; Nora de los Reyes sí sabe a qué va al Congreso. Nora de los Reyes NO será una diputada más, no será una diputada levanta dedos o levanta manos. Nora de los Reyes irá a luchar desde el Congreso del Estado, para tener realmente un papel preponderante que beneficie a la gente y con el que los tamaulipecos se sientan confiados.

La morenista aseveró que una de sus principales propuestas de campaña es trabajar para que el Poder Legislativo sea independiente del Ejecutivo Estatal pues aseguró. “En nuestro estado hay una sumisión del Poder Legislativo ante el Ejecutivo Estatal y de esa manera no se puede lograr una real separación de poderes. Los diputados y diputadas no pueden trabajan a favor del pueblo si están sometidos o comprometidos con el gobierno estatal”, puntualizó. Finalmente hizo un llamado a los votantes: “Voten por Nora de los Reyes, porque Nora sí conoce Victoria, sí nació en Victoria y sí vive en Victoria”.

El SENADOR AMÉRICO Villarreal Anaya, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó ante el pleno de la Cámara Alta un punto de acuerdo en el que se plantea la creación de una Comisión Especial de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales de 2019, para coadyuvar a la democracia desde el ámbito legislativo. Agregó que la simulación política es una práctica recurrente que, en cada proceso electoral local, los gobernantes en turno daban un doble discurso al decir que no meterían las manos, cuando en la realidad hacían todo lo contrario para favorecer a sus candidatos.

“Necesitamos implementar esta medida de limpieza y transparencia electoral que armonice con el compromiso que ha establecido el presidente Andrés Manuel López Obrador de poner freno y conclusión al fraude electoral, una de las mayores formas de corrupción que se practicaba generalizadamente en México”, destacó. Villarreal Anaya y pidió a sus compañeros senadores dar seguimiento a los procesos electorales locales del 2019 y solicitó a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República, la creación de una Comisión Especial para coadyuvar desde el ámbito legislativo y vigilar las elecciones locales de los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas.

“Un gran esfuerzo se realizó para que el fraude electoral fuese considerado un delito grave, por lo que es responsabilidad de todos cuidar que se respete la ley, y aprovechar las condiciones políticas del país para que esta práctica se erradique, atendiendo los principios de la cuarta transformación”, afirmó. “La conformación de dicha Comisión Especial deberá ser representativa de la integración plural del Pleno del Senado, así como el acuerdo de creación correspondiente que determinará las actividades para el desempeño de sus funciones”, reiteró el victorense.

Es evidente que todos los partidos andan armados de sus mejores promesas para tratar de incidir en el electorado. Vale destacar que me gustaría dedicar algún espacio a las campañas locales del PAN, sin embargo, aparte de que no los conozco, sus equipos de prensa no han enviado información al columnista, aunque destacó en los medios que Arturo Soto Alemán no se conforma con la diputación y pretende ser gobernador de Tamaulipas. Se vale soñar.

Correo: amlogtz@gmail.com