POR: JUAN MANUEL MARTINEZ SUSTAITA

*.- Conmemoraron el inicio de Revolución Mexicana.

*.- Actividades las encabezo el alcalde Mateo Vázquez.

El alcalde Mateo Vázquez Ontiveros, en compañía de su esposa Coral Fentanes presidenta del Sistema DIF Municipal e integrantes del Cabildo encabezo diversas actividades este día.

El jefe de la comuna mantense Mateo Vázquez Ontiveros, inicio sus actividades este día, con honores a la bandera nacional en el Monumento a la misma ubicado en la plaza principal “Gral. Plutarco E. Calles”.

En esta ocasión los honores a nuestra enseña nacional, fueron con motivo de cumplirse el 108 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, movimiento social que termino en su mayor parte con la desigualdad.

Posteriormente a esta actividad, el alcalde Mateo Vázquez Ontiveros encabezo el tradicional y también llamado desfile deportivo con la participación de diversas instituciones educativas de esta Ciudad.

El desfile inicio en la Plaza “Gral. Aarón Sáenz Garza” por la Avenida Hidalgo hasta llegar a la calle Guerrero, dar vuelta a la izquierda por la Manuel González y de igual forma por la Avenida Juárez y pasar por la presidencia municipal.

A su paso por las referidas calles el desfile fue observado por centenares de familias que disfrutaron del espectáculo brindado y al pasar frente a palacio local recibieron vivas y aplausos encabezados por el alcalde.

En el desfile deportivo militar, participaron elementos del glorioso ejército mexicano como de diversas instituciones de asistencia social y recibieron un reconocimiento del respetable público y autoridades correspondientes.

