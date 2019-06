EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Convenio anticorrupción CdeV-UAT

Teniendo como testigos de honor al Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y al Presidente del Comité Coordinador y de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, JOSÉ OCTAVIO LÓPEZ PRESA, se llevó a cabo la firma del convenio marco de colaboración entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas (SEAT).

El Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA felicitó esta suma de voluntades y refrendó la disposición de su gobierno por trabajar con la UAT y las instituciones, en todas las acciones encaminadas a combatir y desterrar la corrupción y la impunidad.

“Abatir la corrupción es parte sustancial de la gran lucha por la recuperación de la grandeza de Tamaulipas y en esta lucha ninguno de nosotros debe quedar al margen”, expresó.

“El acuerdo que aquí es firmado, integra al sector académico en el combarte a la corrupción, y en la que fundamentalmente se da fortaleciendo conductas íntegras sustentadas en valores”, dijo, tras felicitar al SEAT y a la UAT por manifestar en este gran acuerdo su voluntad para colaborar en el destierro a la corrupción.

El convenio fue suscrito por el Rector de la UAT, JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ y el Presidente del Comité Coordinador Estatal del SEAT, HÉCTOR ALEJANDRO DE ANDA CORTEZ, en el Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Universitario de Ciudad Victoria, en un acto que suma los esfuerzos y la participación de diversas instituciones del estado para realizar acciones tendientes a fortalecer los objetivos de la Ley estatal anticorrupción.

Se establecieron las bases de cooperación y coordinación que permitan diseñar los proyectos, programas, indicadores y estudios técnicos para combatir la corrupción; en impulsar en la materia, acciones que contribuyan en la formación humana y profesional de los servidores públicos; y en el desarrollo social y económico del Estado de Tamaulipas.

Por su parte, JOSÉ OCTAVIO LÓPEZ PRESA, expuso los esfuerzos que están realizando con las 200 instituciones del país que conformarán el sistema nacional, y sostuvo que esta labor se ha sustentado en cuatro factores básicos; en las instituciones, en los individuos, en la información y en los índices de corrupción establecidos.

Hizo también un reconocimiento al Gobernador, por apuntalar esta suma de esfuerzos y voluntades coordinados por el sistema estatal anticorrupción, que dijo, está marcando un ejemplo a seguir en el resto del país.

En su oportunidad, el Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ señaló que la lucha contra la corrupción no es exclusiva de una institución o una persona. “Tiene que ser un lenguaje que los niños y jóvenes, profesionistas, practiquemos diariamente”.

“Sin duda, el combate a este flagelo, requiere de voluntad política y de la honestidad de quien esté el mando en el gobierno, y eso está muy claro en el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, por lo que estamos seguros que en Tamaulipas seguiremos viendo resultados reales y verdaderos”.

Vuelvo a Reynosa para compartirle que la Coordinación General de Servicios Públicos Primarios atendió instrucciones de la Presidente Municipal, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, para llevar a cabo una mega jornada de bacheo en el fraccionamiento La Cima, con 46 toneladas de asfalto caliente.

Los trabajadores de la dependencia municipal realizaron trabajos de reparación de carpeta asfáltica en la avenida La Cima, a partir de ‘cajas de bacheo’, excavaciones cúbicas para que estas, al tener el mismo nivel de la calle, resistan y duren lo suficiente en buen estado.

En la avenida mencionada fueron utilizadas 18 toneladas de material de bacheo, que contribuyen a tener una vía más segura para las familias del sector y para los automovilistas, parte del objetivo del Municipio, con el cual busca abatir el rezago de muchos años en materia de bacheo.

La calle Everest fue también atendida el pasado viernes 7 de junio, por las cinco cuadrillas de trabajadores del Gobierno Municipal, que preside la Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, y en esa calle fueron utilizadas 16 toneladas de asfalto, aplicadas en varias reparaciones.

Concatenando temas, el Gobierno que encabeza la Doctora MAKI ORTIZ, invita a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería, a participar en el Gran Sorteo Paseo de Verano, pagando su Predial para obtener un boleto para la rifa de un automóvil Chevrolet Aveo 2019.

La Dirección de Predial y Catastro ofrece, a quienes acudan a pagar hasta el 15 de septiembre, un boleto para participar en la rifa, mediante una tómbola, del auto último modelo, además de que invita a quienes pagaron su impuesto 2019, del 2 de enero al 3 de junio, a presentar su recibo y obtener un boleto.

