POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-CONGRESO NACIONAL DE MORENA DEBE SUSPENDERSE: YEIDCKOL

EN EL MOVIMIENTO NACIONAL POR LA ESPERANZA, su dirigente estatal FAUSTINO LOPEZ VARGAS, quien además es senador suplente por MORENA en Tamaulipas, viene fortaleciendo los cuadros políticos con q ue cuenta la organización que en dias pasados fueron convocados por sus dirigentes nacionales RENE BEJARANO y la diputada federal DOLORES PADIERNA para reiterar el respaldo al proceso que vive México en su camino a la cuarta transformación que construye el presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

ROSARIO IBARRA DE PIEDRA, ex diputada y ex senadora de la República recibirá la presea “BELISARIO DOMINGUEZ” que otorga el senado de la República, siendo ahí mismo donde en inicio de semana se llevo a cabo la aprobación de renuncia del magistrado tan cuestionado como es el ex secretario de seguridad pública, EDUARDO MEDINA MORA.

MIENTRAS QUE EN OTRO ASUNTO, le comento que en e el ejido Ebanito Nuevo, las condiciones de la población ya es de hartazgo con la representación del comisariado de dicha comunidad en el municipio de Rio Bravo porque es un elemento que lleva años y años en el cargo y cuando hay falta de agua o servicios o los caminos rurales que conducen a esta población son deteriorados por la madre naturaleza, el individuo de apellido IZAGUIRRE, prefiere andar acomodándose en la política que atender y gestionar la situación que viven los habitantes de esta comunidad rural en el municipio de Rio Bravo y de lo que hay quejas

CARLOS ALBERTO RAMIREZ, prepara para el dia 19 de octubre la asamblea que dará validez al distrito IX federal para la conformación del partido encuentro solidario que a nivel nacional pretende coordinar y dirigir e tamaulipeco ABDIES PINEDA MORIN.

EN LA CEREMONIA del 269 aniversario de la capital del estado, tuvo una pifia de las ya comunes entre alcaldes el DR. XICO GONZALEZ al presentar en su mensaje como representante del gobernador del estado al LIC. GERARDO PEÑA FLORES cuando iba en su calidad de lo que es, presidente de la JUCOPO, pues es muy claro que la división de poderes sigue vigente, pero aquí ya lo hicieron de mala fé o con mensaje, la verdad es que PEÑA FLORES es representante de uno de los poderes del estado y no es parte como se sabe del poder ejecutivo.

YEIDCKOL POLEVNSKY, secretaria general del Partido MORENA, dijo que se debe suspender el congreso nacional y por ello ahora dijo ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN que coincide por primera ocasión con esta secretaria general en funciones de dirigente nacional del partido MORENA al no estar a la altura ni en las condiciones confiables de un padrón de militantes que elija a sus consejeros ni dirigentes y mucho menos lleven a cabo el congreso nacional programado para el dia 19 y 20 de noviembre.

ALLA EN MATAMOROS Les dijo El secretario del Ayuntamiento, FEDERICO FERNANDEZ MORALES a los ciudadanos para que no caigan en la desinformación que se genera irresponsablemente en las redes sociales, intentando crear pánico con presuntas noticias que no tiene sustento alguno.

En conferencia de prensa el funcionario municipal desmintió el presunto “toque de queda” que se mal informó en redes sociales “reconocemos que hay hechos delictivos menores como se presentan en cualquier ciudad de todo el mundo, y en donde las autoridades de los tres niveles de gobierno trabajan al respecto; pero de eso, a un toque de queda hay una distancia abismal”.

Completamente falso agregó, que la gente no debe salir después de las 11 de la noche, cuando Matamoros es una ciudad de gente trabajadora, muy productiva que sale y entra a sus trabajos en esos horarios del segundo y tercer turno, respectivamente.

POR NUEVO LAREDO, le comento que Vecinos de la colonia Villas de San Miguel 3, reconocen que el presidente municipal ENRIQUE RIVAS no los ha dejado solos y ahora a través del Programa Acción Inmediata (PAI) continúa con repavimentaciones, reparación de alumbrado público y limpieza urbana.

Con la regidora del sector Alma Rosa Castaño, secretarios, directores y diputados locales, el alcalde recorrió calles del sector y vecinos le agradecieron atenciones y destacaron que Rivas es el único presidente en visitar la colonia desde su creación.

«Es la primera vez que un presidente viene a visitarnos. Agradecemos los trabajos de limpieza, bacheo y alumbrado que tanta falta hacían», dijo Gabriela Cantú.

Adriana Hernández reconoció el trabajo del gobierno municipal en la colonia y el compromiso de Rivas de seguir apoyándolos.

A QUIEN LE comentamos no hay que perder de vista es a la senadora suplente tamaulipeca de MORENA, ROSY CANTU quien además lleva a cabo una excelente labor al frente de la asociación civil “amigas de Corazón” Y que anteriormente ha sido regidora del ayuntamiento de Reynosa, pues en el gobierno federal requieren personas con experiencia, pero sobre todo con sensibilidad social y política asi es de que.

POR CIERTO, en el COEP Rio Bravo, se preparan activamente para la realización de diversos eventos en unos días mas que estará anunciando la dirigencia a cargo del maestro HUGO ORLANDO GUERRA GARCIA como parte del proyecto de trabajo de la asociación civil riobravense que a su vez se encuentra creciendo a nivel estado donde tomará protesta en próxima fecha el LIC. JUAN MANUEL TORRES GONZALEZ como dirigente en el municipio de Ciudad Victoria en un evento de trascendencia.

