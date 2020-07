T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

CONFIRMADO DESTIERRO POLÍTICO DE CANTUROSAS

X.-Interpol México, ya lo rastrea en la Unión Americana

AL EMITIR “La Interpol” la información oficial y concisa, sobre la identidad fiscal de “las empresas factureras” que, se prestaron a turbios, manejos financieros, ejercidos por el ex alcalde Carlos Canturosas Villarreal, éste de hecho “ha quedado desterrado políticamente” de Nuevo Laredo, pueblo que gobernó para su beneficio y la evidencia es que, “hay una larga lista de empresas fantasmas” que, el habilidoso ex edil, utilizó para agenciarse el dinero público, problema por el cual la Interpol, desde el 6 de septiembre del 2108, tiene en su poder la orden de aprehensión contra el contumaz mercenario ex Presidente Municipal de aquel puerto fronterizo.

CANTUROSAS “sabía que la orden de captura” en su contra ya se había girado, porque alguien, “lo enteró de la existencia” del referido documento judicial y por esta razón, desde hace ya más de 2 años, el ex alcalde de Nuevo Laredo, obró por refugiarse en los Estados Unidos, para evitar sorpresas y naturalmente, no ser parte de las estadísticas de la justicia Federal, apuntándose que el problema legal que se le imputa a Carlos Canturosas, es porque éste, “usó facturas de empresas ya boletinadas” por la Secretaria de Hacienda y por esta causa, la Interpol, definió la orden de su captura, pero éste sujeto, logró huir a tiempo y ponerse fuera del alcance de la justicia.

SIN EMBARGO, la Interpol en sus indagatorias, ya tiene noción sobre las regiones en la que, en Estados Unidos se desplaza el ex alcalde de Nuevo Laredo Carlos Canturosas Villarreal, a quien “tarde que temprano se le habrá de echar el guante”, por haberse adjudicado de manera ilícita, alrededor de 47 millones de pesos, tal como lo dio a conocer de manera oportuna la UIFE, en una conferencia de prensa, señalándose que, junto al ex Presidente Municipal Canturosas, podrían también ser llamados a cuentas, su ex Tesorero Municipal ROBERTO HERRERA JUÁREZ, así como su ex contralor DANIEL TIJERINA VALDEZ y otros ex funcionarios de su gobierno involucrados en “los financieros tejes manejes”, que ya son del dominio público.

ENTRE la lista de “empresas factureras” que, se prestaron a las actividades ilegales en la Administración Municipal del ex alcalde de Nuevo Laredo Carlos Canturosas Villarreal (2013-2016), se encuentran “La Consultoría Nokes S.A de C.V.” y la denominada “Comercial Global Tipton S.A, de C.V.”, ambas reportadas en el SAT con observaciones y por ende, consideradas “como empresas con operaciones inexistentes”, lo que está debidamente comprobado en el diario Oficial de la Federación con fechas 20 de Julio del 2018 y 6 de Julio del 2019.

OTRAS de “las empresas fantasmas” que, también se prestaron al saqueo millonario, durante la administración del ex Presidente Municipal Carlos Canturosas Villarreal, son: “Maquinaria Doméstica e Industrial S.A. de C.V.”, la que se constituyó el 6 de marzo del 2014, pero enseguida desapareció, de igual manera se detectó a la compañía “Productos Globales Muxha S.A. de C.V. con domicilio fiscal en Nuevo León, donde también prestaba servicios a municipios como Cerralvo, Santa Catarina, Apodaca y García, empresa que prestaba servicios de papelería y artículos de escritorio, pero resulta que, su giro fiscal en el SAT, “era para desarrollar obra civil” y “no para venta de artículos de oficina”, como lo estuvo haciendo. Y eso, por supuesto, “no lo desconocían ni el alcalde, ni el Tesorero Herrera Juárez y ni el ex contralor municipal Tijerina Valdez.

Y PARA AMPLIAR sus tentáculos y su gama de beneficios millonarios, el hoy prófugo de la Justicia Carlos Canturosas Villarreal, también utilizó a la Comercializadora Neurok S.A de C.V., empresa que incluso, brindó servicios en municipios de Nuevo León, con domicilio fiscal en Carretera Nacional Monterrey-Victoria N0. 7821-305 de la colonia Estanzuela de Monterrey, con código postal 64988, solicitando también este ex edil Neolaredense los servicios de Maquinaria Telcan S.A. de C.V domiciliada fiscalmente en Guadalupe Nuevo León. Y el de Grúas y maniobras Poppix S.A. de C.V.

EN ESTE ENGRANAJE de corruptelas, ejercido ventajosamente por el ex Presidente Municipal de Nuevo Laredo Canturosas Villarreal, se plasma “la dolosa postura de este perverso y mercenario político”, quien gobernó aquella ciudad fronteriza del 2013 al 2016, para su provecho personal y también beneficiar a “la gavilla de presuntos amantes de lo ajeno” quienes con el dinero de los Neolaredenses, estuvieron haciendo lo que les dio su regalada gana, motivo por el cual no se duda que, “más pronto que inmediatamente”, saldrán a recluir nombres de otras figuras públicas, los que por ser “equipo político de Canturosas”, se fueron bien forrados, gracias al dinero del pueblo, detalle por el cual la Interpol, amplia las investigaciones de rigor para proceder penalmente contra los implicados en este fraude millonario, al que sin duda tendrán que responder “en el banquillo de los acusados”.

FINALMENTE, les comentó que con esta clase de acciones legales, emprendidas por la UIFE a cargo de RAÚL RAMIREZ CASTAÑEDA, contra políticos bandidos, como el ex alcalde Neolaredense Carlos Canturosas Villarreal y “la gavilla de maleantes con charola”, encabezados por éste, debe quedar claro que, este proceder judicial, “no obedece a venganzas políticas”, sino a las ilegales actividades hacendarias en las que incurrieron el prófugo ex Presidente Municipal de Nuevo Laredo y varios de sus muy allegados colaboradores. Pero en fin veremos que habrá de suceder en este tema fraudulento, que ha venido levantando “enorme ámpula política entre la sociedad” de aquella ciudad fronteriza, quienes penaron que Canturosas, sería un buen gobernante, pero resulta que, “SALIÓ MÁS LARGO QUE ANCHO”. Y por esta razón la INTERPOL-México, ya lo anda rastreando en la Unión Americana.