El alcalde Mateo Vázquez Ontiveros, encabezo también invito y sostuvo conferencia de prensa con representantes de diversos medios de comunicación y junto a su esposa, encabezo la Kermes en la plaza principal.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que las actividades encabezadas por el alcalde Mateo Vázquez Ontiveros estuvieron de lo mejor y como parte de ello, un año más se desarrolló el desfile deportivo militar.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. En más cuestiones relacionadas con el desfile deportivo militar, manifestamos que previo al desarrollo del mismo, autoridades municipales encabezadas por el alcalde MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS incluyendo de Tránsito Local, determinaron suspender el tráfico vehicular por la Avenida Hidalgo y calles Guerrero, Manuel González y Avenida Juárez, de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde del mismo día….. Cabe mencionar que por tal motivo, el presidente municipal MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS a través de las áreas correspondiente realzo un llamado a la población a retirar sus unidades vehiculares de las calles mencionadas desde temprana hora para evitar multas y sanciones por parte del departamento de Tránsito local, habiéndose tenido conocimiento hasta el momento de redactar los presentes comentarios, que la ciudadanía respondió al exhorto y que todo se desarrolló en un marco de normalidad….. En información del Congreso del Estado, manifestamos que al reanudarse las actividades de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, se dictaminaron procedentes diversas acciones, a fin de otorgar mayor certeza jurídica al procedimiento sobre la figura del veto, así como para dar paso al establecimiento de casinos, centros de apuesta y similares, en el Estado, estableciendo con ello, las herramientas fiscales para fortalecer las arcas públicas en Tamaulipas….. Sobre el mismo tema, damos a conocer que las y los integrantes de estos órganos parlamentarios, continuaron con el análisis de las reformas al artículo 68 de la Constitución Política del Estado, con el propósito de dotar de ilación y correspondencia a las disposiciones relativas a la parte final del procedimiento legislativo, subsanando las lagunas jurídicas en cuanto a la figura del veto….. Con relación a lo anterior, el Diputado VICTOR ADRIAN MERAZ PADRÓN, realizó algunas precisiones en la forma en que el ejercicio del veto debe asumirse en la práctica parlamentaria, respecto a una ley o decreto enviada por el Congreso al Ejecutivo, pues el mecanismo constitucional establecido en el texto vigente hace evidente la necesidad de complementarlo y perfeccionarlo….. Por cierto que en cuanto hace al legislador ALEJANDRO ETIENNE LLANO, deberían efectuarse otros ajustes, mas sin embargo, su propuesta no fue respaldada y se declaró positiva la Iniciativa con la propuesta de VICTOR ADRIAN MERAZ PADRÓN, donde destaca que la constitución Local, estará a acorde con la General, en la parte final del procedimiento legislativo y “Se aclara en el mismo las fases correspondientes al veto parcial y pleno, así como a las consecuencias jurídicas de uno y otro supuesto en el texto constitucional”….. En otro tema, se dictaminaron viables las reformas que autorizan a los Municipios, expedir permisos o licencias sobre uso de suelo o construcción para casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego o similares, cualquiera que sea su denominación, pues se busca generar nuevas cadenas productivas de valor que indirectamente potencialicen el desarrollo económico….. En lo referente a las reformas, destaca que en la Ley de Hacienda para el Estado, se crean dos nuevos impuestos, uno relativo a los juegos con cruce o captación de apuestas y el otros referente a la participación en juegos con cruce de apuestas, también se fija en la Ley de Seguridad Pública, la obligación para que la Policía Estatal, coadyuve y brinde apoyo de la fuerza pública cuando se trate de los mencionados establecimientos, entre otros….. Por su parte la Diputada TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ, señaló que a dos años de la actual Administración Pública del Estado, se han originado mecanismos y creado órganos para combatir y desalentar factores que aquejaban derivado de los espacios mencionados, “Hoy en día hay una Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, que permite identificar aquellas operaciones con recursos de procedencia ilícita”….. Resaltó que Tamaulipas, está preparado para reactivar estos centros, ya que se cuentan con los mecanismos idóneos para garantizar la seguridad y el recto desempeño, a favor de restablecerlos y puedan instalarse en la entidad, apegados a la legalidad y no para fines delictivos….. Destaco la legisladora local, que con esta propuesta del Diputado HUMBERTO RANGEL VALLEJO, se atraerá el turismo, se promueve el desarrollo urbano, además, a diferencia de antes, la ludopatía será materia de salubridad, ya que quienes tengan este problema serán atendidos por la dependencia competente….. La legisladora TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ, precisó que esta propuesta de reformas a diversos ordenamientos locales, entraña una forma estratégica e integral de fortalecer el desarrollo económico de Tamaulipas, así como la recaudación fiscal para contar finanzas más sólidas, ya que se retoma en consideración lo relativo a la seguridad pública y a la salud….. Mientras que el Diputado ANTO TOVAR GARCÍA, mencionó la postura ante este tema, que consideró debe ser detallado a profundidad al reunirse con Asociaciones, para tener un mayor panorama de lo que se va a establecer y no correr riesgos, a su vez, mencionó que es una acción legislativa reciente y existen otras en rubros de gran impacto, como el educativo y de salud que aún no se analizan, por lo que pidió agilidad en sus trámites….. Con estas reformas, se busca una verdadera potenciación en la libertad económica y atraer inversiones productivas que generen fuentes de empleo entre la sociedad tamaulipeca, en razón, que al permitir la instalación de estos centros significará el aumento de la competitividad del Estado, en el mercado del entretenimiento, que hoy en día se ha visto transferido a las entidades federativas vecinas….. El pasado viernes en el municipio de Ocampo, falleció nuestro primo hermano GREGORIO “Goyo” MARTÍNEZ BAEZ, hijo de mis tíos VÍCTOREANO MARTINEZ VÁZQUEZ, HERMANO de mi papa también ya fallecido MANUEL MARTÍNEZ VÁZQUEZ y de mi tía DELFINA BAEZ DE MARTÍNEZ, también ya fallecida a la edad de 105 años….. Mi primo “Goyo” MARTÍNEZ BAEZ, era hermano de mis primas FELICITAS (+) así como de MARIA GUADALUPE y MARÍA DE LA LUZ MARTÍNEZ BAEZ, como también de SANTOS, GUILLERMO, EMELIO y GONZALO todos de apeido MARTINEZ BAEZ….. Mi primo “Goyo” MARTÍNEZ BAEZ y MARÍA GARCÍA MARTÍNEZ, procrearon 5 hijos que son: ROGELIO, OSCAR MANUEL, JORGE, DALILA y ALICIA, todos ellos de apeido MARTÍNEZ BAEZ y para los que va también nuestro más sentido pésame a través de este espacio independientemente que los acompañamos en sus momentos de dolor, QEPD mi primo “Goyo”.

