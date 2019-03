DIALOGANDO

Confirmado: Jaumave en el abandono.

Por Roberto Olvera Pérez.

Confirmado lo que en anteriores colaboraciones hemos señalado de la mala administración municipal que tiene Jaumave, al frente el –disque- alcalde César Martín Rodríguez García. El pasado fin de semana un funcionario de éste Ayuntamiento admitió que efectivamente las cosas están cada día peor, que son deficientes los servicios básicos como recolección de basura, alumbrado público, calles destrozadas y la incertidumbre que se vive, entre otras cosas más.

Y más aún reconoció que hay una total descoordinación entre los directores de área, que tanto el que –disque- alcalde como su señora esposa, no se ponen de acuerdo, que las órdenes de uno son echadas abajo por la otra. Así no se puede sacar adelante a un municipio como el de Jaumave. Lo más triste del caso y lamentable es que las familias Jaumavenses son las que sufren las consecuencias de una pésima administración municipal, aunque también nos dicen que pronto les darán un jalón de orejas desde el tercer piso del Palacio de Gobierno, pues esa no es la forma de trabajar de la mano ni la política social del que manda en Tamaulipas, FGCV.

También aceptó que hacia el interior de este Ayuntamiento hay nepotismo que no se puede ocultar, donde fácil diez familias son las beneficiadas; después les daremos a conocer de quienes de trata. Bueno y hablando meramente de este favoritismo, en la COMAPA local de este lugar, tampoco se quedan atrás, pues también prevalece “nómina familiar” y son directamente allegados al actual tesorero municipal Ignacio Bermúdez Luna, donde tiene a su esposa y dos sobrinas de él cobrando como si nada. Los nombres después se los daremos a conocer, por lo que la repartición de puestos familiares se ven por ahí y por allá tanto en palacio municipal como en este organismo. Así mismo aceptó el funcionario que bajará la afluencia turística en los próximos días de Semana Santa, por lo que ustedes ya saben por qué. Y remato´, el alcalde no entiende, parece chiquito.

Sin embargo, no podemos decir lo mismo de los demás municipios de esta región, es decir, en Tula, Bustamante, Miquihuana y Palmillas, donde al menos ahí si se respira aire fresco, buen ambiente familiar para disfrutar de estas venideras vacaciones, donde sus mismos ediles ya se están preparando para recibir a toda la gente tanto de la región como de otras partes del Estado y allende las fronteras, con los brazos abiertos, donde seguramente habrá buena hospitalidad por los mismos titulares de estos municipios y equipos que lo acompañan. Qué bueno.

Por cierto, el pasado fin de semana, más bien sábado y domingo, en las tierras semiáridas que gobierna el joven alcalde Lenin Vladimir Coronado Posadas, se llevó a cabo el “Festival de la Gordita 2019”, donde estuvo más que animado el ambiente y ahí sí, dicen, no hubo “chanchullo” en el concurso de la degustación con los equipos que participaron.

El festival de la gordita fue organizado directamente por este Ayuntamiento de Tula, en coordinación con la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, donde familias de esta localidad y la región se dieron cita desde las diez horas en la plaza principal. Al evento asistió un representante personal del gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, quien destacó la importancia de este tipo de eventos para impulsar el turismo en la región y gracias a la seguridad de que goza este municipio, estos eventos se hacen posible, por lo que no duden que para la próxima edición el alcalde Coronado Posadas, se deje caer más a fondo en este tipo de eventos, pues todos sabemos que es para hermandad mas a esta comarca del altiplano tamaulipeco y hacer región.

Por otra parte, en la reciente carrera atlética promovida por el Comité Directivo del PAN en Tamaulipas y celebrada en la capital del Estado, Ciudad Victoria, denominado “Corre y Píntate de Azul”, se vieron muy activas las alcaldesas Marisela Rodríguez González, María Anselma de León Cruz y Laura Córdova Castillo, de Bustamante, Miquihuana y Palmillas, respectivamente, donde este evento no fue meramente político, más bien fue para que hubiera más comunicación familiar y se ejercitara el cuerpo humano, haciendo región entre ellas, por lo que se ve que las tres ediles trabajan de la mano y por una sola causa, estar cerca de su gente.

NOTAS CORTAS

1.- Callada pero eficiente labor es la que realiza el titular de Deportes del Ayuntamiento victorense, Profr. Juan Torres Sena, quien no es muy dado a aparecer en los medios de comunicación, pero la realidad es que su trabajo habla por sí solo. Baste saber que la dirección a su cargo es de las más organizadas del municipio, en cuyos departamentos se trabaja de manera eficiente y coordinada, sin grillas y problemas, donde su única misión es el de promover y desarrollar la práctica de la actividad física en el municipio y sabe que con todo el respaldo del número uno, tiene claro que Victoria será un cabildo con alto grado de reconocimiento estatal y nacional, basado en la contribución relevante y mejora a nivel competitivo de sus referentes. Y no se diga en el área de las finanzas cuyo titular es Alfredo Peña Rodríguez, pues también ahí se trabaja con gran transparencia y honestidad. Bien por ambos funcionarios, hay “resultados”.

2.- Por cierto, el domingo, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estará en Tampico poniendo en marcha la entrega de tarjetas del programa “Becas Benito Juárez”. Seguramente hasta allá viajarán los servidores de la nación de los diferentes puntos de Tamaulipas, por supuesto de Morena, los candidatos locales y los aspirantes al 2021. Que con él viene el paisano Héctor Martin Garza González, alto funcionario de la SEP, entre otros más. Pendientes.

3.- Por cierto, parecía desfile político en la fiesta de cumpleaños del rector Chavira, que se celebró el pasado miércoles por la noche. Del tema lo abordaremos más a detalle el día de mañana.

Por hoy es todo en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com