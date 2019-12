SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-CONSOLIDAN CONFORMACIÓN DEL PES: CRL

VICTOR MANUEL RIOS en la ciudad de Matamoros, se llevó las palmas nuevamente de sus amigos y compañeros al realizar la ya tradicional posada que año con año efectúa y con un lleno total en el auditorio municipal refrendó su aprecio a los asistentes, con quienes trabaja dia con dia los 365 dias del año.

ASI COMO EL reconocimiento social de la población que ha aportado y ayudado no solo por ser el secretario de gestión social del comité municipal del PRI en Matamoros donde no dude amigo lector que mucho tiene que aportar en la oportunidad que su mismo partido le brinde para seguir avanzando.

EN CUANTO A LA situación que priva en el comité directivo estatal del PAN, solo le comentare que el arrogante y fantoche de LUIS RENE CANTU GALVAN que le hace de dirigente estatal del partido acción nacional, ya anda queriendo imponer candidatos como si fuera este fulano un erudito en la materia de operación política electoral.

LUIS RENE no sabe ni la o por lo redondo, poco o nada tiene de conocimiento de la política estatal que vive el panismo en el poder en este momento y por mas cursos intensivos que tome para ponerse a modo y al dia de cómo están las condiciones políticas para el año venidero y más allá de este en el 2021, hubo quien ya le dijo al oído que será en un descuido el candidato a la alcaldía de Reynosa. UFF y recontra UFF.

EN EL PROYECTO de integración del partido encuentro solidario, el abogado reynosense, CARLOS ALBERTO RAMIREZ LOPEZ no hay que perderlo de vista, pues el trabajo que ha venido desarrollando para la construcción de este instituto político, lo han fortalecido y no dudamos que el dirigente nacional del mismo instituto político sea HUGO ERICK FLORES quien contribuyó en mucho a la causa política de la cuarta transformación.

Y como tal en Tamaulipas quien lo fortalece es el mantense RIGOBERTO RODRIGUEZ RANGEL a quien no lo dejemos de lado pues puede ser una pieza clave en la conformación de la dirigencia en la entidad y a nivel nacional.

El tema político es de que el mantense ha rebasado a otros liderazgos del norte del estado que se sentían respaldados pero su ambición y mediocridad para las lides políticas como es el caso de ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ que se encuentran comiendo de la ubre presupuestal desde los gobiernos del PRI en el área de recursos humanos de ISSSTE Rio Bravo de ahí se apalanca para mantener al partido en el caso de Rio Bravo cerrando la puerta a otros elementos que podrían ser participes y fortalecer aun mas a dicho instituto político.

Y HABLANDO DE DIFERENTES PARTIDOS, tenemos al ingeniero GUILLERMO ACEBO SALMAN, ex dirigente del PRI, ex diputado federal por el PRI y otras hierbas mas, ahora anda en un proyecto diferente al partido revolucionario institucional donde lo conocimos y donde muchas veces alzó la mano para ser el candidato a la presidencia municipal, cargo que no le dieron la oportunidad nunca y en este momento anda con todo en el partido de los CALDERON.

ALEXANDRO DE LA GARZA VIELMA, secretario de la contraloría del municipio, no hay que perder de vista su trabajo como funcionario, como un servidor público responsable que ha cuidado hasta mas no poder la situación de una importante área en el municipio de Reynosa como es el caso de la contraloría donde pasa todo de todo de cada una de las áreas del gobierno municipal y donde exige a su personal que las cosas se hagan conforme a lo que marca la ley.

LUIS CEPEDA CRUZ, jefe de la oficina fiscal del estado y ex dirigente del PAN en Valle hermoso, deseo lo mejor al personal de la oficina de gobierno a su cargo en Valle hermoso donde no hay que perderlo de vista, pues su trabajo político y social de muchos años se ha tenido vigente a lo largo de muchos años.

QUIEN ES se encuentra cobrando como director de ingresos en el área de finanzas del municipio, es el contador JULIO BORREGO que no lo desampararon ni de día, ni de noche.

Después de dejar la secretaria técnica de la COMAPA Reynosa, asumió esta dirección como reconocimiento a su labor, saludos.

MIENTRAS Que a otros personajes no los reubicaron en cargos desde que llegó JESUS MARIA MORENO como gerente de COMAPA Reynosa donde le ha sido difícil la encomienda al no contar con el equipo suficiente dentro del organismo.

