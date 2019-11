CONTRA NARCOTERRORISMO, ACCIONES: GOBERNADOR

HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

El comportamiento de los criminales que quieren provocar el caos es de “narcoterrorismo”, asegura el Gobernador de Tamaulipas.

Gobernador de Tamaulipas y Alcalde de Nuevo Laredo, encabezan parada militar con motivo del 109 aniversario de la Revolución Mexicana.

Este 20 de noviembre pudo haber sido una buena oportunidad, histórica, de reconciliación nacional

Carmen Zepeda Huerta, nueva Contralora del Gobierno de Tamaulipas.

Despidieron a empleados de la Secretaría de Bienestar Social en Altamira, por fiesteros e irresponsables

Ascienden a General al piloto que trajo a Evo Morales a México. Y a Evo lo nombra el Congreso de Oaxaca, visitante distinguido. ¿Pan y circo o sólo circo?

Este miércoles, en Nuevo Laredo, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, señaló que el comportamiento de los criminales que quieren provocar el caos es de “narcoterrorismo” y se tiene que actuar en consecuencia. Así lo dijo el mandatario tamaulipeco al encabezar en Nuevo Laredo el desfile por el 109 aniversario de la Revolución Mexicana y puntualizo que “para combatir a los delincuentes se tienen que utilizar todos los instrumentos que tenga al alcance el Estado mexicano”.

García Cabeza de Vaca indicó que los grupos criminales intentan provocar el caos, el pánico y la inseguridad a través de actos de violencia, promoviendo el miedo y el terror. Su comportamiento es de narcoterrorismo, lo que significa un tema muy delicado y por ello, con toda energía, se debe actuar en consecuencia.

Ante este escenario, el gobierno de Tamaulipas estará asumiendo la actitud “de actuar con toda firmeza y con toda determinación” para lograr la pacificación en la entidad, ya que, para restablecer el orden, la paz y el estado de derecho se deben combatir a los delincuentes usando todos los instrumentos que tenga al alcance el estado mexicano.

Indicó el jefe del ejecutivo tamaulipeco que, en los bloqueos registrados en días pasados en Nuevo Laredo, se utilizaron vehículos y ciudadanos como escudo. Y eso es narcoterrorismo.

Y puntualizó que “los enemigos de México no somos los que estamos generando e impulsando el desarrollo y la riqueza; los enemigos de México son los violentos, aquellos que secuestran, aquellos que usan la violencia para el tráfico de armas, para el tráfico de drogas, para tener sometido a un estado y una nación”, expresó el mandatario.

Una declaración, sin duda, fuerte, que da cuenta de la determinación del mandatario tamaulipeco de ir a fondo para regresar a Tamaulipas y a los tamaulipecos una vida segura, con inversiones, con empleos bien pagados, con desarrollo, en una entidad que sea ejemplo nacional.

Hay que recordar que, de acuerdo a los últimos datos del Secretariado de Seguridad Pública, así como de organismos que miden la seguridad en las entidades de México, Tamaulipas regresó a ondear bandera verde, lo que significa que han bajado considerablemente los índices de inseguridad.

Si bien es cierto que falta por avanzar en el tema, también es cierto que se ha avanzado mucho, dejando atrás el nivel de inseguridad de Tamaulipas del 2010, cuando, por ejemplo, fue asesinado el entonces candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú.

Tamaulipas, reitero, ha avanzado mucho en el tema de la seguridad, el Gobierno de Tamaulipas ha registrado importantes logros en la disminución de las acciones delincuenciales y se han logrado objetivos impensables hace 5 años. Y para lograr estos resultados, que no han sido fáciles, se ha tenido la voluntad y decisión del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se ha construido la estrategia correcta y se han dedicado muchos recursos, económicos, materiales y humanos, que han permitido alcanzar las metas que hoy se viven. Hoy, sin duda, los resultados hablan en Tamaulipas.

1. Por cierto, le comparto que la mañana de este miércoles, y junto a miles de neolaredenses, el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acompañó al presidente municipal, Enrique Rivas Cuellar, y a los deportistas y estudiantes que llenaron de colorido la celebración del 109 aniversario de la Revolución Mexicana en aquel punto de la geografía tamaulipeca. A lo largo de la parada cívico militar, niños, jóvenes y adultos aplaudieron a cada uno de los 75 contingentes que hicieron su recorrido por la Calle Guerrero, principal avenida de la ciudad. También estuvo presente la presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Adriana Herrera Zárate.

