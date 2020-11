DE PRIMERA…..LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA….

CONVERTIDO EN TEMA POLITICO EL PRESUPUESTO APROBADO PARA TAMAULIPAS.

ADRIANA LOZANO ACLARA QUE LA SALUD LA SEGURIDAD Y LA INVERSION SON LA PRIORIDAD DEL GASTO PROGRAMABLE PARA EL 2021

SERA HASTA MARZO CUADO MORENA TENGA CANDIDATURAS A ALCALDIAS EN TAMAULIPAS.

Tras aprobar en lo general el miércoles pasado el Presupuesto federal 2021, que limita los apoyos para Tamaulipas, el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, dijo que los diputados federales de Morena votaron a favor de un presupuesto que deja maniatado a los tamaulipecos ya que si bien es cierto que se aumentó son dineros que vienen etiquetados en proyectos federales pero y las necesidades de cada municipio se ven limitadas.

Tamaulipas en su generalidad con sus 43 municipios tiene muchas necesidades, con los recortes presupuestales y los fideicomisos que desaparecieron y se tiene que apoyar a diversos grupos para salir adelante; los pobres en marginación son cada día mas y no hay programas federales de ayuda, así que los gobiernos deberán arreglar situaciones y no habrá dinero ya que todo llegara de arriba.

La función de un diputado debe ser de dialogar y que el gobierno plantee sus necesidades y ellos gestionarlas con presupuesto, sin embargo ahora los diputados hicieron oídos sordos a las necesidades de todos y cada uno de los habitantes de cada municipio en Tamaulipas.

Con que cara podrán pedir el voto los diputados federales que pretenden ser candidato a una alcaldía o a otro puesto de elección popular para el 2021, si dejan plantados a los ciudadanos y hacen lo que el gobierno federales les indica sin escuchar a los electores.

Muchos de los diputados de Morena, o en Alianza con el PES y PT, tienen intenciones de buscar una alcaldía, usted sabe si con esta ya entendió o quiere que le vuelvan a jugar el dedo en la boca.

Que alguien nos explique en qué quedo todo esto del presupuesto para Tamaulipas porque entre tantos millones ya no entendimos cuales son mayores o menores lo que sí sabemos es que existen mejores formas de hacer grilla, con la lana no, porque el pueblo no le entiende y entonces quedamos peor que como estábamos.

Este tema presupuestario se ha convertido en un estire y afloje del gobierno federal a fin de tener el control pero con la alianza federalista todo indica que AMLO se las verá negras en el 2021 ya que la represión en el presupuesto y los ajustes a los programa están mermando en la calidad de vida de los ciudadanos, por lo menos en Matamoros las familias de muchas colonias están muy molestas por el trato que tiene el gobierno federal para con los mexicanos fronterizos.

Nos consta que en muchas viviendas de la ciudad en diversas colonias, ni siquiera en el área rural están creando pollos, puercos y demás animalitos para poder sobrevivir, porque aunado a la pandemia los apoyos del gobierno cada día han disminuido y ahora la prioridad es la salud y tampoco existen programas de apoyo y se tienen que comprar lo medicamentos que son caros, estas y otras conversaciones hemos sostenido con muchos jefes de familia que están batallando para sacar a sus familias adelante.

Nunca antes habíamos estado tan amolados, dijo ELEODORO PEREZ, habitante de las Brisas, quien dijo incluso que dos de sus hijos se los llevaron sus abuelitos a Veracruz porque en ocasiones no tenía que darles de comer y su trabajo es inestable de albañil.

De igual forma ha proliferado la prostitución como una forma de sobrevivencia, convirtiéndose esto en un gran problema social pero sobre todo de salud; jovencitas a los 14 años vendiendo su cuerpo porque no hay mejores opciones, la pandemia, el cierre de muchos lugares de empleo entre otros ha generado que este sea el cuadro que se observe en los alrededores de la ciudad.

La situación del país está en su peor momento y los diputados y el gobierno federal hace oídos sordos y todo por no mantener un diálogo civilizado que genere proyectos de mejor bienestar para los mexicanos.

A Tamaulipas le quitaron 7 mil millones de pesos, de todos los recortes que ha llevado a cabo el gobierno federal; los diputados de Morena, politizan su levantada de mano para justificarse pero la realidad que se vive es otra.

El año pasado a Tamaulipas se le dieron 55 mil 502 millones, ahora son 56 mil 187 millones de pesos 685 millones más en gasto federalizado.

Podría ser entre el próximo mes y/o enero cuando Morena podría estar sacando su candidato la diputación federal y posterior a ello para el mes de marzo el de la alcaldía.

La Diputada Federal ADRIANA LOZANO RODRIGUEZ, señalo que en el contexto de la pandemia de Covid-19, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2021 será un instrumento para apoyar a los más vulnerables.

Al hablar en pro del dictamen del proyecto del dictamen, en tribuna, la Legisladora Federal apuntó que el gasto programable tiene como prioridades la atención de la salud, el fortalecimiento de la seguridad pública y la confianza para aumentar la inversión. Comentó que en el Presupuesto se han tomado decisiones para cuidar a quienes tienen mayores riesgos de vulnerabilidad. En términos reales se incrementa un 9.2% al ramo administrativo de salud, añadió.

Asimismo, indicó que en materia de combate a la corrupción se tiene un anexo transversal de anticorrupción que permitirá identificar los programas presupuestarios de cada una de las dependencias. “Se está haciendo más con menos, y mejor que en tiempos pasados”, externó.

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen con Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, cuyo gasto total previsto asciende a 6 billones 295 mil 736 millones 200 mil pesos. Para Tamaulipas el monto asciende a 56 mil 187 MDP para el próximo año 2021 a diferencia de los 55 mil 502 MDP que se destinaron para el año 2020, lo que representa un aumento de 685 MDP.