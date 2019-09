HIPÓDROMO POLÍTICO POR

CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

CONGRESO DE LA UNIÓN: ¿AUTORITARIO?

Senadores lo mantiene MORENA y Diputados es para el PAN.

Gobernadores panistas se reúnen con el Secretario de Hacienda Federal.

Este jueves todos a clases.

Pedro Granados Ramírez si es profesional y no como otros.

Ratifica Tribunal Electoral de Tamaulipas triunfo de Héctor e Ivette

Maki Esther Ortiz Domínguez: “Ojos que no ven, corazón que no siente”

José Manuel Mireles insulta a la derechohabiencia del ISSSTE en Michoacán

Por desgracia, hay quienes quieren convertir la política en un circo de tres, o más pistas, aunque los daños colaterales pueden ser terribles para la propia política y el país. Así está sucediendo en el Congreso de la Unión: lo mismo en la Cámara de Senadores que en la Cámara de Diputados, lo que desde ninguna arista ayuda a la gobernabilidad democrática del Congreso y menos a la normalidad política del país.

Cosa de recordar el reciente episodio bélico entre Martí Batres, presidente de la mesa directiva del Senado, y el coordinador de los senadores de MORENA, Ricardo Monreal, quienes se enfrentaron por el control de la mesa directiva. Enfrentamiento fraticida cuyo triunfo fue una estrellita de batalla para el zacatecano que, a empellones, sacó a Batres de la directiva morenista en Senadores.

El pleito no fue de MORENA con el PAN, como ocurrió en la Cámara de Diputados, o con el PRI, o con el PT, o con Movimiento Ciudadano. Fue entre ellos. Fue un enfrentamiento de “hermanos”, como permanentemente ocurrió mientras existió el PRD, el partido de tribus y que operaba como tal.

Es innegable, pues, que la desesperación por la falta de acuerdos y la impotencia por modificar los procesos para poder lograrlos, invadió al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, quien dejó escuchar un sonoro “chinguen a su madre, qué modo de legislar”, cuando se llevaba a cabo la votación en lo general de la iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Congreso, con la cual MORENA pretendía mantener el poder y control de los diputados.

Pero no pudieron. Y me parece correcto, porque eso no es un principio de política democrática.

Y en ese esfuerzo, a Don Porfirio se le olvidó que política son consensos. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo allá por 1999 y, lo recuerdo bien, el hombre era un político por los cuatro costados, con una visión integral del país, de lo que debía hacerse por México y también de lo que no debía hacerse. En esa entrevista, Muñoz Ledo hablaba de lo inacabado de la democracia y de que ésta era un proceso por el que todos los días los mexicanos debíamos trabajar. Porfirio Muños Ledo, el único hombre que ha sido presidente de tres partidos políticos, era lo que Aristóteles definía como zoon politikón, por sus dimensiones sociales y políticas.

Y es que, tras varios días de sesión y tensión entre los diferentes grupos parlamentarios, que llevaron a muchas horas de discusión, posturas diversas por parte de los legisladores y hasta el retiro de la presidencia de la Mesa Directiva del propio Muñoz Ledo, el colmo para el legislador fueron los cambios a la iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Congreso, para que lograra su aprobación, lo que definitivamente, no le agradó.

Así, y sin darse cuenta de que el micrófono estaba abierto después de dar una instrucción sobre el reloj del tablero electrónico durante la votación, expresó su inconformidad, con un sonoro “Chinguen a su madre, qué manera de legislar”, para enseguida cerrar el sonido.

Ello habla, si usted me lo permite, de que las cosas en el Congreso de la Unión se están mal manejando, con tintes autoritarios, lo que no es bueno si lo que se quiere es fortalecer a la democracia mexicana.

Este asunto también dio de que hablar al propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien condenó la intentona de la bancada morenista en San Lázaro de modificar la Ley Orgánica del Congreso en busca de retener la presidencia de la Mesa Directiva. Y en su alocución, el tabasqueño usó adjetivos múltiples como vergüenza, simulación, retroceso y componenda…

“Imagínense si nosotros, que estamos planteando una transformación, permitimos que un partido, porque tiene mayoría, pueda aprovecharlo para modificar una ley en beneficio personal, de grupo o de una facción, eso es retroceso. No podía meterme, pero era una vergüenza” -dijo el presidente-.

Al cuestionársele, en específico, por la dimisión de Porfirio Muñoz Ledo, en medio de tretas para torcer la normatividad legislativa, López Obrador sentenció que “la transformación de México pasa por el estricto apego a la legalidad, que se acabe con la simulación, esa máxima de que la ley se respeta en la forma para violarse en el fondo. Nadie puede estar por encima de la ley. Celebro el que se haya resuelto respetar la ley en el caso del Poder Legislativo; es decir, que no se haya modificado la ley orgánica, eso no debía permitirse”.

Por lo pronto, el grupo parlamentario del PAN se hará esta mañana del control de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

1. Este miércoles se dio un fructífero encuentro, calificado como profundo y productivo, entre los integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera.

Al encuentro con el funcionario federal asistieron los gobernadores de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; de Querétaro, Francisco Domínguez Servién; de Quintana Roo, Carlos Joaquín González; de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval; de Yucatán, Mauricio Vila Dosal; de Chihuahua, Javier Corral Jurado y de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis.

