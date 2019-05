AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

* Concluyó con éxito la Feria El Mante 2019

* Espectacular cierre con Leandro “El Penco” Ríos

* Sonia Mayorga, la candidata de las mayorías

* Grupo político de Tony Rivera a favor del Dr. Liceaga

JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS es un alcalde con suerte, pues aunque la presencia de lluvia es muy indispensable, el Dios Tláloc se apiadó un poco durante los días en que se desarrolló con mucho éxito la Feria El Mante 2019, la cual concluyó el pasado domingo por la noche, donde miles de visitantes disfrutaron de los juegos mecánicos, así como de la gastronomía, eventos artísticos y culturales para toda la familia, realizados en plena seguridad, tranquilidad y buen ambiente, gracias tanto al comité organizador encabezado por el Regidor CLEMENTE VÁZQUEZ ORTIZ, así como al eficiente equipo de colaboradores del alcalde, quienes siempre estuvieron al tanto de la logística y necesidades básicas durante el desarrollo de cada uno de los eventos artísticos y culturales que se desarrollaron en los terrenos de la feria.

En este sentido, el alcalde del Mante, MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS puede sentirse satisfecho por el desarrollo de la feria, ya que su administración rescató esta importante fiesta tradicional que en otras administraciones municipales no pudieron desarrollarse por cuestiones de inseguridad.

Y aunque a muchos ciudadanos no les gusten este tipo de eventos, la realidad es que son necesarios no solamente para fomentar la sana convivencia familiar sino también para llevar alegría y buenos momentos de diversión a ciudadanos que también tienen derecho de que en el municipio sucedan cosas buenas.

Gracias al apoyo del Gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA para la realización de la Feria El Mante 2019, donde se brindó seguridad a los miles de visitantes, pero también donde a través del área de turismo se fomentaron las riquezas con las que cuenta el Mante, en cuestiones de turismo, cultura y gastronómica, lográndose las metas propuestas.

La Feria El Mante 2019, también dejó importante derrama económica en el municipio, pues los hoteleros de la localidad reportaron un repunte en el rubro, así como también vendedores de alimentos, en tanto que se generaron importantes empleos temporales, además de la finalidad principal como ha sido la de integrar a la familia, los niños y a los jóvenes en este tipo de eventos.

El alcalde VÁZQUEZ ONTIVEROS y su esposa CORAL FENTANES MAYORGA, Presidenta del DIF Mante agradecieron y reconocieron el trabajo del comité organizador, así como de los participantes en esta feria, además de los expositores que pusieron muy en alto durante estos días el nombre de El Mante en lo alto, así como también a los grupos artísticos, porque aquí también se fabrican y se hacen cosas buenas.

Y en este sentido, tenemos que el cierre de esta feria fue espectacular, con la excelente presentación del músico LEANDRO “EL PENCO” RÍOS.

Destacó también la presencia de otras agrupaciones durante los días del 3 al 12 de mayo como: La Leyenda, La Fievre Looka, El Bebeto, Los Rojos, Liberación, Los Sebastianes, Mojado, Tierra Sagrada, entre otras.

De tal manera, que superando todas las expectativas la edición de la Feria El Mante 2019 cumplió su cometido de enfocarse al cien por ciento en el entretenimiento familiar, con el cual el alcalde MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS insistió en destacar que fue un evento al cual acudieron miles de personas, tanto del Mante como de otras ciudades que pudieron disfrutar de todas las atracciones en un ambiente familiar.

El resultado, dijo- fue positivo y la gente muy contenta que se proyectó en esta primera feria de la actual administración municipal, con la garantía de que el próximo año seguirán más eventos de esta calidad y superar el reto de esta feria el Mante 2019, con la misma confianza y certeza de un enfoque familiar.

Y colorín colorado dicha fiesta se ha terminado. Muy bien por el alcalde y por el comité organizador de la Feria. Evento que cerró con broche de oro el pasado domingo por la noche y que dejó un muy buen sabor de boca a los visitantes con la percepción de haber sido una de las mejores ferias en el Mante, Tamaulipas.

DEL ARCHIVERO…

Sin importarles las altas temperaturas, los simpatizantes de SONIA MAYORGA LÓPEZ, candidata del PAN a la Diputación Local por el Distrito 17- Mante- González, acuden al llamado y se reúnen con ella, ya sea en comunidades rurales o colonias populares para escuchar sus propuestas de campaña, compromisos que sí se pueden cumplir y que beneficiarán a la población en general, tanto del Mante como de González.