Adultos mayores y personas con discapacidad, que sean titulares de la propiedad, obtienen un 50% de descuento al pagar su Predial 2019 y participan con su boleto en la rifa del automóvil, que ofrece el Gobierno Municipal de Reynosa, que preside la Alcaldesa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ.

Mientras que en Río Bravo, concluyó con éxito la IV Copa Triqui, torneo regional de basquetbol realizado por el YBOA en coordinación con el Gobierno Municipal.

Las finales de este certamen regional se jugaron en la cancha del Centro de Bienestar y Paz de la colonia Satélite, donde luego de una presentación del Centro de Arte y Cultura, se llevó a cabo la ceremonia de premiación, encabezada por el Presidente Municipal, CARLOS ULIVARRI LÓPEZ y su esposa la Señora LETICIA DE LEÓN De ULIVARRI.

El Alcalde agradeció a la academia Triquis de Oaxaca por su visita a Río Bravo e hizo entrega de un reconocimiento por su trayectoria y logros a nivel nacional e internacional.

Además se reconoció al señor CARLOS QUINTANILLA RENTERIA, POR su trayectoria como forjador de talentos en el basquetbol de Río Bravo.

Un total de 21 equipos participaron en la IV Copa Triqui.

Finalmente el Alcalde, CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, recibió de parte de MANUEL MOLINA CUELLAR, presidente de YBOA Norte de Tamaulipas, un reconocimiento por su extraordinario impulso al deporte.

PRI: tiempo de cachorros

Si los herederos legítimos del más grande imperio político creado en Tamaulipas tras el funesto tlatelolcazo 1968, logran defender con pundonor su derecho a reorientar el rumbo del PRI -haciéndolo regresar a sus principios básicos y sus postulados ideológicos-, la sociedad reconocerá su esfuerzo en las urnas el 2021, pero si el Revolucionario Institucional solo hace como que cambia para quedar como está, entonces estará dando saltos al vacío, como lo advirtió COLOSIO en su oportunidad.

Nos referimos, por supuesto, al posible resurgimiento del liderazgo político de ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO, quien como Presidente del Poder Legislativo bajo el gobierno de TOMÁS YARRINGTON, [1999-2005], emprendió desde el Congreso del Estado la construcción de lo que pudo haber sido su candidatura a Gobernador…

Pero YARRINGTON optó por EUGENIO.

Y ENRIQUE se amargó, pero pudo integrarse a la función pública como Secretario de Desarrollo Rural, cargo que desempeñó con eficacia gracias a su formación agronómica.

A juicio de quienes conocen la historia política del Tamaulipas de las últimas décadas, el único grupo que se mantuvo vigente después de las catástrofes que han sacudido cíclicamente al PRI, ha sido el del ex gobernador ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ [1 de enero de 1975-31 de diciembre de 1980], quien surgió tras la accidentada Sucesión Presidencial que resolvió el ex Presidente GUSTAVO DÍAZ ORDAZ a favor de LUIS ECHEVERRÍA.

ECHEVERRÍA, designó a Don ENRIQUE como Subsecretario de Investigación y Ejecución Fiscal; luego lo hizo Senador de la república y finalmente lo convirtió en Gobernador de Tamaulipas.

ECG gobernó bajo la mejor época política del PRI, pues paralelamente con Don ENRIQUE, en Guerrero y Coahuila gobernaron RUBÉN FIGUEROA FIGUEROA y OSCAR FLORES TAPIA -conocidos entonces como ‘Los Tres Lobitos’- y en aquellos tiempos se podía hacer de todo desde el poder, pero había escrúpulo y ganas de hacer bien las cosas.

Don ENRIQUE gobernó con funcionarios tan eficaces como JORGE BELLO LÓPEZ en Obras Públicas y ABELARDO OSUNA COBOS en la Tesorería General.

Fueron, aquellos, muy buenos tiempos para la política tricolor, pues gracias a la hegemonía priista pudo consolidarse una de las corrientes que con el correr de los tiempos habría de perdurar: el enriquecardenismo, que sobrevivió a los fieros embates que orquestó desde Gobernación uno de los ideólogos más privilegiados del Revolucionario Institucional del siglo pasado: Don JESÚS REYES HEROLES, quien financió a CARLOS ENRIQUE CANTÚ ROSAS para “derrocar” a CÁRDENAS GONZÁLEZ.

Pero fracasó la maniobra REYES HEROLES-CANTU ROSAS, pese a que en el ardid contra Don ENRIQUE, CANTÚ ROSAS incendió medio Tamaulipas y provocó muertos y heridos para generar condiciones que dieran como consecuencia un proceso para la desaparición de poderes en Tamaulipas.

Pero todo fracasó: Don ENRIQUE no solo terminó a tambor batiente su sexenio, sino que, todavía hasta su muerte, ocurrida el 1º de marzo del 2018, su grupo político sigue operando en Tamaulipas.

La prueba palpable y viviente es su propio hijo ENRIQUE, y políticos tamaulipecos como EDGAR MELHEM SALINAS, ‘cachorro’ de MOISÉS ‘mussi’ MELHEM KURI, alcalde en el 2º trienio Don ENRIQUE; AMIRA GÓMEZ TUEME, hija de ERNESTO GÓMEZ LIRA, quien también surgió en los tiempos de Don ENRIQUE y cuyo hijo, CARLOS SOLÍS GÓMEZ, es uno de los talentos que tiene el PRI en Reynosa como candidato potencial para recuperar el Ayuntamiento.

Y así podríamos citar decenas de casos concretos en los 43 municipios de Tamaulipas, donde el liderazgo político creado en los 70’s por CÁRDENAS GONZÁLEZ tiene todavía ramificaciones que están esperando ser llamados al activismo político.

¿CÁRDENAS DEL AVELLANO para la dirigencia estatal del PRI?… no está mal, aunque todo parece indicar que su destino es el 2022, a cuya ruta va sin contrapesos que lo obstruyan.

… Pero ¿cómo se vería ‘QUIQUE’ contendiendo por la gubernatura contra el hijo de otro ex gobernador?

¿AMÉRICO por Morena?

… No estaría mal, aunque en la fila de espera están también el devaluado ‘JR’, sin excluir al muy requerido titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación -¡casi nada!-, HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ, quien está recibiendo mucha jugada del Secretario ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN.

Pero, quien quiera que sustituya en la dirigencia estatal del PRI a YAHLEEL ABDALA, tendrá que mostrar fehacientemente una ruptura visible y total con el egidismo.

Porque el fracaso del PRI lo incubó EGIDIO TORRE.

Y es a EGIDIO a quien hay que liquidar políticamente.

Por supuesto, el futuro de CÁRDENAS DEL AVELLANO está estrechamente vinculado a la suerte que corra el gobernador de Campeche ALEJANDRO ‘Alito’ MORENO CÁRDENAS en el proceso interno para la sucesión de CLAUDIA RUIZ MASSIEU como presidenta del CEN del PRI, en cuya contienda también participan el ex rector de UNAM, JOSÉ NARRO ROBLES; la ex secretaria general del PRI, IVONNE ORTEGA, y el ex gobernador de Oaxaca, ULISES RUIZ, a quienes se agregó el exlíder priista RENÉ JUÁREZ.

Por asociación temática, le comparto oficialmente que el Partido Acción Nacional obtuvo 429 mil 252 votos en la elección de diputados locales del pasado 2 de junio, y alcanzó el 48.5 por ciento del total de sufragios emitidos, de acuerdo con el cómputo publicado por el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM).

Con este resultado, el PAN se consolidó como el partido más competitivo y en la primera fuerza política a nivel estatal, al ganar 21 de los 22 distritos de mayoría relativa en Tamaulipas.

En la elección de alcaldes y ayuntamientos de 2018, Acción Nacional captó el 39.1 por ciento del total de votos y, en contraste con los resultados de este año, ha mostrado un incremento en la preferencia de los ciudadanos que participan en los comicios.

Como ha hecho notar FRANCISCO “Kiko” ELIZONDO SALAZAR, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Tamaulipas, estos triunfos reflejan la confianza de la sociedad en el trabajo de la Administración Estatal, que encabeza el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, en favor del desarrollo económico, el bienestar y la paz.

De acuerdo con la votación del 2 de junio, Acción Nacional ocupará de nuevo la primera mayoría entre los grupos legislativos del Congreso del Estado de Tamaulipas.

“Para el PAN este no es el final sino el comienzo, pues ahora sigue cumplir con el compromiso de trabajo que se hizo con la gente y, de igual forma, con el fortalecimiento del partido en el estado”, aseguró ELIZONDO SALAZAR.

Las propuestas, los perfiles de los candidatos y la vocación del PAN por el humanismo político han sido también factores que determinaron el resultado de la elección del 2 de junio en Tamaulipas, con Acción Nacional como primera fuerza en el Congreso del Estado.

En Tamaulipas, el PAN ejerce el Poder Ejecutivo Estatal, preside 31 de las 43 ciudades de la entidad, y gobierna a nivel municipal a 2 millones 782 mil personas, el 72 por ciento de la población.

De otro lado, le comparto el despacho periodístico del bien informado colega neolaredense PRIMITIVO HERRERA, de Laredo Press, quien informó que en la Primera Cumbre de Alcaldes de América del Norte (AAN), efectuada en Los Cabos, Baja California, los munícipes de las frontera norte, entre ellos el de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUELLAR y de Laredo, Texas, PETE SÁENZ, así como de Tijuana, Ciudad Juárez, entre otros, emplazaron al Gobierno Federal de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR a que especifique las medidas y recursos para atender a los miles de migrantes centroamericanos en trámite del Asilo en los Estados Unidos, quienes serán retornados a territorio mexicano mientras concluye el proceso de aceptación o denegación.

Su postura fue para hacer frente a las lamentables posturas del Gobierno de Estados Unidos, principalmente las del presidente DONALD TRUMP, dijo RIVAS CUELLAR en la conferencia de prensa de este lunes.

“Bien por la cuestión arancelaria, nos ayuda, sí, mal por el costo, habría que esperar, yo quiero ser cauteloso, esperar a ver si va a haber un tema presupuestal para atender, pues este Gobierno Federal también desapareció el Fondo Migrante, habremos de ver qué otros mecanismos se van autorizar para poder hacerle frente a esta situación o al menos que todos vayan a estar en el Zócalo, yo con gusto le mando los tres mil que están aquí para que estén allá en el Zócalo esperando a que terminen en sus trámites”.

Actualmente en el Refugio Municipal y en las Casas del Migrante Nazareth y AMAR se encuentran alojados más de tres mil migrantes de diferentes nacionalidades, pero, especialmente de países centroamericanos y del Caribe.

Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos procesa diariamente 50 solicitudes de Asilo mientras que a Nuevo Laredo llegan entre 300 a 500 trasmigrantes, refirió RIVAS CUELLAR.

El munícipe externó su temor de que los migrantes intenten cruzar en masa y en forma violenta por el puente Comercio Mundial, lo que trastocaría el intercambio comercial con los Estados Unidos, postura que ya planteó al nuevo Administrador General de Aduanas, RICARDO AHUED.

El presidente municipal ENRIQUE RIVAS participó en dos paneles de diálogo a lado del Alcalde (Mayor) de Laredo, Texas PETE SÁENZ, con los temas de cooperación fronteriza y comercio, donde compartió datos estadísticos de la vocación natural que tienen los dos Laredos en el tema de comercio exterior.

A Ambos se les puso como ejemplo de colaboración y del trabajo que se puede lograr entre vecinos, bajo la guía de ideales comunes como la prosperidad y el bienestar de las familias.

No solamente fue una reunión de alcaldes fronterizos de Canadá, Estados Unidos y México, sino que participaron también importantes empresarios como CO’s de grupo Carso de CARLOS SLIM, Corporativo Gruma, entre otros más que tuvieron un panel.

De Matamoros reportan que con el propósito de enriquecer el acervo bibliográfico de las instituciones educativas, este lunes el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ entregó 4 mil ejemplares de literatura infantil bilingües, clasificados y adecuados para nivel primaria, donación realizada por el Club Rotario Matamoros Profesional.

En la ceremonia de entrega de libros, el Presidente Municipal fue acompañado por su esposa MARSELLA HUERTA de LÓPEZ; por la presidenta del Club Rotario Matamoros Profesional, FRANCA BORELLI CARDONA; por el coordinador de la Región 3 del SNTE, CESAR NOÉ GARZA GARCÍA; por el secretario de Educación, Cultura y Deporte, ALEJANDRO VILLAFAÑEZ ZAMUDIO, por autoridades militares e integrantes del Cabildo.

En presencia de directivos, maestros y alumnos de las escuelas beneficiadas con la donación de ejemplares, el alcalde LÓPEZ HERNÁNDEZ agradeció al Club Rotario por la muestra que siempre han dado, de su voluntad de servicio para mejorar el entorno “en donde todos vivimos”.

El Club Rotario Matamoros Profesional es un fiel aliado de nuestra sociedad; con estos ejemplares vamos a fomentar la lectura en nuestros estudiantes de nivel básico; estamos convencidos que la lectura nos abre los horizontes de la imaginación.

