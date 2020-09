T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

CONFIRMAN LA TRAICIÓN DEL DIPUTADO CALABAZO

X.-“PROMETIÓ AYUDAR AL PUEBLO Y JAMÁS VOLVIÓ A VISITAR A LAS FAMILIAS”

HA QUEDADO confirmado que, el Diputado Federal Héctor Joel Villegas (a) “el Calabazo” es un contumaz traidor, porque éste ex aduanal, “juraba leltad al Partido Morena”, Partido al que, obviamente, no pertenece, pero éste, pensando en su futuro político, “empezó a buscar cobijo”, en el Partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador, donde obviamente, no encontró el pretendido arropamiento político, porque, “SI TRAICIONÓ AL PUEBLO DE RÍO BRAVO” que le dio el voto, para ser legislador federal, “otra tracion mas de su parte no se descartaba”, confirmando finalmente “el Calabazo su etiqueta de traidor”, al votar en la Cámara de Diputados en favor del PRI, para que una Diputada del tricolor, asumniera a la Presidencia del Congreso de la Unión.

HAY QUE señalar que, la actitud “del Diputado Calabazo Villegas”, no era de extrañarse, porque mismos Diputados de Morena, siempre solayaron que, “este legislador de Río Bravo, postulado por el desaparecido PES, “gracias a que le dio una lanita” (por la Candidatura) al corruptazo ex líder Abdías Pineda Morín, “en todo momento se le vio inclinado” en favor de las decisiones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) allá en San Lázaro, “CUYA POSTURA DE TRAIDOR”, como evidencia plena, ha quedado sentada en actas del propio Congreso de la Unión, donde Héctor Joel, estampó su firma en favor del Partido tricolor, donde ahora, sin lugar a dudas, andará buscando “el arropamiento político” que, le fue negado en el PT y MORENA.

Y SI ALGUNA vez, “el ya identificado traidor” Diputado Federal Héctor Joel Villegas “El Calabazo”, pregonó comulgar con los ideales y “las políticas públicas del Presidente AMLO” y del Gobierno de la cuarta transformación, todo eso que él, manifestó, FUE UNA GRAN FALACIA (mentira), porque Villegas, buscó incursionar a la política, solo para verse favorecido económicamente, cuyo objetivo ha logrado, GRACIAS A QUE ENGAÑÓ AL PUEBLO DE RÍO BRAVO, para que votaran por él, engañando también a las familias de Matamoros, Valle hermoso, San Fernando, Méndez, Burgos y Curillas, cuyos pueblos, igual forman parte del III Distirito, “familias a las que para nada ha vuelto a visitar”.

POR ELLO, queda claro que, el Diputado Calabazo, “solo ve, por sus intereses personales, políticos y económicos”, esa es la cruda realidad de este perverso y mercenario Legislador Federal, que de representante popular, no tiene nada, absolutamente, porque Héctor Joel Villegas, “mas que dedicarse a servirle a la gente” que le dio el voto y confió en él, la verdad, salvo que demuestre lo contrario, “no hace nada por ayudar” a quienes, él dice, son sus representados en el Congreso de la Unión.

LO PEOR de este oportunista, gandalla y mercenario diputado Calabazo, por su afán de “seguir engañando al electorado”, PESE A SER UN TRAIDOR EN SU PUEBLO, RÍO BRAVO, llegó al grado de tomarse una fotografía con el Presidente López Obrador, “para lucirla en redes sociales” y los riobravenses, se dieran cuenta que, “estaba muy bien parado o identificado” con el mandatario mexicano, pero todo eso que ha venido haciendo, este mal servidor público “HA SIDO PURO BLOFF”, porque en el marco de trabajo, servicio y apoyo a la gente, este ex aduanal, no ha mostrado el mínimos interés para ayduar o favorecer a las familias humildes, a las que prometió servir, pero irresponsablemente, “El Calabazo”, las ha dejado en el mas completo de los olvidos y pese a ello, “este individuo, ya anda buscando ser candidato a Presidente Municipal por Río Bravo, y por este motivo, “le súper urge encontrar patrocinio” en un Partido político.

HÉCTOR Joel Villegas, “el cabalazo”, llegó a la política, luego de haber sido (despedido) de la aduana de Reynosa, donde operó como inspector fiscal por varios años, logrando su abanderamiento a Dipuatdo Federal, porque “se le pegó al sátarpa” diazordacense ex líder de la hoy desaparecida SAGARPA y también Presidente Nacional del Partido Encuentro Social (PES), que perdió su regsitro, “por no haber alcanzado el porcentaje de votación” solicitado por el INE y por esta razón, repito, “el diputado calabazo”, anda “QUE NO, LO CALIENTA NI EL SOL”, buscando que, “algún partido lo patrocine”, por su ambicion de ser alcalde, a pesar de “HABER TRAICIONADO AL PUEBLO DE RÍO BRAVO”, porque hasta la fecha, nada de lo prometido, les ha cumplido a las familias que hoy están decepcionadas porque “el calabazo”, jamás regresó, para cuando menos saber en que podría ayudarlas, “pero el muy cruel, no lo hizo”.

REZA EL ADAGIO que, “el traciona una vez, traiciona dos o mas veces”. Y en este parámetro de contumaz traidor, se encuentra Héctor Joel Villegas “el calabazo”, quien a pesar de haber dejado a la deriva o al olvido, a la gente de Río Bravo, este perverso vividor de la política, con marcado cinismo, anda intentando por todos los medios “obtener la candidatura a Presidente Municipal”, para con mentiras, volver a engañar a los electores, pero afortunadamente, “LA GENTE YA ESTÁ DESPIERTA” y consecuentemente, ya no confían en este diputado “de PACOTILLA”, porque saben que, este irresponsable político, “sí tracionó a la ciudadanía riobravense una vez, la volverá a traicionar” y por ello, no se descarta que, “ningún partido lo patrocine”, SALVO QUE SUELTE UNA BUENA LANA, “para la compra de la candidatura”. Pero en fin “el tiempo es el que para todo, es el que os dará la razón”.

Por hoy es todo y nhasta mañana.

Para sugrencias y pjntos de nvista en general al email:

[email protected]