Durante sábado y parte del domingo, SONIA MAYORGA recorrió algunas comunidades de González como Francisco I. Madero y Graciano Sánchez, lugares en los que fue recibida por un gran número de votantes que tienen la certeza de que ella sabrá legislar para buscar el beneficio colectivo del XVII Distrito Electoral.

Acompañada por la candidata suplente, INÉS DUARTES RUIZ, en Graciano Sánchez y Francisco I. Madero, SONIA MAYORGA sostuvo visitas y reuniones con simpatizantes de esta comunidad del municipio de González, quienes dijeron estar convencidas en que esta fórmula es la mejor opción que tienen, por eso le hicieron ver que cuenta con ellos, para guiar a ella e Inés al Congreso, para que desde allí, legislen por mejorar las condiciones de vida de las familias que viven en las comunidades del medio rural.

La abanderada del PAN a diputada local, agradeció ese apoyo que recibió de los habitantes de estas dos comunidades, donde se comprometió a trabajar desde el Congreso, para fortalecer la actividad agropecuaria en esta región, pues reconoció que las comunidades rurales, necesitan producir y que su producción genere a la vez, para poder seguir trabajando la tierra, que es la que genera los alimentos.

Gracias al intenso trabajo de proselitismo político, tanto de la candidata titular SONIA MAYORGA como de su suplente INÉS DUARTE, y sus respectivos equipos de trabajo obtiene un nivel de preferencias entre el electorado de El Mante y González.

Otra candidata, quien también realiza intensa campaña política, es YALILE COBOS, quien tras recorrer el mercado municipal de El Mante, recibió grandes muestras de simpatía y apoyo a su proyecto entre decenas de comerciantes y clientes que se dieron tiempo para recibir a la candidata de Movimiento Ciudadano y a escuchar sus propuestas.

A lo largo de su recorrido por los pasillos y las banquetas del exterior del mercado, YALILÉ, quien busca el voto para ganar la diputación local por el Distrito 17, saludó y platicó con la gente, recibiendo importantes muestras de cariño y compromiso con su candidatura.

“Tal vez algunos de ustedes ya tengan definido o comprometido su voto y eso yo lo respeto; pero si aún no se deciden o no se sienten bien convencidos por el político de tal o cual partido con el que se sientan comprometidos, les pido que hagan valer su voto… no tiene caso botar el voto, sino darle sentido y valor entregándolo a favor de alguien con quien ustedes se sientan verdaderamente identificados”, les dijo YALILÉ a cada uno de los ciudadanos con los que dialogó y escuchó sus necesidades.

En cambio, destacamos la buena amistad que existe entre los ex alcaldes TONY RIVERA de Nuevo Morelos, y el Dr. JUAN ENRIQUE LICEAGA PINEDA, de Ocampo. Ambos fueron gobernantes municipales por el PRI.

Hoy, el Dr. LICEAGA representa los colores del PAN, a invitación que le hizo el partido para ser el abanderado a la Diputación Local por el Distrito 16, el cual tiene como cabecera el vecino municipio de Xicoténcatl.

LICEAGA PINEDA, realiza una campaña exitosa, pues como servidor público y profesionista de la salud ha cosechado miles de amistades que ahora, le regresan la copa y le brindan el apoyo para que sea el próximo diputado local.

TONY RIVERA, encabezó un evento en su natal Nuevo Morelos, donde se pronunció a favor del Dr. LICEAGA, diciéndole que le gusta su proyecto de sacar adelante todo el Distrito XVI que lo integran 13 municipios, y se comprometió a lograr el triunfo electoral.

Por su parte el abanderado del Partido Acción Nacional agradeció las muestras de adhesión recibidas así como las palabras de JOSÉ ANTONIO RIVERA, señalando que con su apoyo habrá de salir adelante en la contienda electoral del 2 de junio próximo. De tal modo que no hay vuelta de hoja, y que por más que los adversarios no lo acepten, este arroz ya se coció tanto en el Distrito 16 como en el 17. Son y seguirán siendo territorio azul.

Ya por último, destacamos el excelente trabajo que ha venido realizando IGNACIO LEDEZMA LEAL, administrador del Hospital General Regional del Mante.

Desde que asumió dicha responsabilidad, NACHO LEDEZMA se ha dado a la tarea de tener en buenas condiciones las instalaciones del Hospital, en cada una de sus áreas se ve la transformación, con el agregado del apoyo del Gobierno del Estado, y directivos de dicho hospital para que poco a poco se vaya fortaleciendo en infraestructura y equipo médico.

