POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

CONVOCA LA PF A TODOS SUS ELEMENTOS A UN PARO NACIONAL, HOY

Después de haber fracasado el diálogo en la mesa de las negociaciones que tuviéron ayer miércoles la Policía Federal y autoridades de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los que están exigiendo respeto a sus derechos laborales, no ser evaluados por personal militar y l5 mil pesos de salario, los elementos de la Policía Federal convocaron a un paro nacional para hoy jueves 4 de julio en protesta a su incorporación a la Guardia Nacional (GN). Sin que en la mesa del diálogo se permitiera la presencia de Derechos Humanos y medios de información.

Los policías hiciéron un llamado a comisarios, inspectores, oficiales y personal de todas las divisiones de la PF a sumarse hoy jueves al paro nacional que dará inicio a partir de las 9:00 horas de la mañana, exhortando a todos los elementos de la PF a no salir a realizar patrullaje, servicio administrativo o cualquier servicio inherente a la Policía Federal, como presión al presidente para que busque la solución, como lo prevé la convocatoria difundida en redes sociales.

Todo empezó con una gresca y jalones que protagonizaron elementos de la Policía Federal que se llevó a cabo en el Centro de Mando de Iztapalapa, donde agrediéron a la Coordinadora Operativa de la Guardia Nacional, Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, donde los uniformados se manifestaron contra su traspaso a la nueva corporación, sin que nadie les tomara parecer. Lo que de hecho para nosotros fue lo que prendió la mecha.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, con su basta experiencia trató de calmar los ánimos de los elementos de la Policía Federal diciéndoles que no debe haber ningún motivo de preocupación entre ellos ya que la transferencia a la Guardia Nacional será de manera voluntaria y aseguró incluso que todos aquellos que ingresen a éste nuevo cuerpo de seguridad no perderán sus derechos, salarios ni prestaciones, pero según nosotros el mal ya estaba hecho.

Tratando de remediar las cosas, para que no llegaran a más, Durazo Montaño dijo que aquellos policías que han protestado el día de hoy no serán sancionados. Asegurándoles incluso que en ningún momento serán violentados sus derechos que tengan que ver con prestaciones, antigüedad o grado y reiteró que la transferencia de elementos de la PF será voluntaria.

El vocero de los agentes de las divisiones de Fuerzas Federales y la Gendarmería, quién no quiso revelar su nombre, dijo que abandonaron la mesa porque el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, y demás autoridades, se negaron a que en la reunión estuviéran representantes de derechos humanos y de los medios de información.

“Las autoridades no quieren hacerlo de manera transparente. Les dimos las condiciones para que el diálogo se diera aquí abajo, en el lobby del edificio, entonces al no querer ellos se rompe la mesa de negociación y seguiremos en lo dicho con el paro”, advirtieron los PF.

Por cierto el presidente Andrés Manuel López Obrador,dijo ayer en la mañana, que la Policía Federal se echó a perder durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, a lo que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, le replicó que para que entonces la quieren dentro de la Guadia Nacional. Habiendo manifestado también el ex mandatario su solidaridad con los integrantes de la Policía Federal.

Creemos que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debe de estar muy contento con su homólogo de México Andrés Manuel López Obrador, por la bienvenida de que ha sido objeto el buque-velero “Escuela Simón Bolívar”, lo mismo que a su tripulación, el que atracó en el bello puerto de Tampico, asegurando el alcalde Chucho Nader que es una de las embarcaciones más emblemáticas de la armada venezolana, habiendo expresado también su reconocimiento a la delegación sudamericana, lo mismo que a toda la tripulación del Simón Bolívar, Lo que en español quiere decir que Maduro es cuate de México.

La noticia de que el presidente López Obrador no confía en los choferes de los gobernadores de los estados que visita, habiendo optado mejor por llevar con él a sus dos choferes preferidos, La nota se publicó en todo el mundo, quedado como una persona que no confía en nadie. En lo personal creemos que más bien AMLO no confía en los gobernadores

Un juez federal propinó un nuevo revés al Colectivo #NoMasDerroches y negó una suspensión definitiva contra la construcción del aeropuerto de la base aérea militar de Santa Lucía, pero la obra continuará paralizada debido a que subsisten seis suspensiones más, cinco definitivas y una provisional. Las que fuéron concedidas por jueces y tribunales de la CDMX y el Estado de México. Los morenos pensaron que la cosa era más fácil, pero ya se están dando cuenta de que cada día que pasa Amlo pierde terreno.

Según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a partir precisamente de hoy jueves, 5 de julio, arranca en ese país las redadas de ilegales, con lo que muy seguramente algunos de los alcaldes de los municipios de la frontera ya han de estar con el Jesús, como ocurrió meses atrás. En lo personal yo no creo que eso llegue a ocurrir sin medida ni control. Es el juego político con el que se maneja el mandatario y también magnate neoyorkino. A amlo lo dobló con la amenaza de los aranceles , con China no pudo, pero a nosotros los mexicanos como dicen el el mundo ya nos agarró la medida. Trump no es falso, no, lo que le sobra es pico.

Por eso López Obrador está más que encantado con Donald Trump, ya que dijo reconocer que gracias a su homólogo mexicano cada día se aleja la amenaza de imponer aranceles a productos mexicanos. Así lo maneja y ni cuenta se ha dado.

Es agradable para nosotros el ver como el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, permanece atento a todo lo que ocurre en nuestro país y particularmente en nuestro estado, pero tampoco deja pasar por desapercibido celebraciones importantes de otros países, como lo es la del 4 de Julio de Estados Unidos, que acaba de conmemorar el 243avo aniversario de su Independencia, celebración en la que por cierto participó.

Quizá para algunos el hecho en el que aparece Cabeza de Vaca sea irrelevante, pero no para nosotros como periodistas, ya que ese solo hecho nos deja ver su forma de entender al vecino país y al pueblo norteamericano; lo vimos con la mujer que días atrás vino de Canadá a México, cuyo nombre y cargo no guardamos, pero ahora su actitud la reafirma con el increíble acercamiento que acaba de tener con la cónsul general de EEUU en Matamoros, Neda Brown.

Ninguno de los seis gobernadores de Tamaulipas que antecediéron en el cargo a Cabeza de Vaca mantuvo ni mucho menos cultivó una actitud semejante con Estados Unidos, el hacerlo para nosotros nos deja ver al político que sueña con volar más alto, como las águilas. Con excepción de Tomás Yárrington Ruvalcaba que era amigo de George W. Bush Jr, desde alcalde hasta presidente de EEUU.

Nos enteramos que estudiantes de la Facultad de Enfermería-Victoria realizarán su estancia en la Universidad del Sinú “Elías Bechara Zainúm”, en Colombia. Esto como parte de la movilidad académica internacional que promueve la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Los alumnos beneficiados son Tere Vianney Ortiz García, Carlos Eduardo González Grimaldo del Séptimo Semestre; Cinthya Odeth García Villanueva y Gerardo Isaí Barón Pérez, del octavo semestre.

La estancia que comprenderá del 15 de julio al 22 de noviembre del 2019, tiene como objetivo la adquisición de competencias internacionales e interculturales, que además les brinde la oportunidad de ampliar opciones en el mercado laboral, en proyectos de emprendimiento e investigación.

Entre otros objetivos de la estancia, los alumnos podrán observar también las distintas intervenciones que se les da a los pacientes, la calidad y calidez de acuerdo al trato humanístico que requiere. Y vamos por más.