Por cierto, ahí se desempeña aún como gerente comercial dando buenos y positivos resultados el lic. FERNANDO HERRERA MARTINEZ.

NO PODEMOS decir lo mismo del mequetrefe y abusivo funcionario de ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ que además de cobrar como director den el área de SEDESOL municipal, su esposa se levanta mas de 80 mil de los grandes como regidora entre sueldos y compensación, como es permitido este tipo de acciones de que parejas y hasta familias completas ganen de un solo plumazo esos sueldazos.

Además de la pendiente investigación que podría hacerse del mal manejo que realizó el susodicho como gerente de administración en COMAPA Reynosa y su personal bajo su mando.

EL PASADO inicio de semana, REYNALDO GARZA ELIZONDO, dirigente de la CTM en Reynosa, repitió la posada que año con año les hace a los periodistas y representantes de medios de comunicación con desayuno y rifa de regalos en compañía de los dirigentes de los diferentes sindicatos que conforman a la federación de trabajadores de Reynosa.

EDGARDO MELHEM Y MAYRA OJEDA, asumen la presidencia y secretaria general del PRI estatal este domingo a las doce del dia por lo que se concentran allá los directivos y dirigentes de este partido.

Por su parte nos informó CARLOS GARCIA REYNA, regidor del ayuntamiento de Rio Bravo y flamante secretario de organización del tricolor municipal que un fuerte contingente estará haciendo acto de presencia en la sede del partido hasta donde también arribaría ALEJANDRO MORENO CARDENAS, dirigente nacional del partido y CAROLINA VIGGIANO como secretaria general para atestiguar su toma de protesta del nuevo comité directivo estatal.

EGIDIO TORRE CANTU, GUILLERMO MARTINEZ Y JORGE ABREGO podrían estar siendo señalados para darles un llamado por parte de la autoridad correspondiente.

Por cierto, recuerdan a MIGUEL GONZALEZ SALUM, aquel fulanito pedante que fue alcalde y diputado federal por la capital del estado postulado por el PRI que acudía a los eventos rodeado de guaruras y personal que le abría paso entre la gente como si fuera el príncipe de la capital de estado.

Pues comentan que anda queriendo regresar, pero no lo que pudo haber olvidado, sino a la política y hay algunos aduladores.

-SE FORTALECE SECTOR MAQUILADOR EN NUEVO LAREDO

-RELEVOS DENTRO DEL PRI A NIVEL MUNICIPAL

Importante comentar que en La región de los Dos Laredos reporta un crecimiento en este 2019 de un 7 por ciento en sector de la industria maquiladora, gracias al trabajo en conjunto entre las dos ciudades y a su posición geográfica que logró atraer la atención de empresas maquiladoras que se instalaron en esta frontera.

El presidente municipal ENRIQUE RIVAS, en reunión con autoridades de Estados Unidos de los tres órdenes de gobierno, informó que la región reporta este crecimiento y aseguró que los Dos Laredos seguirán trabajando en equipo para reforzar el desarrollo económico.

“Hoy por hoy la región de los Dos Laredos ha reportado un importante incremento en la construcción, un 7 por ciento; visité empresas maquiladoras, en donde líneas de producción que se pudieron ir a Zacatecas, Mexicali, Ciudad Juárez, decidieron quedarse en Nuevo Laredo por encontrar mejores oportunidades de crecimiento”.

Agregó que con la agilización de trámites y las mejores oportunidades de crecimiento, su gobierno impulsa a las empresas a instalarse en esta ciudad.

Aseguró que la ampliación de líneas de producción son un beneficio mutuo para los Laredos, además de originar empleos y mejores oportunidades laborales para los neolaredenses.

“La probabilidad de nuevas inversiones para llegar a la ciudad el próximo año, fortalecen a Nuevo Laredo y la región”, puntualizó el alcalde.

En Reynosa, quien estuvo llevando posadas con motivo de las fiestas decembrinas, es el abogado y joven reynosense LUIS MIGUEL IGLESIAS visitando la colonia Prados de Alcalá donde recibido por familias de ese sector le agradecieron se acordarán de llevar algo de alegría a la niñez de esta colonia.

