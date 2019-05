T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

CONGRESO DE TAMAULIPAS, SEGUIRÁ PINTADO DE AZÚL.

A PESAR de los dimes, diretes, y toda clase de aracles y “pantomimas” instrumentadas por “el merolico de barrio” ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, por mandato de su jefe inmediato “el frutado” Senador Ricardo Monreal Ávila, el próximo 2 de junio “el Congreso de Tamaulipas seguirá pintado de azul”, porque la gente, está convencida de que, “Morena”, por más que intente hacerle ver al contexto ciudadano de que, “ellos son la mejor opción política”, las familias, saben que, este Partido “no es la esperanza de México”, porque el mal llamado “Gobierno de la cuarta transformación”, no es más que, “un remedo al estilo tricolor”, basado esto, en la innumerable gama de falacias (mentiras) que, están a la orden del día, porque desde el primer minuto del Gobierno de Morena, “se le falló criminalmente al pueblo mexicano, al no bajar el precio de la gasolina”, como fue la principal promesa de campaña del Presidente AMLO.

Y PESE AL trillado slogan de “no mentir, no robar y no traicionar”, esto no es más que, parte del cruel engaño consumado de manera artera contra las familias de todos los estratos sociales, pero más en agravio de las que menos tienen, porque al no reducirse los costos de las gasolinas, “como lo prometió hasta el cansancio” Andrés Manuel López Obrador, los que se han disparado irremediablemente, han sido los productos de la canasta básica y ni aun con los nuevos salarios que, dice el Gobierno Federal se han aprobado, no le alcanza a la gente humilde para adquirir los más elementales productos alimenticios. Y pues “los hechos hablan por sí solos”.

POR ELLO, en el escenario político de este 2019, “se vislumbra la clara preocupación y desesperación” de los integrantes de Morena por dos motivos fundamentales, el primero porque saben que la gente de todos los rincones del país y de Tamaulipas en especial, “ya no le dan crédito o no le creen a los políticos de Morena”, porque en esencia “entre los candidatos endebles morenos”, hay muchos traidores ex priistas, ex panistas y hasta ex perredistas, los que por cierto, “no traen propuestas claras y concretas” para convencer al electorado, y lo segundo es que, “entre ellos, hay una pugna de grandes dimensiones del Senador Monreal contra la líder nacional Yeidckol Polevnsky, en la que estos, “más, han venido perdiendo el tiempo”.

Y POR ESTA razón fundamental, los candidatos Morenos, “por cierto no muy conocidos” entre el contexto ciudadano tamaulipeco, “se les ha visto casi solos en sus recorridos”, porque la gente de toda la geografía estatal, sabe que estos abanderados, “no traen nada en el morral”, apostándole únicamente a que, “la gente les dé el voto por AMLO”, pero eso, naturalmente, ya no va a suceder, porque por ellos, “el sufragio no lo tendrán”, porque no traen conque convencer a las familias de las colonias y núcleos rurales y como el Presidente, “se ha venido desgastando de manera evidente e irremediable”, porque ha incumplido en la mayor parte de las promesas que dijo haría por el bien de los mexicanos, por ello, de que gane Morena por Amlo, eso, desde un punto de vista neutral o equilibrado, “ ya no es garantía de triunfo”.

Y PRECISAMENTE por este razonable motivo, “el ultra mega enemigo de AMLO”, el truculento senador “soñador presidenciable” Ricardo Monreal Ávila, no se cansa de enviar a Tamaulipas a su “carga maletas” y “merolico de barrio” Alejandro Rojas, para que éste insensato pelafustán, haga uso desmedido de ataques, contra quien gobierna Tamaulipas, cuyo proyecto mediático, no les ha dado resultados y por ello, continúan a raudales en “las redes sociales” los videos lanzados por el sedicente “sujeto de baja caterva moral” Díaz Durán, contra el mandatario Tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca y pese a toda esa gama de ofensas y descalificaciones que han venido utilizando Rojas y Monreal, “no han tenido los resultados” que ellos esperaban y por ello, la gente “no se une en Tamaulipas, a los desconocidos candidatos de Morena”. Cuya cuestión, está a la vista de todos.

LO MERAMENTE lamentable en este escenario político es que, “los endebles abanderados Morenos”, la verdad, “ya no saben qué hacer o a que santo recurrir”, porque están conscientes de que, “no han ofrecido nada a los electores” y si estos, “no ofrecen nada ante quienes acuden, para pedirles el voto”, es porque ellos saben que, “no tienen la seguridad de que Morena o del Gobierno Federal, los vaya a apoyar para hacer realidad, los que ellos puedan prometer a los ciudadanos, “esa es la cruda realidad, por la que atraviesan los descobijados candidatos”, del mal llamado partido de la Cuarta Transformación. Y ejemplo tangible de ello, es el caso de los Diputados Federales de Morena que, “NO HAN SERVIDO PARA NADA”, porque no tienen el apoyo del Gobierno de la República, muy a pesar de que en el Congreso de la Unión y en el Senado, tengan mayorías. Lo que de nada ha servido a la sociedad nacional.

EN CONSECUENCIA, los ciudadanos de Tamaulipas, como de los de todo México, están decepcionados, eso se vislumbra, porque el Gobierno Federal de Morena, “prometió mucho y poco es lo que ha hecho”, porque las principales promesas que, “la gente creyó, se harían, no se han cumplido” y eso ya lo han explicado reconocidos analistas políticos mexicanos y hasta del extranjero. Y por ello, hay que recordar que, en todo este embrollo político, “el sol no se puede tapar con un dedo”.

ASÍ ES QUE, para la elección del próximo 2 de junio, téngase la plena certeza de que, “EL CONGRESO DE TAMAULIPAS SEGUIRÁ PINTADO DE AZUL”, pues entiéndase que, “al pueblo, los de Morena, ya no los volverá a engañar”, porque los que son funcionarios de este partido, “no traen nada para realmente ayudar a la gente” o bien no los dejan utilizar las herramientas indispensables, para servir a sus representados, cuyo detalle está plasmado en el propio Congreso de la Unión y en el Senado y, eso lo saben el mismo Ricardo Monreal y su lacayo Alejandro Rojas, y por ello, estos, “SIGUEN DANDO PATADAS DE AHOGADO” lanzando descalificaciones e insultos a granel contra el Gobierno de Tamaulipas, pero la gente, ya no hace caso a la sarta de improperios que en “redes sociales” a través videos lanza “el perro pantorrillero” contra el Gobernador de Tamaulipas.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo-com.mx