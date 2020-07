Desde Houston

Conversando Sin Censura

Por: Cirilo Mújica

El panorama de los mexicanos que vivimos en Estados Unidos no es nada alentador debido a que mientras los gringos guardan todas las precauciones debido al alto índice de contagios y de fallecimientos causados por coronavirus, el pueblo latino se ve obligado a continuar trabajando porque las compañías se niegan a cerrar….

Hasta el día de hoy, el país muestra en menos de 24 horas 63,000 nuevos casos de COVID-19, superando su propio récord, por lo que el gobierno está analizando la posibilidad de realizar la extensión de cierres en las fronteras entre Estados Unidos y México tratando desesperadamente de contener esta ola de contagios y muertes….

Debido a la pandemia, la ciudad de Houston que antes lucía poderosa en todos aspectos, como era en tiendas, restaurantes, bares y discotecas repletos de clientes, así mismo las playas abarrotadas de personas y el tráfico en las carreteras sumamente denso mientras que ahora luce sombría y más bien parece una ciudad de zombis….

Las personas con tapabocas recorren los pasillos de las tiendas, se aprecian asustados y atentos a cualquier tosido, estornudo o carraspera temerosos de que sea algún contagiado de los miles que se dan a conocer día a día, otros caminan rumbo a la tienda y al recordar que deben usar el bozal retroceden rápidamente hasta su vehículo para ajustarlo y poder entrar al negocio….

Hace unas cuantas horas, el alcalde Sylvester Turner estuvo recomendando a toda la población participar en el censo 2020 ya que mediante este proceso podrán asegurarse los fondos para hacer frente a cualquier tipo de contingencia, lo anterior durante una rueda de prensa realizada por las autoridades en donde también participó la Jueza Lina Hidalgo….

Dijo el alcalde Turner que por un ciudadano que no participa en el censo la ciudad pierde mil quinientos dólares y por el uno por ciento que no participe pierde 250 millones de dólares al año, de allí la importancia de que todos realicemos este requerimiento llenando el formulario y cuya información no será compartida con nadie….

Qué lamentable que los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos estén muriendo solos debido al coronavirus y sin recibir el apoyo necesario de los consulados mexicanos en este país, hasta el momento lo único que se esta haciendo es repatriar las cenizas de los más de 200 mexicanos que hasta la fecha han muerto según los informes de la agencia EFE….

Algo muy parecido a lo que ocurre en algunas ciudades de nuestro México en donde hay millones de familias muriendo de hambre y del contagio, no hay quién se apiade de ellos y en vez de atenderlos, los gobiernos ya prepararon las fosas comunes ya que les sale más baratos quemarlos o enterrarlos de esta manera….

Chingao, pues muy aplaudido y también muy criticado el encuentro de mis dos poderosos presidentes AMLO y Donald Trump quienes después de intercambiar discurso también tuvieron tiempo de tomarse la foto después de hablar de los beneficios del T-MEC en el cual podría quedar solamente AMLO porque los productores mexicanos prefieren salirse del tratado antes que hacer el ridículo….

Para los correligionarios de Andrés Manuel López Obrador, éste le pateó el trasero al presidente Trump y para sus enemigos y otros que solo hablan por hablar solamente fue a que lo humillara el antimexicano y racista número uno, sobre lo anterior ya hay muchos memes, opiniones y videos así es que el tema es solamente para cerrar mis comentarios….Por hoy es todo, ¡Hasta la Próxima!