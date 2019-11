“COOPERACION, SI, INTERVENCION, NO, Y HAY LA DEJAMOS”: AMLO

LA@RED

“COOPERACIÓN, SI, INTERVENCIÓN, NO, Y HAY LA DEJAMOS”: AMLO

Rubén Dueñas

Al ser cuestionado ayer miércoles en la mañanera sobre la intención del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de declarar terroristas a los carteles mexicanos de la droga, el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador evadió responder a la pregunta en forma directa y solamente dijo “Cooperación, si, intervención, no, y ahí la dejamos”, dijo, con lo que de hecho –para nosotros– fijó su posición.

“Mañana es el Día de Dar Gracias y creo que no es época de confrontación, pero para que no se vaya a decir que no quise tratar el tema, les digo dos cosas: el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ya tiene instrucciones de atender éste asunto y les va a informar. En mi caso no quiero polemizar éste día y mañana”, apuntó el mandatario mexicano.

Con motivo del histórico Thanksgiving Day que cada año se celebra por éstas fechas en Estados Unidos, durante la conferencia de prensa aprovechó el momento para mandar un abrazo al pueblo norteamericano en su fiesta. Hizo hincapié en que el canciller Ebrard Casaubón está viendo el tema desde el martes en cuanto se hizo el anuncio.

“Yo, ¿qué más puedo decirle a mi pueblo, a los mexicanos de aquí y de allá?, que no hay nada que temer, y ya”, apuntó.

Por su parte el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que designará a los carteles mexicanos terroristas. Declinó adelantar lo que va a hacer pero remarcó que van a ser designados. “No voy a decir que voy a hacer. Yo he ofrecido a México… Me gusta mucho el Presidente, me llevo bien con éste Presidente, mucho, mucho más que el anterior, y en teoría éste Presidente tiene tendencias socialistas, pero creo que es un buen hombre”, apuntó.

Obra en antecedentes que tanto George W. Bush como Barack Obama llegaron a considerar ésta medida, pero supuestamente ambos decidiéron no hacerlo por las implicaciones que esto tendría en la relación de EEUU con México.

Cabe señalar que después de que tres mujeres y seis niños con doble ciudadanía Mexico-Estados Unidos, de la comunidad LeBarón, fueran arteramente masacrados en México, un número creciente de conservadores en los Estados Unidos ha pedido que los carteles mexicanos de la droga sean clasificados como grupos terroristas.

El fín de semana el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, dijo que tal designación podría, según la ley estadounidense, permitir que Estados Unidos actúe directamente contra la amenaza. El miércoles Ebrard dijo que ya estaba en contacto con sus homólogos estadounidenses y que se centraría en defender “la soberanía de México”.

Nos aseguran que la contundencia del anuncio del mandatario estadounidense no deja mucho márgen para la negociación, por lo que quizá ha llegado el momento de empezar a crear un Plan B en la cooperación anticrimen que se ha tenido hasta ahora con EU y que ha incluído la tan reconocida ayuda, por el propio Trump, que el gobierno de México le ha prestado en la contención de los migrantes indocumentados.

Por cierto andando en la Ciudad de México el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dijo que el Estado Mexicano debe utilizar todos los instrumentos que tenga a su alcance para combatir el crímen organizado, entre los que destacó , trabajar de una manera más coordinada con trabajos de inteligencia con los gobiernos de los estados, “y porque no decirlo, con nuestros vecinos del norte”.

Apuntó que son acciones en conjunto que se deben de realizar, “y no estar esperando o estar sujetos a vaivenes políticos y a decisiones que se den en otro país del mundo, o en éste caso, el caso de Estados Unidos”.

Por su parte el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo apoyar la propuesta del Presidente Donald Trump para que los grupos criminales sean declarados como terroristas y aceptó que esto abriría la posibilidad de que Estados Unidos enviara sus tropas a México, como lo hizo en Irak.

“Yo estoy a favor de que se puedan denominar como terrorismo porque no hay otra manera de explicar , eso que intentan causar a la población , que es terror ¿no?, el dejar cuerpos desmembrados, poner narcomantas, quemar vehículos y bloquear carreteras, son acciones enfocadas a causar terror en la población, o nó”, remarcó.

El mandatario panista aceptó que la calificación de terroristas implicaría que fuerzas armadas de Estados Unidos entren al país a combatir los carteles. Dijo que son los generadores de la violencia, por lo que cree “que los mexicanos verían bien que incluso vinieran fuerzas de otros países a ayudarnos a combatir a éstos”.

En el arranque del proceso interno del PRI-Estatal los aspirantes a la dirigencia estatal llegaron a sumar seis o siete o más, pero en el camino a algunos se les cansó el caballo y sacaron su veinte o se percataron que no eran los iluminados, llegando dos o tres a la recta final, entre ellos Tomás Gloria Requena, Enrique Cárdenas del Avellano y Edgar Melhem Salinas.

Pero, pero,. Pero, Cárdenas del Avellano dicen que dijo que mejor se espera para la gubernatura y ya nada más quedaron dos: Melhem Salinas y Gloria Requena, pero, pero, pero, aseguran nuestras antenas que el elegido como candidato de unidad va a ser, o ya es, el ex diputado federal Edgar Melhem Salinas. De ser así creemos que es una decisión atinada del alto mando del Partido Revolucionario Institucional, porque Melhem según nosotros teje fino y habla poco. Suerte.

Por cierto la agencia internacional Fitch Ratings afirmó en ‘AA-(mex)’ la calidad crediticia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), que le asigna a la casa de estudios una de las más altas calificaciones y la reafirma en el país dentro de las universidades públicas con un sólido perfil financiero.

Esto lo dio a conocer la respetada calificadora internacional durante la CVIII Reunión del Patronato Universitario que encabezó el rector de la UAT, además de Ingeniero y MC, José Andrés Suárez Fernández, y se llevó a cabo en Ciudad Victoria, capital del estado.

Los representantes de Fitch Ratings México, Tito Baeza y Fabiola Mendoza, entregaron al señor rector el documento con el informe de la evaluación realizada a la UAT, la que se desarrolló en base a metodologías con estándares internacionales.

Entre otros aspectos, destacaron que la calificación ‘AA-(mex)’ es con una Perspectiva Crediticia Estable, que habla de prácticas sólidas, fuertes, no solo del área de finanzas, sino del área cualitativa, en donde se resalta la buena calidad de la docencia.

De igual forma refiéren que las prácticas de gestión y administración de la UAT son adecuadas y efectivas en temas como gobernanza y transparencia de la información financiera, así como en la implementación del plan de desarrollo.

También señalan que esta certificada en la capacidad de pago que tiene la UAT para cumplir sus obligaciones financieras en tiempo y forma y que además la coloca dentro de las más altas entre las universidades públicas que califica Fitch Ratings, comparada por igual con otras entidades, como gobiernos de estados y municipios, bancos y corporativos, que tengan calificación en escala nacional. Por lo que desde La@Red felicitamos al señor rector José Andrés Suárez Fernández.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx