Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Con unidad sentista, Guevara frena a oportunistas.

Luego de las elecciones municipales del pasado primero de julio, el secretario General de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Rigoberto Guevara Vázquez, comenzó una especie de recorrido por todas las regiones de la entidad para acudir a las bases magisteriales y reunirse con los actores políticos.

Estrategia sorpresiva, dirían algunos, pero, necesaria considerarían otros más y al final de cuentas buena, porque frente a cualquier cosa que acontezca en el ámbito nacional, a él lo encontrarán pegado a sus bases y plena atención de necesidades.

El dirigente de los maestros de Tamaulipas, está bien identificado con el liderazgo del maestro Juan Díaz de la Torre, quien maneja el sindicato nacional, pero, se vacuna por aquello de cualquier eventualidad que pudiera existir como consecuencia de que, la profesora Elba Gordillo Morales, está de nuevo en la escena política del profesorado y con el respaldo del presidente Electo de México, Andrés López Obrador.

En esta semana que pasó, el secretario general de la Sección 30 del SNTE, estuvo en Reynosa, para dialogar con los maestros y en corto hablar con ello sobre prestaciones, seguridad laboral y su contribución al complimiento de las metas en cuando a la tan llevada y traída calidad educativa que todos queremos.

Cabe señalar que el dirigente es de los que más cerca están de las bases magisteriales, condición que debe de remarcar, por aquello de que, existen en la escena del profesorado, personajes que actúan frente a cualquier oportunidad para ganar terreno, sin importar a quien se pisotee.

Es el caso del exdirigente Enrique Meléndez Pérez, quien trae un grupo de gente en movimiento para hacer sentir a la profesora Gordillo Morales que Tamaulipas está con ella en los proyectos sindicales que emprenda, así se trate de tumbar al maestro Díaz de la Torre, para que ella retome el control del sindicato y pueda elegirse de nuevo o colocar a uno de sus incondicionales en el SNTE.

La actitud y acciones del exdiputado federal por el magisterio, claro que meter ruido a la Sección 30, de ahí que, la presencia del profesor Guevara Vázquez en todos los municipios de la entidad se convierte en un llamado a la unidad mediante los liderazgos establecidos y un rechazo a las aventuras que pretendan llevarse a cabo por el respaldo del lopezobradurismo, que, dicho sea de paso, no debe usarse para atropellar la estructura sindical.

Más prudente seria que Meléndez Pérez y quienes buscan que la maestra tome las riendas de la organización, se esperen a los tiempos y que eviten precipitar las cosas, en el entendido de que se generan complicaciones innecesarias.

En cada municipio donde se ha parado el secretario General de la Sección 30 del SNTE, la respuesta es positiva, porque se reconoce su liderazgo, incluso, se habla de la Reforma Educativa y del fin fin que se buscaba con ella, elevar la calidad de la educación, pero, también de que cada profesor cumplió con la parte que le pidieron y jamás dejó nada pendiente, por tanto, la variación que pueda presentarse a partir del próximo mes, cuando comience la administración federal de 2018-2024, se actuará en consecuencia.

Por el lado político, alcaldes, legisladores, representantes de organizaciones sociales y ciudadanos, ven bien la conexión establecida por la dirigencia magisterial con ellos, ya que, es la educación uno de los puntos más sensibles de la sociedad y, si el líder de los trabajadores de ese sector firma acuerdos con ellos, genera confianza y espacios propositivos.

En un escenario como este, creemos que la estrategia del profesor Guevara Vázquez, funciona bien, porque se vacuna contra los oportunistas y los adversarios que quieren vender la unidad lograda a base del trabajo sindical de la dirigencia, como propia, para hacer creer a los emisarios del pasado que aparecerán en el presente, que mantienen el control de los agremiados.

Obvio, el problema de los que andan desesperados para que la maestra Gordillo Morales les vea en activo, es que no es su tiempo frente al magisterio o más bien su tiempo ya pasó y actúan bajo la idea equivocada de desplazar a los liderazgos, culpándolos de que, responden a los intereses del maestro Díaz de la Torre, pero, sin considerar que no se trata de culpabilidades, sino de una realidad sindical que los desesperados no tienen en sus manos.

Por cierto, la estrategia del actual líder, es comentada donde quiera, porque casi todos sus antecesores, jamás se dieron el tiempo para ir a las bases, preguntar por sus necesidades, establecer nuevos compromisos a corto y mediano plazo y saber el impacto que tuvo en ellos la reforma Educativa que está por cancelarse.

Guevara Vázquez ha oxigenado la Sección 30 del SNTE, la colocó más cerca de los padres de familia y de la sociedad, por tanto, buscará con ellos, retomar actividades que reduzcan riesgos con motivo de la inseguridad, para que los maestros cumplan con su misión de preparar a las nuevas generaciones del país.

Ampliar la unidad sentista para frenar a los oportunistas, también creará la posibilidad de fortalecerse con miras a las negociaciones de mejora salarial e incremento de las prestaciones para el 2019.

Sólidos en el hacer sindical, definirán su accionar para el tercer trimestre del año venidero, cuando las negociaciones para el alza salarial entrarán en una etapa de acuerdos con el Gobierno de la entidad, a través del Secretario de Educación, Héctor Escobar Salazar, con la secretaria de Finanzas, María Lourdes Arteaga Reyna y el secretario General de Gobierno, César Verástegui Ostos, así como, las personas que conformarán las mesas de trabajo para la construcción de los referidos acuerdos.

Las otras.

La esposa del alcalde Xicoténcatl González Uresti, señora Arcelia Flores de González, cumplió años, motivo por el cual convivió con el equipo de trabajo que tiene en el DIF Municipal. Le cantaron las mañanitas y le felicitaron.

Por otro lado, le diremos que, loable por dónde quiera que se vea, es la demanda que hizo pública la Diputada plurinominal de Matamoros, Guadalupe Biasi Serrano, para que baje el precio de la gasolina en el país.

En su intervención en la sesión de esta semana que concluyó propuso un punto de acuerdo para que esto sucede en todo el país y que se considere como una demanda del Partido que representa, el Movimiento Ciudadano.

Esperemos que está propuesta sea la que esperaba el presidente Electo de México, para decidir la reducción de impuestos y que, de una vez por todas, cuándo vayamos a las gasolineras, lo hagamos con gusto, porque los combustibles costarán menos.