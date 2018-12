T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“CONTINUARÁN GASOLINAZOS EN MÉXICO”, AMLO LE MINTIÓ A LOS MEXICANOS

SE ACABÓ el tema de que, MORENA sería la esperanza de México”, como en campaña lo pregonó hasta el cansancio el hoy Presidente de la República Lic. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, quien unido a los Diputados Federales de su Partido (Movimiento de Regeneración Nacional), abatirían juntos “los temibles gasolinazos”, pero hoy vemos con tristeza que, “esa tan anhelada promesa” que hiciera AMLO al pueblo de México, “se ha convertido en un terrible falacia”, porque en lo general “los aliados de López Obrador”, APROBARON LA CRIMINAL continuidad del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), impuesto indebido con el cual “se han encarecido los costos de las gasolinas” y por esta lamentable decisión de AMLO y su mayoría de Diputados, “en México continuarán los gasolinazos”.

LOS MEXICANOS, cansados y hastiados de tanta barbarie financiera SUFRIDA en toda la geografía nacional, por la temible mentira, el engaño y las traiciones de los malos políticos del pasado, en la elección de julio, las familias de todos los estratos sociales, decidieron votar por una nueva alternativa, tributándole el voto secreto y directo a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, confiando “en un mejor horizonte político”, para que a México le vaya bien, pero hoy que, “los Diputados de MORENA” que son mayoría, en plan de aplanadora “aprobaron el IEPS, para que este impuesto, se siga cobrando en cada litro de gasolinas, Magna y Premium incluyendo al diesel, esta decisión de AMLO y “sus ahijados políticos”, ha decepcionado de manera terrible a los propietarios de vehículos y a las familias en general.

LOS DIPUITADOS de Morena, junto a sus aliados de PT y del PES, obraron por “olvidarse del compromiso de acabar con los gasolinazos”, con lo que queda claro que a éstos y, al propio Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, el pueblo, les ha sido ambiguo, ecuánime e indiferente y eso, no se vale, porque “el nuevo gabinete gubernamental”, ha terminado por “SER MAS DE LO MISMO, porque al igual que los políticos del PRI, Los MORENOS y AMLO, “le mintieron criminalmente” a la sociedad que creyó y confió en ellos, cuya cuestión indignante, habrá de causar impacto político en la siguiente ronda electoral de 2019, pero en contra de “los nuevos mentirosos”, que tenemos en el escenario político mexicano.

POR ELLO, creo que, “el Pueblo volvió a equivocarse”, al brindarle el voto y con ello la confianza a López Obrador, quien “viento en popa” USÓ como bandera electoral, “terminar con los gasolinazos” de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Peña Nieto, pero hoy en la cruda realidad, estamos viendo que, LOS GASOLINAZOS CONTINUARÁN, pero estos “despiadados gasolinazos”, ahora serán de ANDRÉS MANUEL, porque anoche, “el maldito IEPS” que es el que genera que el litro de gasolina, “ande por las nubes en sus precios por litro”, fue aprobado por los traidores legisladores de Morena, cuya traición, ha sido “un golpe bajo” de irremediables consecuencias para las familias más vulnerables de nuestro país.

LOS LEGISLADORES de Morena, por su mayoriteo son los que, EN PLAN INCONCEBIBLE E IMPERDONABLE, han originado este perjuicio a la economía familiar de todos los mexicanos, repito, pese a las promesas de AMLO, de que, “bajarían los precios de las gasolinas”, pero estamos viendo que todo eso que dijeron López Obrador y sus secuaces, ha sido “una contumaz traición a los mexicanos” y por este motivo, hay la versión de que, “esto si tendrá eco en el año electoral entrante” y sino “pal baile vamos”. Y si digo esto, es porque las familias, sin excepciones, tenían toda la fe del mundo de que LÓPEZ OBRADOR, cambiaría muchas cosas, pero para bien y no para seguir generando perjuicios, como es el caso que nos ocupa.

Y LO PEOR de todo esto es que, “este daño económico al pueblo mexicano”, fue la propuesta imperdonable que hizo al Congreso de la Unión el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, quien tendrá que explicar a la sociedad nacional, porque actuó en tal sentido y porque ha hecho lo mismo que hacían sus antecesores PEÑA, CALDERÓN Y FOX, a los que crítico de manera candente en toda su campaña, acusándolos de ser ellos los causantes, de tener en México en la bancarrota financiera, por las carísimas gasolinas, como actualmente, ocurre, pero ahora que él, “junto a sus Diputados de Morena, han aprobado que el IEPS siga vigente”, no tengo la menor idea que nueva mentira expondrá éste señor ante las familia de todos los rincones del país.

Y SI DE ACUERDO con el dictamen, se estima obtener 5 billones 814 mil 291.7 millones de pesos y lograr un crecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB) de un 2 %, también se contempla que el dólar, seguirá oscilando en el orden de los 20 pesos por uno, además de lograr una plataforma de producción de crudo de un millón 847 mil barriles diarios, con un precio de 55 dólares por unidad y entre otras cosas, se estima que esta iniciativa de AMLO y sus Diputados Morenos, no contemplan nuevas contribuciones, ni aumentos en las vigentes.

SIN EMBARGO, los Diputados opositores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, hicieron la clara advertencia de que, “ESTA INICIATIVA NO GARANTIZA FINANZAS SANAS” para el nuevo Gobierno Federal, pero además subrayan que esta definición, implicará “un mayor gasto en términos reales”, partiendo de la negativa de AMLO y sus Diputados Federales, de no eliminar el IEPS a los productos carburantes, cuyo tema repito y reitero, ya ha venido generando un clima de inconformidad entre los mexicanos que, teníamos la esperanza de que, “bajarían los costos de las gasolinas”, pero esto, finalmente, NO SE HIZO REALIDAD, como fue la promesa de López Obrador hacia la gente durante su campaña.

PERO EN FIN, veremos que habrá de suceder, en este nuevo sexenio, sexenio que se auto nombraba como “el gobierno de la esperanza”, pero TODO HA SIDO UNA FALACIA, porque por principio de cuentas, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, “está haciendo todo lo contrario, a lo que dijo haría para bien de los mexicanos”.