Igualmente agradeció el respaldo de BERENICE G. DE PEREZ, CAROLINA IGLESIAS E IVAN VALDEZ por el apoyo recibido.

Se anuncia que el LIC. BENITO SAENZ BARELLA, después de cumplir la encomienda con uno de los primeros lugares a nivel nacional de cobertura en el trabajo electoral pasará en la nueva directiva del comité estatal del PRI a ocupar una sub secretaria de operación política en la zona norte del estado donde ya estuvo demostrando su trabajo y habilidad política sin olvidarse de su Reynosa donde ya fue diputado local, regidor, funcionario público estatal y municipal además de dirigente sectorial y de su partido.

SE COMENTA ya que andamos en las lídes del PRI que los relevos de dirigencias municipales podrían ser la primera tarea del nuevo dirigente estatal EDGARDO MELHEM SALINAS Y MAYRA OJEDA.

Mientras que en lo que corresponde el trabajo de los sectores podrían también ser llamados a cuentas para renovarse o morir en la pelea política electoral.

Tenemos un sector CTM vacío en liderazgo en manos de EDMUNDO GARCIA ROMAN que ha acabado por empinar al sector CTM Tamaulipas y no se diga en la de la red de jóvenes donde el anonimato es total de quien o quienes lo representan dentro del PRI.

Que decir del movimiento territorial o de las áreas de la fundación COLOSIO, ICADEP, organismos que anteriormente se peleaban a todo pulmón para dirigirlos.

POR SU PARTE EN Valle hermoso, a quien no hay que perder de vista es al maestro y ex diputado local por el PANAL, ROGELIO ARELLANO que podría tener una nueva encomienda dentro del servicio público además del trabajo dentro del magisterio que tiene el también ex coordinador del SNTE en aquel municipio.

EN MORENA le comento que los morenistas esperan que el congreso nacional del mes de enero les de una lucecita por donde seguir construyendo el partido movimiento de regeneración nacional que no ha tenido un rumbo seguro y fijo como objetivo.

ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN manifestó en un video por redes sociales que estará realizando campaña a favor de el fortalecimiento de este partido donde es senador suplente del líder de la bancada en el senado RICARDO MONREAL, además de un trabajo de apoyo político y moral a los lideres verdaderos y personajes que garanticen el trabajo político de los morenistas para enfrentar el 2021 en el proceso electoral donde se renovará el congreso del estado, federal y ayuntamientos.

ENVIO mi felicitación por su cumpleaños este pasado 12 de diciembre a PANFILO TAMEZ GALVAN, ex gerente de COMAPA Rio Bravo; JOSE GPE. ESPINOZA, MARTINA MINOR, ANGEL CORTES, MIGUEL ANGEL AREVALO, EMMANUEL ALONSO, GUADALUPE LOPEZ HERRERA, JOSE GUADALUPE TORRES CARRERA, JORGE ROSALES, LUPITA RODRIUGEZ RODRIGUEZ ASI COMO en este 13 de diciembre a MIGUEL AVALOS, JORGE ACUÑA ROBIAS, JOEL MARTINEZ QUIÑONES, GUADALUPE GARCIA ESPINOZA, VIVIANA ORDUÑA, NANCY Y NORA VIVIAN PALACIOS; Asi como a JESUS ANTONIO TREVIÑO Y FABIAN DE LA GARZA ADAME.

TAMBIEN ESTE 14 de diciembre al profesor FARAON GARZA, NORMA TREVIÑO, OMAR GARZA, ENRIQUE GARCIA Y MAYO TREVIÑO.

Y este 15 de diciembre a LOURDES SALDIVAR, OSCAR CORDOVA MADRIGAL, IKER LEAL, JOSE EDUARDO TREVIÑO SOLIS, JOSE EDUARDO CASTILLO GARCIA, LIBRADO TREVIÑO GUTIERREZ Y ELIUD PEÑA…

Envio mi felicitación por su cumpleaños este 16 de diciembre a GLADYS VIVIAN PALACIOS, LUIS CEPEDA, IVAN JOSAPHAT MUÑOZ MARTINEZ, DON ROGELIO GARCIA NIETO, RAMON ALBERTO PADILLA LOO, VERONICA REBECA LOPEZ CANTU, Y CARLOS CHIRINOS…

Y nos veremos.