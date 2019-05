HIPÓDROMO POLÍTICO

CONGRESO DE TAMAULIPAS SERÁ AZUL

Las campañas electorales han entrado a su fase final. Los candidatos a diputados locales podrán hacer proselitismo hoy lunes, mañana martes y el próximo miércoles. Y a partir de las 23:59 horas del miércoles, entramos en silencio sepulcral, que deberá servir a los ciudadanos para tomar la decisión final de por quién deberán votar el próximo domingo 2 de junio. Y aunque los ciudadanos en su gran mayoría ya hemos tomado una decisión con respecto a nuestro sufragio, quizás algunos podrían cambiar el sentido de su voto, pero serían los menos, porque la gran mayoría de los tamaulipecos ya sabemos por quién vamos a votar.

Y es que más allá de lo que digan los partidos y los candidatos, lo cierto es que las encuestas, las serias, las que tienen experiencia y legitimidad con mediciones anteriores, el Partido Acción Nacional lleva la delantera en todo el estado, salvo honrosísimas excepciones, las que no pondrán en riesgo que el blanquiazul mantenga en su poder la mayoría de las curules en el Congreso de Tamaulipas.

Y es que bien pareciera que algunos partidos hicieron todo por no ganar en la elección del próximo dos de junio: el PRI, que en Tamaulipas comanda Yahleel Abdalá Carmona, salvo dos buenos candidatos en todo el estado, en el resto de la entidad no pudieron ligar ninguno. Y en el caso de los dos candidatos, Ofelia Garza Pineda y Ricardo Garza Narváez, no les dieron los apoyos que requerían para poder avanzar más en su camino político.

Por su parte, algunos candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, también se quejaron de lo mismo, de que su dirigencia de partido hizo mutis con los recursos de las campañas, con lo cual los mandaron al matadero electoral.

Y otros más tiraron a la basura las pocas simpatías que los ciudadanos les estaban compartiendo. Caso concreto la candidata de MORENA a Diputada Local por el Distrito 20, con cabecera en Ciudad Madero, Bertha Elena Sánchez Hernández, quien ahora es tema de redes sociales al participar en un cortometraje en avanzado estado de ebriedad, cuando en compañía de unos “cuates” se paseaba contenta, botella en mano, hasta que un operativo antialcoholismo los detuvo y ella, sin mediar vergüenza, solicito “la atención”, lo que finalmente no ocurrió.

No sé a Usted. Pero a mí no me gustaría tener un diputado fiestero, que gastara el tiempo y sus relaciones en pedir atenciones cuando lo que debe hacer es legislar para los tamaulipecos y dar un buen ejemplo, lo que parece Bertha Elena no hará. Además, Bertha Elena trae un historial de enfrentamientos con el presidente municipal de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernión, con quien entonces no llegará a la diputación a construir sino a destruir.

Que podría decir de Javier Villarreal Teherán quien carga a sus espaldas un pasado priísta recalcitrante, quien llegará a servirse a sí mismo antes de servir a “sus representados”. Así lo hizo cuando fue alcalde y cuando fue funcionario de gobierno. Cosa nomás de echar un vistazo al pasado reciente.

Y lo mismo se puede decir de otros abanderados de MORENA, quienes no tienen como avalar una conducta correcta, como Carmen Lilia CantuRosas o José Luis Godina, quienes nunca podrán dejar atrás su pasado político y los hechos, que, en el fondo, han motivado que busquen llegar al Congreso de Tamaulipas.

Y le reitero, con base en el resultado de las mediciones hechas al día de hoy por compañías consultoras encuestadoras serias, yo considero que la mayoría en el Congreso de Tamaulipas quedará en manos del Partido Acción Nacional, lo que será ratificado en las urnas el próximo domingo.

De los partidos que faltan, de los candidatos que restan, hablaremos en próximas colaboraciones.

1. El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Víctor Manuel Toledo como secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en sustitución de Josefa González Blanco Ortiz Mena, quien renunció al cargo por el penoso caso del “aviongate”. Dos renuncias de primer nivel en menos de una semana lo que hace crecer las suspicacias en torno a la estabilidad del gobierno de la 4T.

También, López Obrador nombró al senador Ricardo Ahued, como nuevo Director General de Aduanas.

2. El “chayotegate” nacional está tomando dimensiones que podrían generar un efecto boomerang al gobierno federal. ¿Será, como se rumora, inminente la salida del gabinete presidencial de Jesús Ramírez, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República? En una de esas y si, podría ser.