El Gobernador de Tamaulipas destacó la participación ciudadana y en especial la de la Secretaría de la defensa Nacional en este desfile cívico-deportivo-militar.

Para dar inicio con la conmemoración del 109 Aniversario de la Revolución Mexicana, autoridades de las Fuerzas Armadas, estatales y municipales rindieron honores a nuestra enseña nacional en la Plaza Cívica de la Presidencia Municipal.

Por cierto, me parece que la presencia del mandatario tamaulipeco en Nuevo Laredo fue un reconocimiento a la buena gestión del alcalde de ese municipio, Enrique Rivas Cuellar.

2. Este 20 de noviembre, se cumple un aniversario más, el 109, del inicio de la lucha revolucionaria de México. Y me parece que debe ser éste, un momento de reflexión y de inflexión sobre cómo está caminando el país. Debe ser, además, un momento de reconciliación nacional y de poner por delante los intereses de los más de 120 millones de mexicanos.

Si no aprovechamos con todo nacionalismo y patriotismo el aniversario de estos hechos históricos, ¿Entonces para cuándo? ¿Entonces para qué sirvió el sacrificio y la sangre de miles y millones de mexicanos que han luchado para vivir un México mejor? ¿Entonces que caso tiene la parafernalia de los desfiles y el recuerdo de quienes ofrendaron su vida por nuestro México?

Hoy, es justo el momento de hacer por la patria lo que esté en nuestras manos. Hoy es la ocasión de ofrendar nuestras capacidades en beneficio de los más. Hoy, fuera de ideologías, debemos recordar que ante todo somos mexicanos y que el deber patrio nos llama.

Lanzar las campanas al vuelo y no hacer nada es demagogia. Hoy lo que este país necesita son liderazgos, rumbo, certeza, inteligencia, honestidad, humildad, progreso y desarrollo. Y si bien me queda claro que el mundo globalizado en que vivimos ya no da lugar para el proteccionismo, también me queda claro que se requiere apertura con responsabilidad y con respeto irrestricto a nuestra soberanía.

Lo que los mexicanos ya no queremos es que se siga polarizando el país, que nos sigamos dividiendo entre buenos y malos, entre conservadores y liberales, entre chairos y fifís. No queremos seguir peleando entre hermanos. Lo que los mexicanos queremos es una nación fuerte, que enfrente con éxito los retos que se nos presenten, donde los mexicanos nos sintamos orgullosos de vivir, de crecer y de aportar y que los padres de familia nos sintamos seguros y orgullosos del México que habremos de heredarles a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Fuera de esto, lo demás es pura paja. ¿No lo creé?

3. El Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, nombró a Carmen Zepeda Huerta como nueva Contralora del Gobierno de Tamaulipas, en sustitución de Mario Soria Landero, responsabilidad que asume a partir del día de hoy, 20 de noviembre.

Zepeda Huerta es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestra en Dirección de Negocios por la Escuela de Negocios de la Universidad Panamericana y Doctora en Administración de Negocios por la Universidad Anáhuac del Sur.

En el servicio público, se desempeñó en el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre 1997 y el 2005, como Coordinadora General de Atención a Derechohabientes y Transparencia; Coordinadora de Evaluación, Control y Desarrollo Administrativo; Asesora del Director en Organización y Calidad; y más recientemente, del 2009 al 2011, como Titular de la Unidad de Administración.

Entre el 2006 y el 2009, en la Secretaría de Salud, fue Directora General Adjunta de Diseños del Sistema de Salud; y Directora General Adjunta de Evaluación y Seguimiento en el Consejo General de Salud. También, Fue Comisionada Adjunta en el Sector Público, Trabajo y Seguridad Social en la Secretaría de la Función Pública del 2011 al 2013.

En la iniciativa privada se ha desempeñado en empresas de consultoría desde el 2013 a la fecha en las empresas QADM y Noesis Consulting, como Directora de Proyectos de Modernización de Procesos para el Gobierno Federal y Directora de Proyectos, respectivamente.

