HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

CONGRESO DE TAMAULIPAS AVANZA, AUNQUE A ALGUNOS NO LES GUSTE

Estrategia de Comunicación Social del Congreso de Tamaulipas: oportuna y leal.

Nuevo récord de visitantes y recursos por turismo en Tamaulipas.

Fallecen Laura Alicia Garza Galindo y Pedro Reyes Martínez.

“Amlito” ya es Presidente Nacional del PRI: ¿Será este el principio del fin del antes partidazo?

¿En MORENA hasta con la cubeta Yeidckol VS. Monreal?

A partir del próximo primero de octubre, el Congreso de Tamaulipas habrá de cambiar de estafeta, pero no de estrategia, dado que el Partido Acción Nacional, como usted sabe muy bien, seguirá siendo la fuerza mayoritaria en el poder legislativo de Tamaulipas.

Asimismo, el nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso, y de no existir cambio de último minuto, será el diputado electo Gerardo Peña Flores, a quien Glafiro Salinas Mendiola habrá de hacerle entrega de la principal oficina del poder legislativo.

Y esta legislatura ha sido una asamblea que ha hecho un buen trabajo, en donde se han dado importantes avances en la agenda tamaulipeca y se han abordado temas que en otros tiempos hubiera sido difícil ver: se han asumido los compromisos con los grupos vulnerables, a través del Parlamento de Personas con Discapacidad, un evento realmente relevante e histórico que ha propuesto acciones en beneficio de este segmento de la sociedad tamaulipeca.

Asimismo, la Sexagésima Tercera Legislatura de Tamaulipas, aprobó acciones que promueven que, en las escuelas de nivel básico en el Estado, se cuente con un profesional de la psicología que brinde atención a la comunidad estudiantil, además, de que se busca la implementación de un Programa Piloto de Meditación, en estas instituciones educativas.

Destaca también que la venta y entrega de bolsas plásticas en supermercados, tiendas de autoservicio, de conveniencia, mercados y otros establecimientos comerciales en el estado de Tamaulipas sea restringida. Para ello, el Congreso del Estado emitió el decreto LXII-461 donde se reforma el artículo 36 del Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas.

La modificación, que fue realizada el 28 de septiembre del 2018, entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, donde se explica que se adicionan los párrafos 6 y 7 del citado código, el cual deberá ser observado por el comercio en general. Y esta, hay que decirlo, no ha sido una medida fácil de implementar, pero hay que insistir en ella pues en juego está el ambiente que habremos de dejar a nuestras futuras generaciones.

Adicional, al resaltar que las escuelas juegan un papel fundamental, en el fomento de la activación física en la comunidad escolar, el Congreso de Tamaulipas se propuso exhortar a la Secretaría de Educación del Estado, para que emprenda las acciones necesarias para fortalecer la materia de educación física en la entidad.

La Junta de Coordinación Política, que preside el Diputado Glafiro Salinas Mendiola, promovió la Iniciativa, que busca se implementen políticas públicas y/o programas enfocados en fomentar y fortalecerla actividad física en la educación básica, con base en la disponibilidad presupuestal, a fin de disminuir los niveles de sobrepeso y mejorar la salud de la población estudiantil.

En la acción legislativa, se menciona que las actuales políticas y estrategias del Sistema Educativo Nacional, han generado una reducción en las horas a los maestros de Educación Física; es decir, que más de 140 mil alumnos de preescolar y primaria, anteriormente, tenían dos clases, además de un libro de texto de la misma materia.

Pero lo más relevante de todo el trabajo legislativo, ha sido la estrategia de comunicación social, que ha permitido difundir las acciones del Congreso de Tamaulipas entre la sociedad tamaulipeca, estrategia que, sin estridencias, pero sin limitaciones, con oportunidad, pero, sobre todo, con una destacada lealtad por parte del equipo que encabeza Enrique Cárdenas Ochoa, han hecho que esta legislatura esté entregando buenas cuentas a la sociedad de Tamaulipas, a la que se deben los diputados de todas las fuerzas y banderas políticas.

Sin embargo, lamentablemente, hay oscuras voces discordantes que surgen desde la víscera y la envidia, y que no se han dado cuenta que los tiempos ya cambiaron, y que no son aquellos tiempos cuando hacían lo que querían con bienes que no eran de ellos, pero que “alguien” se los permitió apoyados en la impunidad. Y esas mismas voces no han podido, simplemente, superar el coraje y la frustración que les ha generado haber sido y ya no ser. Y ello habla de su irregular equilibrio emocional. Pero como decía Don Miguel de Cervantes Saavedra en su opera prima, Don Quijote de la Mancha: “Si los perros ladran es señal de que avanzamos”, algo que Enrique entiende y lo entiende bien.

