Desde Houston

Conversando Sin Censura

Por: Cirilo Mújica

Qué lamentable noticia sobre el fallecimiento de la maestra Luz Idalia Saldívar Villavicencio quien tenía días internada en un nosocomio en Ciudad Victoria Tamaulipas a donde había sido ingresada junto con su esposo Vicente Báez Moreno quien falleció primeramente, muy doloroso lo anterior para todos los que estimamos a este matrimonio que ya está junto a Dios, mi más sentido pésame para toda su familia….

Pues hace un momento recibí un mensaje no deseado de una persona que por salud mental había quitado de mi lista de amigos y les juro que me resistí a hacerlo hasta donde pude ya que estimo mucho a su señora madre, su hermana es una gran persona y su padre fue un gran amigo, pero no voy a utilizar más espacio por el momento para este tipo hasta que las cosas sigan su curso legal….

Muchas personas en San Fernando siguen desesperadamente buscando al jovencito Luciano Leal Garza de 14 años de edad quien desapareció desde hace más de dos semanas de un conocido sector de la ciudad y hasta la fecha no se sabe nada de su paradero aun cuando la población se ha volcado en torno a sus padres para localizar al niño….

Las redes Sociales han hecho viral esta búsqueda pero también las mismas redes sociales han hecho su parte negativa al difundir información no fundamentada que solamente provoca ira, desconcierto y más tristeza en los desesperados padres, quienes solamente piden que aparezca su hijo para que regrese a casa….

En otro terreno menos triste y ya en política les diré que Jesús Chuy Galván sigue en línea recta hacia la presidencia municipal de San Fernando al estar realizando una campaña envidiable dentro de la ciudad y directamente para la población y que les está cortando todos los caminos al resto de los “suspirantes” por la alcaldía de San Fernando….

Si todos los que buscan la presidencia municipal atendieran tan solo una parte similar a lo que Chuy Galván ha realizado se podría decir que ciudad San Fernando llegaría al 2021 con muchas de sus necesidades solucionadas antes de que alguno de quienes buscan suceder a Pepe Ríos llegara a la presidencia…

Por ejemplo, Jesús Galván, durante la pandemia ha realizado acciones de apoyo hacia la sociedad prácticamente olvidada por el gobierno municipal emanado precisamente del Partido Acción Nacional que busca el triunfo nuevamente en San Fernando y en todo Tamaulipas teniendo varias cartas sobre la mesa….

Dentro de estas actividades, el aspirante a la alcaldía ha entregado 480 despensas y 1,900 tapas de huevo beneficiando a 250 hogares en la laguna madre, población que sin duda alguna es una de las más afectadas por esta contingencia de salud provocada por el COVID-19 que paralizó miles de actividades en la región….

Dentro de estas acciones altruistas en donde Chuy ha logrado llegar al corazón de las comunidades, en la cabecera municipal ha realizado la sanitización de distintas áreas públicas mediante la aplicación de 15 mil litros de agua combinada con una fórmula especial para combatir el coronavirus que tanto daño está causado en San Fernando….

Hasta la fecha se han realizado oportunas aplicaciones en las distintas áreas con más presencia de personas como son los cajeros automáticos de los distintos bancos, las oficinas de TELECOM, tiendas de servicio y supermercados, paradas del transarte público (peseras) y las áreas externas del Hospital general…

Hay mucho más de lo que ha llevado a cabo el gran equipo encabezado por Jesús Galván pero por hoy aquí la dejamos porque no faltará el envidioso que diga que ando buscando el convenio cuando Chuy sea presidente pero recuerden que quienes pagan convenio son aquellos que quieren hacer rapiña del pueblo y que nadie les denuncie…Por hoy es todo, Hasta la próxima!