Los mandatarios panistas refrendaron al secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, su disposición para encontrar las fórmulas que permitan solventar los compromisos, corregir inequidades y emprender nuevos proyectos en las entidades federativas.

Asimismo, manifestaron su expectativa para ver reflejados sus planteamientos en el paquete económico 2020 que se entregará al Congreso el próximo 7 de septiembre. Asimismo, resaltaron que encontraron en el titular de la SHCP a un interlocutor atento, y propositivo, que honra compromisos y está dispuesto a encontrar soluciones en favor de México.

Ahora, solo falta esperar que los buenos deseos de ambos grupos si se vean reflejados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020

2. La noche de este miércoles, la Secretaría de Educación de Tamaulipas informó que este jueves 5 de septiembre se restablecían las clases y labores educativas de manera normal en los 21 municipios que se encontraban en riesgo ante contingencia por lluvias ocasionadas por el paso de la Tormenta Tropical “Fernand”.

Por indicaciones de Protección Civil, la reanudación de clases se vio sujeta a la valoración de la seguridad del inmueble por parte de la autoridad educativa y por la seguridad de los accesos en la periferia de la Escuela.

Los municipios que suspendieron clases, restablecieron sus funciones de manera cotidiana, luego de que Protección Civil determinó que el fenómeno hidrometeorológico no representa ya riesgo alguno para la comunidad.

3. Por cierto, le comento que la Coordinación General de Protección Civil de Tamaulipas, y su titular, Pedro Granados Ramírez, hizo un buen trabajo al frente del Consejo para mitigar la ocurrencia de situaciones de riesgo ante la llegada de “Fernand” a nuestra entidad.

Y pongo de ejemplo a Pedro, porque desde hace muchos años, el tampiqueño se ha preparado en la materia, se ha capacitado y entiende perfectamente la operatividad y la coordinación interinstitucional, los cómo de la prevención y entiende el A B C de la protección civil.

Y eso hay que reconocérselo y agradecerlo, porque con tiempo, con orden con conocimientos supo conformar el grupo de tarea y dividir las actividades, así como estar atento al paso del fenómeno por tierras tamaulipecas. La naturaleza no tiene palabra de honor, pero con inteligencia y visión se pueden mitigar las circunstancias climáticas desde antes de que ocurran.

Así lo reconocieron desde la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación quienes, muy de cerca, vivieron la operación de la emergencia en Tamaulipas. Y la felicitación nacional no tardó en llegar a Tamaulipas.

Y, lamentablemente, esta mística de trabajo o ocurre en otras latitudes de Tamaulipas, poniendo como ejemplo de lo que no se debe hacer en materia de protección civil, al irresponsable del área en el Ayuntamiento de Reynosa, Federico Pérez, quien ante todo ve por los intereses de la alcaldesa, Maki Esther Ortiz Domínguez, antes que ver por los intereses de la comunidad.

Cosa de recordar el desbarajuste y corrupción promovido desde la oficina del propio Pérez con la Feria de la Ilegalidad 2019. Insisto, mientras en el estado les interesa más el bienestar de la comunidad, en protección civil de Reynosa, vergonzosamente, les intere$a má$ el dinero.

4. El Tribunal Electoral de Tamaulipas ratificó anoche el triunfo del Partido Acción Nacional en los Distritos 10 y 12, con cabecera en Matamoros y desecharon las impugnaciones de MORENA, porque no hay resolución de culpabilidad en la red de funcionarios estatales. Y como no hay funcionarios encarcelados, el Tribunal consideró que no hay delito. Y este jueves la resolución será enviada a la Sala de Monterrey. 5. Mientras los problemas en Reynosa no terminan, la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez anda de gira artística, de informe en informe, como si las cosas en el municipio que debe gobernar fueran miel sobre hojuelas.

Y eso habla de la inconciencia de la originaria de Chihuahua, pero residente en Mission, quien no logra controlar su ambición de poder y dinero. Y, entonces, Maki pone en práctica aquella máxima de que “ojos que no ven corazón que no siente”, y entonces, mientras ella anda de viaje que la ciudad se caiga a pedazos. A ella, Reynosa es lo que menos le interesa, por ese lado.

Porque por el lado de la recaudación y los negocios, tan le interesa Reynosa, que como lo hemos comentado en este espacio hasta la saciedad, Maki quiere entregarle el control del feudo a Carlos Víctor Peña Ortiz, su hijo, el orgullo de su nepotismo.

Así que la Maki tiene casi un mes para viajar por todo el estado acompañando a sus compañeros alcaldes, como midiendo el territorio y a los actores políticos, por aquello que se vaya a necesitar en el futuro.

6. El subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Michoacán, José Manuel Mireles, ofreció disculpas a los beneficiarios de la institución, luego de que se hiciera viral en redes sociales un video donde llama “pirujas” a las parejas de derechohabientes. En su cuenta de Twitter, Mireles subió un video donde expresó: “Ofrezco mis disculpas por esa indebida alusión, espero un poco de comprensión, nuestro instituto está en quiebra y tenemos que ver la forma todos los michoacanos y todos los mexicanos de encontrar una solución adecuada”. El funcionario dijo que los comentarios que hizo fueron de “forma indebida, y por tal motivo, y de todo corazón, ofrezco mis disculpas”.