El Gobernador García Cabeza de Vaca expresó su confianza en que la nueva funcionaria se desempeñe, eficaz y transparentemente, en esta nueva responsabilidad en favor de la transparencia y correcta rendición de cuentas que demandan las familias de Tamaulipas.

Asimismo, el jefe del ejecutivo de Tamaulipas, agradeció a Mario Soria Landero por su dedicación al frente de la Contraloría Estatal; él, dijo el Gobernador Cabeza de Vaca, se mantendrá como colaborador en el Gobierno del Estado.

4. Hace algunos días, empleados de la Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas, en una acción irresponsable, en la oficina de la dependencia en el municipio Altamira, hicieron su fiesta particular, se embriagaron y no conformes con ello, se autograbaron en video y subieron la evidencia de la francachela a las redes sociales, y como consecuencia pasó lo que tenía que pasar: desde lo más alto de la secretaría, se ordenó el cese inmediato de los pachangueros empleados.

Esa acción me parece lo más correcto, dado que los recursos públicos no deben ser usados para privilegios personales y menos para dispendios sin sentido. Y entonces, su fiesta bien la pudieron haber hecho en otra parte, fuera del horario de trabajo y pagando las cervezas de su pecunio. Pero como los excesos son los que se deben de castigar, para que sirvan de buenos ejemplos para los demás, y que a otros no se les ocurra repetir estas malas acciones, pues los despidieron. Estos malos empleados no tuvieron el ánimo de esperar a festejar la posada en diciembre por lo que se adelantaron al puente Guadalupe-Reyes y la vuelta a la realidad fue muy costosa.

El caso es que alguien comentó que los trabajadores despedidos eran parte de la estructura municipal de Altamira, que preside la alcaldesa Alma Laura Amparán Cruz, lo que de ninguna manera es así.

Estos fiesteros trabajadores pertenecían a la nómina estatal y, reitero, estoy convencido que las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social actuaron en apego irrestricto a su responsabilidad pública.

5. Desde que asumió el poder el presidente Andrés Manuel López Obrador, hace casi ya un año, Consulta Mitofsky ha realizado una medición diaria de la popularidad del mandatario, quien llegó al poder con un bono democrático brutal, que lo habría mantenido en números positivos desde entonces. Sin embargo, el mandatario morenista lleva 31 días de caída que en las últimas semanas ya lo ubica en números negativos, contabilizando este miércoles una aprobación de 56.9%, la posición más baja desde el primero de diciembre de 2018.

Cabe destacar que la caída empezó con el culiacanazo, después el tema Le Barón y la cereza del pastel fue la traída de Evo Morales a México como héroe nacional, por lo que no es sólo una frase el decir que el ejercicio del poder desgasta. Y parece que, al presidente de México, en las últimas semanas, el desgaste lo ha tenido bajo mucha presión, de mal humor y con un discurso en las mañaneras que empieza a generarle problemas de imagen pública. Ahí están los números de Mitofsky.

6. Por cierto, el Senado mexicano aprobó un dictamen que ratificó 266 ascensos a diversos grados, expedidos por el titular del Ejecutivo Federal, a favor de miembros del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicanos. Y 114 de la Marina.

Y entre los militares ascendidos de grado está Eduardo Hernández Velázquez, quien encabezó la tripulación del avión en que viajó de Bolivia a México el ex presidente Evo Morales. Hernández Velázquez fue ascendido a General de Ala Piloto Aviador.

Y si estas señales fueran pocas, resulta que, con 36 votos a favor, el Congreso de Oaxaca aprobó la designación del expresidente de Bolivia Evo Morales como “ciudadano honorífico distinguido” de ese estado, por sus “aportaciones al reconocimiento y el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas”.

La propuesta para ese nombramiento fue presentada por legisladores de MORENA, quienes argumentaron que el primer presidente indígena de Bolivia “logró la justicia social y el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población”, y resaltaron “su resistencia permanente al neoliberalismo”. Por mi parte este hecho no merece un solo comentario más, tal vez sólo el de que, al pueblo, en tiempo de crisis pan y circo y con crisis grande sólo circo porque ni para el pan alcanza.

HIPÓDROMO POLÍTICO D.R. 2019