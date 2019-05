AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

“El JAVO” ensucia proceso electoral

Consolida Alberto Alarcón unidad cañera

La Cercanía del SNTE, Uno a Uno

Desde mucho antes del arranque de su campaña política, una buena parte de los fundadores, directivos y militancia del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) no sólo rechazaron la candidatura del ex alcalde de Mante y ex diputado local de origen priista JAVIER “JAVO” VILLERREAL TERÁN sino que también les cerraron las puertas de la oficina de dicho partido político que es representada en esta municipio por el Ingeniero, JORGE SALOMÓN GONZÁLEZ, quien también se ha pronunciado en contra de las imposiciones al interior de la organización política.

OMAR SALOMÓN, también aclaró que no trabajaría en esta contienda electoral por MORENA, y mucho menos a favor de JAVIER VILLARREAL TERÁN.

REFUGIO ESPRIELLA, otro de los ex aspirantes a la candidatura para la Diputación Local por el Distrito electoral local 17 Mante- González, tampoco se ha pronunciado a favor de “JAVO”.

Otros morenistas ni siquiera se han sumado a la campaña del político de origen cavacista, quien asegura que habrá de ganar la elección el próximo 2 de junio.

Y es que la campaña de “JAVO” ha transcurrido en pleitos internos, pero también en acciones violentas como la agresión de la cual fue objeto DAVID PERALES SEGURA, ex represente de programas sociales del Gobierno Federal en este municipio.

Hasta donde se sabe “JAVO” es apoyado por su suplente BENJAMIN LÓPEZ, Consejero Estatal de MORENA, a quien presume como si representara a toda la militancia de MORENA.

Otro grupo que apoya al candidato a diputado local es integrado por ex priistas que apoyaron en la contienda electoral pasada a JULIO PORTALES MARTÍNEZ, ex candidato a la alcaldía, así como a TINO SÁENZ COBOS, ex candidato a diputado federal.

Recientemente, una colaboradora de la campaña de VILLEARREAL TERÁN de nombre KARLA NIÑO se vio involucrada en una supuesta reunión con vecinos de la colonia Vicente Guerrero de El Mante, a quienes presuntamente ofrecía gestionar la inscripción a los programas federales otorgados por el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Señalaron que dicha persona se ostentó como enlace de programas sociales del Gobierno Federal, pero la jefa de campaña de JAVIER VILLARREAL, ALMA RITA MORALES en una de sus cuentas de Facebook desmintió lo anterior al asegura que KARLA NIÑO no era trabajadora del Gobierno Federal.

Son las redes sociales quienes han publicado diversas informaciones al respecto, así como también vídeos donde no solamente rechazan a “JAVO”, diciéndole en su cara que no votarán por él, dado a que cuando fue presidente municipal y diputado local sólo se benefició de manera personal, y después se fue del Mante por muchos años.

En uno de sus recorridos de campaña y al llegar a un negocio comercial, el candidato de MORENA fue balconeado y chamaqueado por un par de mujeres que le tomaron video al momento en que les solicita el voto, donde hace promoción política usando el nombre del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, y promocionando también las supuestas bondades de los programas federales.

El candidato de MORENA a la Diputación Local por el Distrito 17 Mante- González, también lanza críticas contra algunos gobiernos panistas, así como contra el candidato a diputado local por el PAN, por el Distrito 16, Dr. JUAN ENRIQUE LICEAGA PINEDA, acusándolo de haber sido priista, y a quien señala de haber sido alcalde de Gómez Farías hace apenas seis meses. “Y a él, no le dicen nada”, dijo “JAVO”.

De plano se nota que “El JAVO” no conoce ni el Distrito 17, pero tampoco el Distrito 16. Tampoco sabe que el Doctor LICEAGA PINEDA fue presidente municipal de Ocampo, Tamaulipas, pero hace más de tres años.

El suplente de “JAVO” también le entra a la promoción política, utilizando la imagen de LÓPEZ OBRADOR, y prometiendo que ya todos los apoyos federales van a bajar a los más necesitados..

Haciendo referencia a otros ex priistas como SONIA MAYORGA, MATEO VÁZQUEZ y NOÉ RAMOS, “EL JAVO”, dice- “ellos fueron presidentes de mi comité seccional en la Arbustos, trabajaban conmigo, hasta ANDRÉS MANUEL fue presidente del PRI”.

“Aquí le voy a decir una cosa, aquí lo más importante es que los meros meros, es decir los de hueso colorado lo elijan a uno como candidato, discúlpeme que se lo diga, pero yo soy enemiga de los dedazos”, le dice una mujer que se identifica como MARY- al candidato morenista, quien inmediatamente aclara: “Perfecto, yo sí eso, gané, fíjese, del 60 por ciento de los votos, yo en Tamaulipas saqué el 52 por ciento, fue el más alto. SALOMÓN sacó 6 puntitos, y ESPRIELLA 7 puntos, ellos (los morenistas) saben, por eso están conmigo aquí, el 97 por ciento de la gente de MORENA me apoya”.