LÓPEZ HERNÁNDEZ reiteró que en su gobierno seguirá fomentando la lectura en niños y jóvenes porque “queremos que las nuevas generaciones tengan arraigado el buen hábito de la lectura como un instrumento de superación personal”.

Antes de que se me pase, deje decirle que a través del programa “Sin Límites”, que promueve el Sistema DIF Tamaulipas para la atención de las personas con discapacidad, se llevó a cabo el curso de “Lenguaje de Señas Mexicano”, dirigido a los coordinadores municipales de este programa y personal del Sistema Intersectorial de Protección y Gestión de Proyectos para Defender los Derechos de las Personas con Discapacidad (SIPRODIS).

Asistieron más de 100 servidores públicos del gobierno del estado y de diferentes organismos sociales, que atienden a diferentes personas con discapacidad.

Con este tipo de actividades se establece una mejor atención y comprensión por parte de los servidores públicos hacia la población con discapacidad auditiva.

Este taller que se llevó a cabo en el auditorio del Sistema DIF Estatal, impartido por la Maestra MARÍA DEL ROSARIO MENDIOLA ESPINO, quien dio a conocer el conocimiento básico del lenguaje de señas mexicano.

De otro lado, deje decirle que en Tampico, directivos e integrantes de la Asociación Regional de Comerciantes e Industriales Mexicanos, (ARCIM) reconocieron el trabajo desarrollado por la administración municipal que preside CHUCHO NADER y señalaron que las acciones en materia de seguridad, alumbrado público, limpieza y ordenamiento de la zona centro, han permitido el desarrollo y crecimiento de las actividades comerciales en la ciudad.

Encabezados por el Presidente saliente del organismo JOSÉ EDUARDO HERNÁNDEZ CABRERA y por quien asumirá en los próximos días la dirigencia de la ARCIM, MARÍA DOLORES MARTÍNEZ CAÑEZ, los empresarios efectuaron una visita al jefe de la comuna para extenderle la invitación a la ceremonia de toma de protesta de la nueva mesa directiva y para expresarle el reconocimiento del sector comercial por haber emprendido acciones que durante décadas no se llevaban a cabo en el municipio.

“Desde que asumimos la Presidencia municipal de Tampico sabíamos que la ciudad requería de mayor orden, disciplina y limpieza; que la vocación turística, comercial y de servicios de nuestro municipio, depende en gran medida de la imagen que podamos construir y transmitir a quienes nos visitan, por ello hemos trabajado de la mano con todos ustedes, para hacer de Tampico una ciudad que inspire y que atraiga mayor turismo y desarrollo económico”, expuso NADER NASRALLAH.

Vuelvo a Reynosa para mencionar que al dar continuidad a los apoyos por parte del Gobierno del Estado de Tamaulipas, la Subsecretaria de Educación Básica de la SET, MAGDALENA MORENO ORTIZ llevó a cabo la entrega de materiales y equipo para las escuelas de educación básica de la región norte, durante un evento realizado en la Escuela Primaria “Agustín Melgar” del municipio de Reynosa.

Con una inversión superior a los dos millones de pesos, se llevó a cabo la entrega de materiales y paquetes de apoyo, que recibieron los maestros de 50 planteles educativos de los municipios de Reynosa, Miguel Alemán, Camargo, Río Bravo y Matamoros.

El equipamiento consta de computadoras, impresoras, pizarrones interactivos, pantallas, proyectores, equipos de sonido, herramientas de jardinería, materiales deportivos y de ejercitamiento físico.

Aquí un paréntesis para informarle que Protección Civil Tamaulipas, con información del Servicio Meteorológico Nacional de la CNA, advirtió sobre el ingreso del Sistema frontal No. 61 en interacción con la Onda tropical No. 1, el cual mantendrá condiciones meteorológicas con probabilidad de lluvia puntual de moderada a fuerte en algunas zonas del Estado, a partir del martes y estará acompañado de viento moderado de componente norte, se mantendrá ambiente caluroso.

Zona Norte:

Se prevé a partir del martes temperatura máxima de 35°C y mínimas de 23°C, y probabilidad de lluvia durante el periodo de pronóstico.

Zona Centro:

Máxima de 31°C y mínimas de 21°C, y probabilidad de lluvia durante el periodo de pronóstico. Se mantendrá clima fresco en zonas altas (mínima de 12°C en Miquihuana).

Zona Sur:

Máxima de 35°C y mínimas de 22°C, y probabilidad de lluvia durante el periodo de pronóstico.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.