Y ya lo hemos comentado en este mismo espacio, esta legislatura es una de las que menos cuesta a los mexicanos, con un grado de transparencia muy importante y que ha venido dando más resultados a los tamaulipecos.

Y la cereza del pastel ha sido la declaración del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Glafiro Salinas Mendiola, en el sentido de que la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de Tamaulipas, no dejará cuentas públicas pendientes de revisar y por resolver y no se dejará un rezago a los nuevos diputados que integrarán la próxima legislatura.

Y esta afirmación simplemente habla de la eficiencia de los diputados. Si no de todos, si de la mayoría. Pero en general, si tenemos que calificar a la LXIII Legislatura del Congreso de Tamaulipas, la calificación, sin regatear merecimientos, es sobresaliente. Se tenía que decir y se dijo.

1. El turismo de verano ha dejado en Tamaulipas una derrama económica superior a los 1,405 millones de pesos, cifra que podría aumentar en los últimos días del periodo vacacional, sobre todo en los destinos de playa, aseguró Fernando Olivera Rocha, Secretario de Turismo de Tamaulipas.

También, las vacaciones dejaron nuevo récord de visitantes a la entidad, entre el 10 y 12 por ciento de más turistas, al registrarse el fin de semana pasado ocupación hotelera al cien por ciento en todos los destinos turísticos de Tamaulipas”, explicó el funcionario estatal.

Con ello se demuestra con datos que las estrategias del Gobierno de Tamaulipas, que preside el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, están dando resultados que impactan en los indicadores de la entidad. Y esos mismos resultados fortalecen la economía de los sitios turísticos, derramas que llegan hasta los bolsillos de los ciudadanos y sus familias.

2. La política de Tamaulipas amaneció de luto. La dos veces senadora por Tamaulipas, ex Secretaria General de Gobierno, y dos veces Diputada Federal, Laura Alicia Garza Galindo, unas de las más aguerridas y talentosas tamaulipecas en el Congreso de la Unión, falleció este domingo en su natal Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Con amplia participación política en Tamaulipas y en el Gobierno Federal, destacó como una gran exponente del sector femenil en la época en que las mujeres abrían brecha en las representaciones federales. Garza Galindo fue cercana colaboradora de Manuel Camacho Solís en la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Además, Garza Galindo fue Rectora del Colegio de Tamaulipas.

Su cuerpo es velado en Funerales Arredondo y sus restos serán cremados este lunes a las 4 de la tarde.

También, este mismo domingo, falleció el ex diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, Pedro Reyes Martínez, también en Ciudad Victoria, víctima de una enfermedad crónica que le aquejaba.

Colaboró con figuras como Ernesto Guajardo Maldonado y con Jorge Quintero García, en la Presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

Su cuerpo es velado en Funerales del Refugio, ubicado en la salida a Monterrey, para ser despedido este lunes también a las 4 de la tarde.

Descansen en paz Laura Alicia Garza Galindo y Pedro Reyes Martínez.

3. Ayer el PRI inició una nueva etapa en su vida política al asumir el ex gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, “Amlito”, su gestión como presidente del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido político. A ojos de los politólogos más avezados, se dice que esta administración podría ser la última del tricolor, y donde deje de existir dadas las tristes condiciones en que se encuentra la administración del Revolucionario Institucional.

Carolina Viaggio, Secretaria General y esposa del ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, es la compañera de fórmula de “Alito”, quienes no tienen mucho tiempo para dar resultados a los militantes priístas que quedan, que sabemos que ya no son muchos, y que se han sentido decepcionados del rumbo que ese partido ha tomado. Y en Tamaulipas no se diga. El antes partidazo se ha desviado bajo la mano, y las enaguas dirían algunos, de Yahleel Abdalá Carmona.

4. ¿Será cierto como se menciona en los mentideros políticos que en MORENA es tan duro el enfrentamiento por el control del partido, que hay voces que acusan que el zacatecano Ricardo Monreal está traicionando al presidente? Hoy en el Senado habrá votación para renovar al presidente de la mesa directiva del Senado, y la lucha está no apta para cardiacos entre Martí Batres Guadarrama y Mónica Fernández Balboa. De quien gané, entonces, se podrá deducir de que cuero saldrán más correas: de Yeidckol o de Monreal.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipodromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @CarlosCortesMX.

HIPÓDROMO POLÍTICO D.R. 2019