“Se me hace muy raro, se me hace muy raro, pero bueno”, le espeta doña MARY a “JAVO”.

Enseguida, BENJAMÍN LÓPEZ, candidato suplente, le entra al quite, avala la candidatura de su candidato titular y dice- “Tenemos que apoyar a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR para que gane el Congreso, y ya el gobierno no le ponga trabas para que todos los proyectos que vienen lleguen directo a ustedes, por eso necesitamos a MORENA en el Congreso”.

“Pues tienen que venir directo, porque desde que ANDRÉS MANUEL empezó él, dijo- los apoyos van directos, ya no habrá intermediarios”, les dijo doña MARY.

Y es que todo empezó con un saludo y una promoción de AMLO por parte de “JAVO”: “El voto es libre y secreto, ANDRÉS MANUEL les manda saludos, los apoyos están llegando, y el gobernador parándolos con un amparo, pero ya le ganó el amparo ANDRÉS MANUEL hace cuatro días, ya empezaron a fluir de nuevo los apoyos para todos”.

Pero bueno, más claro ni el agua la irresponsabilidad del candidato, y mucha gente en la redes sociales, dice- eso los priistas también lo hacían, y no se equivocan si se toma en cuenta que el candidato y la mayoría de su equipo de trabajo son de origen priista.

Ese ha sido el principal coraje de los verdaderos morenistas, cuyo partido se ha convertido en la cueva de corruptos ex priístas que después de haber hundido el barco tricolor en Tamaulipas, encontraron refugio en el partido de AMLO, donde la doctrina o ideología de no mentir, no robar y no traicionar se las han pasado por el arco del triunfo.

DEL ARCHIVERO…

Rumbo a la culminación de la zafra cañera, los productores del dulce abastecedores del ingenio Aarón Sáenz Garza de Xicoténcatl, Tamaulipas, van por muy buen camino, tanto los de la CNC como los de la CNPR, dice enfático ALBERTO ALARCÓN HANÚN, de la CNPR, quien reconoce que esta zafra va por muy camino y con excelente resultados para las familias cañeras de Gómez Farías, Ocampo y de Xicoténcatl.

Y es que el líder cañero dice estar satisfecho por el trabajo realizado a diario por miles de personas que dependen de la caña de azúcar, ya que se están cumpliendo las metas, lo que permitirá cerrar una zafra fuerte.

Este en un logro en la presente zafra y se debe al trabajo conjunto entre la organización cañera, encargados de cosecha, productores y cortadores de caña, pues gracias al trabajo conjunto y la entrega a tiempo de la caña al ingenio, se ha logrado un importante rendimiento.

Se espera que el karbe continúe subiendo para poder tener alcances por tonelada de caña de azúcar que supere al del año pasado.

Por otro lado, las familias cañeras de la CNPR reconocen en ALBERTO ALARCÓN su liderazgo, trabajo y entrega a favor de la defensa de los intereses de quienes dependen de este importante sector, debido a que también la propia organización cañera ha contribuido también al apoyar el rubro social, con la entrega de becas, así como viviendas, y la rehabilitación de aulas en instituciones de educación.

En este sentido, el propio ALBERTO ALARCÓN se ha comprometido con el apoyo de la organización CNPR a seguir trabajando de manera honesta en favor de la familia cañera.

Pasando a otros asuntos, le comentamos que el Secretario General de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, JOSÉ RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, acompañado del representante del CEN del SNTE, EDGAR CUEVAS GARCÍA, encabezó en ciudad Mante, Tamaulipas, una reunión con Secretarios Generales y representantes de los centros de trabajo, para conocer de cerca sus necesidades y resolver sus necesidades.

Lo anterior, en el marco del eje estratégico que establece la cercanía de sus dirigentes con los agremiados, como ha dejado de manifiesto el líder de los maestros en el Estado “Cercanía SNTE, Uno a Uno”.

En el encuentro en el que se establecieron mesas de trabajo, GUEVARA VÁZQUEZ, exhortó a los Secretarios Generales a fortalecer la organización sindical, así como a resolver la problemática que enfrentan los trabajadores de la educación en diversos temas, además de garantizar sus derechos y prestaciones laborales.

Y ya para finalizar, vaya nuestra más sincera felicitación para todos nuestros lectores que este 10 de mayo celebraron un año más de vida, así como también a todas las mamás del mundo mundial por ser su día. Sale y vale.

lerma2002@hotmail.com

lermavillegas2002@gmail.com